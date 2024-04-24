https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/abd-askerlerinin-nijerden-duzenli-olarak-cekilmesi-icin-gorusmelerin-devam-ettigini-dogrulandi-1083086679.html

ABD askerlerinin Nijer'den 'düzenli olarak çekilmesi' için görüşmelerin devam ettiğini doğrulandı

ABD askerlerinin Nijer'den 'düzenli olarak çekilmesi' için görüşmelerin devam ettiğini doğrulandı

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ryder yaptığı açıklamada ABD'nin Nijer'de bulunan askerlerinin düzenli olarak çekilmesi için Nijer makamları ile görüşmelere... 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T09:10+0300

2024-04-24T09:10+0300

2024-04-24T09:10+0300

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pentagon

abd savunma bakanlığı (pentagon)

patrick ryder

nijer

abd askerleri

geri çekilme

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ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Patrick Ryder yaptığı açıklamada, ABD'nin Nijer'de bulunan ABD askerlerinin düzenli bir şekilde geri çekilmesi için Nijer makamları görüşmelere başladığını doğruladı.Ryder düzenlediği basın brifinginde "ABD ve Nijer arasında ABD güçlerinin ülkeden düzenli bir şekilde çekilmesi için görüşmelerin başladığını teyit edebiliriz" dedi.Ryder açıklamasında ayrıca Savunma Bakanlığı ve ABD Afrika Komutanlığı'nın Nijer Hükümeti ile geri çekilme görüşmelerine katılacağını da sözlerine ekledi.Ancak açıklamada Batı Afrika ve Sahel söz konusu olduğunda Pentagon'un bölgedeki ABD varlıklarının ve çıkarlarının korunmasını sağlamak için potansiyel tehditleri izlemeye devam edeceği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/abd-askerleri-kisa-sure-once-kovulmustu-rus-askeri-uzmanlar-nijerde-1082696580.html

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abd, amerika birleşik devletleri, pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon), patrick ryder, nijer, abd askerleri, geri çekilme