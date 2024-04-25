https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/abd-polonyaya-1-milyar-275-milyon-dolarlik-fuze-satisini-onayladi-1083126198.html

ABD, Polonya'ya 1 milyar 275 milyon dolarlık füze satışını onayladı

ABD, Polonya'ya 1 milyar 275 milyon dolarlık füze satışını onayladı

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Polonya'ya 1 milyar 275 milyon dolarlık AARGM-ER füzesi satışını onayladığı bildirildi. 25.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-25T02:45+0300

2024-04-25T02:45+0300

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abd

abd dışişleri bakanlığı

pentagon

amerikan savunma bakanlığı (pentagon)

abd savunma bakanlığı (pentagon)

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Pentagon'a bağlı Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ajansı’ndan yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Polonya'ya 1 milyar 275 milyon dolar tutarında uzun menzilli radar güdümlü füzelerin satışına ilişkin olası anlaşmayı onayladığı belirtildi.Açıklamada, Polonya hükümetinin Washington'dan 360 adet AARGM-ER füzesi satın alma talebinde bulunduğu belirtilerek, “Planlanan satış sözleşmesi, Avrupa'da siyasi istikrar ve ekonomik ilerlemeyi sağlayan NATO müttefikinin güvenliğini güçlendirerek ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini daha da ileriye taşıyacak” ifadeleri kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/disisleri-bakanligindan-abdnin-2023-insan-haklari-raporuna-tepki-1083119557.html

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