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Ahu Tuğba trafik kazası geçirdi: Yoğun bakımda
Ahu Tuğba trafik kazası geçirdi: Yoğun bakımda
Sputnik Türkiye
Kızıyla birlikte Amerika'da yaşayan Yeşilçam oyuncusu Ahu Tuğba, Los Angeles'ta trafik kazası geçirdi. Los Angeles'ta Katolik Hastanesi'ne kaldırılan Tuğba'nın... 25.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-25T15:55+0300
2024-04-25T15:55+0300
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ahu tuğba
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Uzun yıllardır ABD'de yaşayan Yeşilçam'ın usta isimlerinden Ahu Tuğba, Los Angeles'ta geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Kazada kaburgaları kırılan Tuğba, 8 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı.Ahu Tuğba'nın ameliyat sonrası durumunun stabil olduğu ve yoğun bakımda tedavisine devam edildiği öğrenildi.Ahu Tuğba kimdir?Ahu Tuğba, 13 Ağustos 1959 tarihinde İstanbul Yeşilköy’de bir ailenin tek çocuğu olarak dünyaya geldi.Asıl adı Canan Tuğba Çetin’dir. Maçka İlkokulu’nu, Atatürk Kız Ortaokulu’nu bitirdi.Daha ortaokuldayken sinema hayatına başladı. Liseyi İstanbul Amerikan Robert Lisesinde okudu. Sonra da Kanada’da Concordia Üniversitesi’nin İngiliz Dili bölümünde okudu ancak bitiremeden döndü.Yönetmen Metin Erksan‘ın Beyoğlu’nda gezerken görüp film çekme teklifi ile sinema hayatı başladı.80’li yıllarda Türk sinemasında birçok filmlerde oynadı. Ahu Tuğba, Osmanbey’de Guantenamera adlı gece kulübünün sahibidir.Öksüzler, Şaşkın Milyoner, Banker Bilo, Dokunmayın Şabanıma, Kayıp Kızlar, Beyaz Ölüm, Elveda Dostum, Taçsız Kraliçe, Bir Aşk Bin Günah, Akrep, Yosma, Zifaf, Yapışık Kardeşler gibi yapımlarda kamera karşısına geçen Ahu Tuğba "Taçsız Kraliçe" lakabıyla tanındı.
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ahu tuğba biyografisi,ahu tuğba trafik kazası,ahu tuğba,ahu tuğba kimdir

Ahu Tuğba trafik kazası geçirdi: Yoğun bakımda

15:55 25.04.2024
© İHAAhu Tuğba
Ahu Tuğba - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2024
© İHA
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Kızıyla birlikte Amerika'da yaşayan Yeşilçam oyuncusu Ahu Tuğba, Los Angeles'ta trafik kazası geçirdi. Los Angeles'ta Katolik Hastanesi'ne kaldırılan Tuğba'nın kaburgalarının kırıldığı ameliyatının 8 saatten fazla sürdüğü kaydedildi.
Uzun yıllardır ABD'de yaşayan Yeşilçam'ın usta isimlerinden Ahu Tuğba, Los Angeles'ta geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Kazada kaburgaları kırılan Tuğba, 8 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı.
Ahu Tuğba'nın ameliyat sonrası durumunun stabil olduğu ve yoğun bakımda tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Ahu Tuğba kimdir?

Ahu Tuğba, 13 Ağustos 1959 tarihinde İstanbul Yeşilköy’de bir ailenin tek çocuğu olarak dünyaya geldi.

Asıl adı Canan Tuğba Çetin’dir. Maçka İlkokulu’nu, Atatürk Kız Ortaokulu’nu bitirdi.Daha ortaokuldayken sinema hayatına başladı. Liseyi İstanbul Amerikan Robert Lisesinde okudu. Sonra da Kanada’da Concordia Üniversitesi’nin İngiliz Dili bölümünde okudu ancak bitiremeden döndü.

Yönetmen Metin Erksan‘ın Beyoğlu’nda gezerken görüp film çekme teklifi ile sinema hayatı başladı.

80’li yıllarda Türk sinemasında birçok filmlerde oynadı.

Ahu Tuğba, Osmanbey’de Guantenamera adlı gece kulübünün sahibidir.
Öksüzler, Şaşkın Milyoner, Banker Bilo, Dokunmayın Şabanıma, Kayıp Kızlar, Beyaz Ölüm, Elveda Dostum, Taçsız Kraliçe, Bir Aşk Bin Günah, Akrep, Yosma, Zifaf, Yapışık Kardeşler gibi yapımlarda kamera karşısına geçen Ahu Tuğba "Taçsız Kraliçe" lakabıyla tanındı.
Rachel Araz - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2024
YAŞAM
Sosyal medya fenomeni Rachel Araz trafik kazası geçirdi
22 Nisan, 12:56
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