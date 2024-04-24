Dışişleri Bakanlığından ABD'nin 2023 İnsan Hakları Raporu'na tepki

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
23 NİSAN ÖZEL
Cumhuriyet çocuklara ne kazandırdı?
09:13
105 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
23 NİSAN ÖZEL
Okan Aslan,Selin Yazıcı, Aslı Kahveci'yle 23 Nisan Özel yayını
12:09
67 dk
SESLİ HABER
Rusya: Dünya, ABD yüzünden Filistinlileri koruyamadı
13:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Moldovalı muhalif siyasetçi: AB, ülkemizi savaş alanına dönüştürmek istiyor
14:09
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en iyi 100 stadyumu belli oldu
14:20
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy: Batı Rusya’dan korkuyor
14:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’ya ait çok sayıda hava savunma sistemi imha edildi
15:10
1 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en güçlü böceği Hakkari'de ortaya çıktı
15:24
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Çinli diplomat: ABD, Ukrayna’daki çatışmayı körüklemeyi bırakmalı
16:09
2 dk
SESLİ HABER
CIA Şefi tarih verdi: Ukrayna mağlup olabilir
16:19
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman Ukrayna ordusunu bekleyen tehlikeyi açıkladı
16:30
1 dk
SESLİ HABER
Lavrov: UNESCO platformu kötüye kullanılıyor
16:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
8 dk
SESLİ HABER
Avrasya’da taşımacılık için 280 milyar rublelik proje
17:11
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusunun saldırılarını NATO planlıyor
17:24
2 dk
SESLİ HABER
'Her şeyi yiyen' bir kara delik bulundu
17:35
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
ABD Kongre Üyesi: Hükümetimiz için bir utanç kaynağı
18:14
2 dk
TARİHTE BUGÜN
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndaki yürek burkan detay
18:25
6 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ABD, bu çatışmaya ihtiyaç duyuyor
18:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Dünyada üretilen her 100 yapay zeka patentinin 61'i Çin'e ait'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Veyis Sır: İktidar kendi çıkardığı kanunu bugün kaldırma yoluna gidiyor
09:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
SESLİ HABER
Rapor açıklandı: Askeri harcamalar tarihin en yüksek seviyesinde
11:42
3 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Güncel tüketici problemleri
12:05
84 dk
HABER MASASI
"Yüksek kazançla kiralık banka hesabı aranıyor" ilanlarına dikkat! Baş şüpheli olabilirsiniz.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
Rus uzman İran-İsrail gerilimini değerlendirdi: Bölgeyi savaşın eşiğine getiriyor
17:45
2 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi, ABD’nin yaptırımlarının amacını açıkladı
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan 'nükleer silah' açıklaması: 'Hazırız'
18:14
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Kozmonot Komarov uzay görevinde neden hayatını kaybetti?
18:24
5 dk
SESLİ HABER
Navigasyon kullananlar dikkat: Yanlış yola sokup faciaya sebep oldu
18:36
2 dk
SESLİ HABER
‘Demokrasi eksikliği’ suçlamalarına yanıt
18:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
‘Batı’nın planı Rus medeniyetini yok etmek’
19:15
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanından Putin’e övgü: Ortadoğu'daki tüm kartlar elinde
19:41
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: İsrail, ABD’nin Ortadoğu'daki yumruğudur
19:54
3 dk
SESLİ HABER
‘ABD, Afrika ülkelerinin onlardan bıktığının farkında’
20:30
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/disisleri-bakanligindan-abdnin-2023-insan-haklari-raporuna-tepki-1083119557.html
Dışişleri Bakanlığından ABD'nin 2023 İnsan Hakları Raporu'na tepki
Dışişleri Bakanlığından ABD'nin 2023 İnsan Hakları Raporu'na tepki
Sputnik Türkiye
Türkiye, 2023 İnsan Hakları Raporuna tepki gösterdi. Yazılı açıklamada, "Raporun tarafsızlık ve objektiflikten uzak bir şekilde, siyasi saiklerle... 24.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-24T19:45+0300
2024-04-24T19:45+0300
türkiye
insan hakları raporu
abd
abd
terör
dışişleri bakanlığı
abd dışişleri bakanlığı
abd dışişleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/08/1f/1042756585_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a96a820abb9c86ee09cab58e79606a5f.jpg
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 2023 İnsan Hakları Raporu hakkında yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 22 Nisan'da yayımladığı ve 200'e yakın ülke hakkında bölümler içeren "2023 İnsan Hakları Raporu"nda, geçmiş yıllarda olduğu gibi, Türkiye'ye yönelik asılsız iddialara, gerçek dışı bilgilere ve ön yargılı yorumlara yer verildiği kaydedildi.Bu yıl da "kaynağı belirsiz iddialar ile terör örgütleriyle iltisaklı çevrelerin söylemleri temelinde hazırlanmış olan" bu rapora itibar edilmediği vurgulanan açıklamada, "Ülkemiz, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlılığını, karşı karşıya bulunduğu çok yönlü ve ağır terör tehditlerine rağmen kararlılıkla sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.'Tutarsız iddialarda ısrarını anlamak mümkün değildir'Açıklamada, Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı temelinde yürüttüğü terörle mücadele operasyonlarının, "tamamen terörist unsurlar ile bunların terör faaliyetlerinde kullandıkları yeteneklere yönelik" olduğuna dikkat çekilirken, "ABD’nin, terörün her türüne karşı sürdürdüğü haklı ve meşru mücadelenin kapsamını iyi bilen bir müttefik olarak gerçekleri çarpıtan tutarsız iddialarda ısrarını anlamak mümkün değildir" denildi.'Tarafsızlık ve objektiflikten uzak'Raporda "Gazze'de devam eden ve yalnızca Filistin halkının asli haklarına değil aynı zamanda tüm insanlığın ortak değerlerine büyük bir darbe vuran insanlık dışı saldırılara layıkıyla yer verilmemesinin" büyük endişeyle karşılandığı kaydedilen açıklamada, "Bu durum, söz konusu raporun tarafsızlık ve objektiflikten uzak bir şekilde, siyasi saiklerle hazırlandığını açıkça göstermektedir" değerlendirmesi yapıldı.'ABD'nin izlediği çifte standartlı politikayı sonlandırması çağrımızı yineliyoruz'Açıklamada, "ABD'nin insan hakları konusunda kendi siciline odaklanması ve terör örgütleriyle kurduğu ortaklıklar ile insan hakları konusunda izlediği çifte standartlı politikayı sonlandırması çağrımızı yineliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/diplomatik-kaynaklar-turkiye-ile-abd-arasinda-ikili-terorle-mucadele-istisareleri-ankarada-yapildi-1083039666.html
türkiye
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/08/1f/1042756585_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_2115361451492c78e3a009de5efc69ea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
insan hakları raporu, abd, abd, terör, dışişleri bakanlığı, abd dışişleri bakanlığı, abd dışişleri
insan hakları raporu, abd, abd, terör, dışişleri bakanlığı, abd dışişleri bakanlığı, abd dışişleri

