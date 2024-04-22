https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/sosyal-medya-fenomeni-rachel-araz-trafik-kazasi-gecirdi-1083020148.html
Sosyal medya fenomeni Rachel Araz trafik kazası geçirdi
Sosyal medya fenomeni Rachel Araz trafik kazası geçirdi
Sputnik Türkiye
Sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan fenomen Rachel Araz, trafik kazası geçirdi. Araz, yaşadığı korkunç anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. 22.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-22T12:56+0300
2024-04-22T12:56+0300
2024-04-22T12:56+0300
yaşam
rachel araz
sosyal medya
sosyal medya fenomeni
trafik kazası
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Sosyal medya fenomeni Rachel Araz, 2016 yılında nikah masasına oturduğu Sami Kirespi ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.Ünlü fenomen Araz, şubat ayında üçüncü çocuğunu kucağına almıştı. Galia ve Lionel adında iki çocuğu olan Araz, üçüncü bebeğinin cinsiyetini doğum sırasında öğrenmişti.Trafik kazası geçirdi, ölümden döndüÜç çocuk annesi Rachel Araz trafik kazası geçirdi. Ölümden döndüğünü söyleyen ünlü isim başından geçenleri Instagram hesabından yaptığı paylaşımla anlattı.'Durmadan ağlıyorum'‘’Korkunç bir Pazar geçiriyorum. Ölümden döndüğüm bir kaza geçirdim’’ diyen Rachel Araz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/iste-benim-stilim-yarismacisi-yagmur-taktasin-sevgilisi-tarafindan-olduruldugu-iddia-edildi--1083001949.html
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rachel araz, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, trafik kazası, istanbul
rachel araz, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, trafik kazası, istanbul
Sosyal medya fenomeni Rachel Araz trafik kazası geçirdi
Sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan fenomen Rachel Araz, trafik kazası geçirdi. Araz, yaşadığı korkunç anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
Sosyal medya fenomeni Rachel Araz, 2016 yılında nikah masasına oturduğu Sami Kirespi ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.
Ünlü fenomen Araz, şubat ayında üçüncü çocuğunu kucağına almıştı. Galia ve Lionel adında iki çocuğu olan Araz, üçüncü bebeğinin cinsiyetini doğum sırasında öğrenmişti.
Trafik kazası geçirdi, ölümden döndü
Üç çocuk annesi Rachel Araz trafik kazası geçirdi. Ölümden döndüğünü söyleyen ünlü isim başından geçenleri Instagram hesabından yaptığı paylaşımla anlattı.
‘’Korkunç bir Pazar geçiriyorum. Ölümden döndüğüm bir kaza geçirdim’’ diyen Rachel Araz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
‘’En sol şeritte tek başıma otobanda giderken başka bir araç bana yandan tam dik açıyla çarptı. Beni akan trafikte tur attırarak ters çevirdi. Hava yastıkları patladı, araç durduğu anda o şokla kapımı açıp çimenlere koştum başka biri daha çarpmasın diye. Sonrası ambulans, polis, hastane. Binlerce şükür ki iyiyim ama yaşadığım travmayı bir saniye dahi unutamıyorum. O saniyeler sadece şunu düşündüm; demek böyle ölüyor insanlar trafik kazalarında. Siz ne kadar dikkat ederseniz edin başınıza bu gelebiliyor. Sinir sitemim çöktü, durmadan ağlıyorum. Allah korudu, başka bir açıklaması yok. İyi ki yalnızdım şükürler olsun ki, aksini düşünmek dahi istemiyorum.’’