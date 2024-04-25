https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/abd-polonyaya-1-milyar-275-milyon-dolarlik-fuze-satisini-onayladi-1083126198.html
ABD, Polonya'ya 1 milyar 275 milyon dolarlık füze satışını onayladı
ABD, Polonya'ya 1 milyar 275 milyon dolarlık füze satışını onayladı
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Polonya'ya 1 milyar 275 milyon dolarlık AARGM-ER füzesi satışını onayladığı bildirildi. 25.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-25T02:45+0300
2024-04-25T02:45+0300
2024-04-25T02:45+0300
dünya
polonya
abd
abd
abd dışişleri bakanlığı
pentagon
amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
abd savunma bakanlığı (pentagon)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/12/1076460942_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_1e10cebb79011e3ae9b22776377d9e5b.jpg
Pentagon'a bağlı Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ajansı’ndan yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Polonya'ya 1 milyar 275 milyon dolar tutarında uzun menzilli radar güdümlü füzelerin satışına ilişkin olası anlaşmayı onayladığı belirtildi.Açıklamada, Polonya hükümetinin Washington'dan 360 adet AARGM-ER füzesi satın alma talebinde bulunduğu belirtilerek, “Planlanan satış sözleşmesi, Avrupa'da siyasi istikrar ve ekonomik ilerlemeyi sağlayan NATO müttefikinin güvenliğini güçlendirerek ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini daha da ileriye taşıyacak” ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/disisleri-bakanligindan-abdnin-2023-insan-haklari-raporuna-tepki-1083119557.html
polonya
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/12/1076460942_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_c35e2d25b34985057823908a499ea815.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
polonya, abd, abd, abd dışişleri bakanlığı, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı (pentagon)
polonya, abd, abd, abd dışişleri bakanlığı, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı (pentagon)
ABD, Polonya'ya 1 milyar 275 milyon dolarlık füze satışını onayladı
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Polonya'ya 1 milyar 275 milyon dolarlık AARGM-ER füzesi satışını onayladığı bildirildi.
Pentagon'a bağlı Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ajansı’ndan yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Polonya'ya 1 milyar 275 milyon dolar tutarında uzun menzilli radar güdümlü füzelerin satışına ilişkin olası anlaşmayı onayladığı belirtildi.
Açıklamada, Polonya hükümetinin Washington'dan 360 adet AARGM-ER füzesi satın alma talebinde bulunduğu belirtilerek, “Planlanan satış sözleşmesi, Avrupa'da siyasi istikrar ve ekonomik ilerlemeyi sağlayan NATO müttefikinin güvenliğini güçlendirerek ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini daha da ileriye taşıyacak” ifadeleri kullanıldı.