Dışişleri Bakanlığından ABD'nin 2023 İnsan Hakları Raporu'na tepki

19:45 24.04.2024
© AADışişleri Bakanlığı binası Türkiye
Dışişleri Bakanlığı binası Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2024
© AA
Abone ol
Türkiye, 2023 İnsan Hakları Raporuna tepki gösterdi. Yazılı açıklamada, "Raporun tarafsızlık ve objektiflikten uzak bir şekilde, siyasi saiklerle hazırlandığını açıkça göstermektedir. ABD'nin insan hakları konusunda izlediği çifte standartlı politikayı sonlandırması çağrımızı yineliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 2023 İnsan Hakları Raporu hakkında yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 22 Nisan'da yayımladığı ve 200'e yakın ülke hakkında bölümler içeren "2023 İnsan Hakları Raporu"nda, geçmiş yıllarda olduğu gibi, Türkiye'ye yönelik asılsız iddialara, gerçek dışı bilgilere ve ön yargılı yorumlara yer verildiği kaydedildi.
Bu yıl da "kaynağı belirsiz iddialar ile terör örgütleriyle iltisaklı çevrelerin söylemleri temelinde hazırlanmış olan" bu rapora itibar edilmediği vurgulanan açıklamada, "Ülkemiz, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlılığını, karşı karşıya bulunduğu çok yönlü ve ağır terör tehditlerine rağmen kararlılıkla sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

'Tutarsız iddialarda ısrarını anlamak mümkün değildir'

Açıklamada, Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı temelinde yürüttüğü terörle mücadele operasyonlarının, "tamamen terörist unsurlar ile bunların terör faaliyetlerinde kullandıkları yeteneklere yönelik" olduğuna dikkat çekilirken, "ABD’nin, terörün her türüne karşı sürdürdüğü haklı ve meşru mücadelenin kapsamını iyi bilen bir müttefik olarak gerçekleri çarpıtan tutarsız iddialarda ısrarını anlamak mümkün değildir" denildi.

'Tarafsızlık ve objektiflikten uzak'

Raporda "Gazze'de devam eden ve yalnızca Filistin halkının asli haklarına değil aynı zamanda tüm insanlığın ortak değerlerine büyük bir darbe vuran insanlık dışı saldırılara layıkıyla yer verilmemesinin" büyük endişeyle karşılandığı kaydedilen açıklamada, "Bu durum, söz konusu raporun tarafsızlık ve objektiflikten uzak bir şekilde, siyasi saiklerle hazırlandığını açıkça göstermektedir" değerlendirmesi yapıldı.

'ABD'nin izlediği çifte standartlı politikayı sonlandırması çağrımızı yineliyoruz'

Açıklamada, "ABD'nin insan hakları konusunda kendi siciline odaklanması ve terör örgütleriyle kurduğu ortaklıklar ile insan hakları konusunda izlediği çifte standartlı politikayı sonlandırması çağrımızı yineliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Türkiye- ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2024
TÜRKİYE
Türkiye ile ABD arasında Ankara'da terörle mücadele istişareleri yapıldı
22 Nisan, 22:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала