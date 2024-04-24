https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/abd-askerlerinin-nijerden-duzenli-olarak-cekilmesi-icin-gorusmelerin-devam-ettigini-dogrulandi-1083086679.html
ABD askerlerinin Nijer'den 'düzenli olarak çekilmesi' için görüşmelerin devam ettiğini doğrulandı
ABD askerlerinin Nijer'den 'düzenli olarak çekilmesi' için görüşmelerin devam ettiğini doğrulandı
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ryder yaptığı açıklamada ABD'nin Nijer'de bulunan askerlerinin düzenli olarak çekilmesi için Nijer makamları ile görüşmelere... 24.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-24T09:10+0300
2024-04-24T09:10+0300
2024-04-24T09:10+0300
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patrick ryder
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ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Patrick Ryder yaptığı açıklamada, ABD'nin Nijer'de bulunan ABD askerlerinin düzenli bir şekilde geri çekilmesi için Nijer makamları görüşmelere başladığını doğruladı.Ryder düzenlediği basın brifinginde "ABD ve Nijer arasında ABD güçlerinin ülkeden düzenli bir şekilde çekilmesi için görüşmelerin başladığını teyit edebiliriz" dedi.Ryder açıklamasında ayrıca Savunma Bakanlığı ve ABD Afrika Komutanlığı'nın Nijer Hükümeti ile geri çekilme görüşmelerine katılacağını da sözlerine ekledi.Ancak açıklamada Batı Afrika ve Sahel söz konusu olduğunda Pentagon'un bölgedeki ABD varlıklarının ve çıkarlarının korunmasını sağlamak için potansiyel tehditleri izlemeye devam edeceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/abd-askerleri-kisa-sure-once-kovulmustu-rus-askeri-uzmanlar-nijerde-1082696580.html
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abd, amerika birleşik devletleri, pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon), patrick ryder, nijer, abd askerleri, geri çekilme
abd, amerika birleşik devletleri, pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon), patrick ryder, nijer, abd askerleri, geri çekilme
ABD askerlerinin Nijer'den 'düzenli olarak çekilmesi' için görüşmelerin devam ettiğini doğrulandı
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ryder yaptığı açıklamada ABD'nin Nijer'de bulunan askerlerinin düzenli olarak çekilmesi için Nijer makamları ile görüşmelere başladığını dile getirdi.
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Patrick Ryder yaptığı açıklamada, ABD'nin Nijer'de bulunan ABD askerlerinin düzenli bir şekilde geri çekilmesi için Nijer makamları görüşmelere başladığını doğruladı.
Ryder düzenlediği basın brifinginde "ABD ve Nijer arasında ABD güçlerinin ülkeden düzenli bir şekilde çekilmesi için görüşmelerin başladığını teyit edebiliriz" dedi.
Ryder açıklamasında ayrıca Savunma Bakanlığı ve ABD Afrika Komutanlığı'nın Nijer Hükümeti ile geri çekilme görüşmelerine katılacağını da sözlerine ekledi.
Ancak açıklamada Batı Afrika ve Sahel söz konusu olduğunda Pentagon'un bölgedeki ABD varlıklarının ve çıkarlarının korunmasını sağlamak için potansiyel tehditleri izlemeye devam edeceği belirtildi.