https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/disisleri-bakanligindan-abdnin-2023-insan-haklari-raporuna-tepki-1083119557.html

Dışişleri Bakanlığından ABD'nin 2023 İnsan Hakları Raporu'na tepki

Dışişleri Bakanlığından ABD'nin 2023 İnsan Hakları Raporu'na tepki

Sputnik Türkiye

Türkiye, 2023 İnsan Hakları Raporuna tepki gösterdi. Yazılı açıklamada, "Raporun tarafsızlık ve objektiflikten uzak bir şekilde, siyasi saiklerle... 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T19:45+0300

2024-04-24T19:45+0300

2024-04-24T19:45+0300

türkiye

insan hakları raporu

abd

abd

terör

dışişleri bakanlığı

abd dışişleri bakanlığı

abd dışişleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/08/1f/1042756585_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a96a820abb9c86ee09cab58e79606a5f.jpg

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 2023 İnsan Hakları Raporu hakkında yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 22 Nisan'da yayımladığı ve 200'e yakın ülke hakkında bölümler içeren "2023 İnsan Hakları Raporu"nda, geçmiş yıllarda olduğu gibi, Türkiye'ye yönelik asılsız iddialara, gerçek dışı bilgilere ve ön yargılı yorumlara yer verildiği kaydedildi.Bu yıl da "kaynağı belirsiz iddialar ile terör örgütleriyle iltisaklı çevrelerin söylemleri temelinde hazırlanmış olan" bu rapora itibar edilmediği vurgulanan açıklamada, "Ülkemiz, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlılığını, karşı karşıya bulunduğu çok yönlü ve ağır terör tehditlerine rağmen kararlılıkla sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.'Tutarsız iddialarda ısrarını anlamak mümkün değildir'Açıklamada, Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı temelinde yürüttüğü terörle mücadele operasyonlarının, "tamamen terörist unsurlar ile bunların terör faaliyetlerinde kullandıkları yeteneklere yönelik" olduğuna dikkat çekilirken, "ABD’nin, terörün her türüne karşı sürdürdüğü haklı ve meşru mücadelenin kapsamını iyi bilen bir müttefik olarak gerçekleri çarpıtan tutarsız iddialarda ısrarını anlamak mümkün değildir" denildi.'Tarafsızlık ve objektiflikten uzak'Raporda "Gazze'de devam eden ve yalnızca Filistin halkının asli haklarına değil aynı zamanda tüm insanlığın ortak değerlerine büyük bir darbe vuran insanlık dışı saldırılara layıkıyla yer verilmemesinin" büyük endişeyle karşılandığı kaydedilen açıklamada, "Bu durum, söz konusu raporun tarafsızlık ve objektiflikten uzak bir şekilde, siyasi saiklerle hazırlandığını açıkça göstermektedir" değerlendirmesi yapıldı.'ABD'nin izlediği çifte standartlı politikayı sonlandırması çağrımızı yineliyoruz'Açıklamada, "ABD'nin insan hakları konusunda kendi siciline odaklanması ve terör örgütleriyle kurduğu ortaklıklar ile insan hakları konusunda izlediği çifte standartlı politikayı sonlandırması çağrımızı yineliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/diplomatik-kaynaklar-turkiye-ile-abd-arasinda-ikili-terorle-mucadele-istisareleri-ankarada-yapildi-1083039666.html

türkiye

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

insan hakları raporu, abd, abd, terör, dışişleri bakanlığı, abd dışişleri bakanlığı, abd dışişleri