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6 gündür haber alınamıyordu: Uyuduğu ortaya çıktı
6 gündür haber alınamıyordu: Uyuduğu ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Elazığ'day alnız yaşayan Cevdet Ç.'den 6 gündür haber alamayan komşuları polise haber verdi. Adrese gelen ekipler kapıyı kimse açmayınca merdivenli itfaiye... 25.04.2024, Sputnik Türkiye
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Edinilen bilgilere göre, 7 katlı Çelikler Apartma'nın 4. katındaki evde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Cevdet Ç.'den haber alamayan bir komşusu, 6 gündür ulaşamadıkları bilgisini 112 acil yardım ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşlı adamın komşuları olay yerine gelen ekiplere, yaşlı adama ulaşamadıklarını söyledi. Daha sonra ekipler, dakikalarca Cevdet Ç.'nin evinin kapısını çaldı ama karşılık alamadı. Cevdet Ç., kapıyı açmayınca itfaiye ekipleri, merdivenli itfaiye aracı ile 4. kattaki evinin balkonundan içeri girdi.Eve giren ekipler, Cevdet Ç.'yi uyurken buldu. Ekipler tarafından uyandırılan adam, uyuya kaldığını söyledi. Herhangi bir sağlık probleminin olmadığı öğrenilen Cevdet Ç.'nin, iyi olduğu söylemesi sonrasında ekipler normale döndü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/cezaevinde-protesto-icin-yemek-yememe-eylemi-yapan-nihal-candan-anoreksiya-oldu-37-kiloya-dustu-1083130092.html
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elazığ, uyku, uyku düzeni, sağlıklı uyku, uyku ilacı, uyku apnesi, uykusuz, uykusuzluk
elazığ, uyku, uyku düzeni, sağlıklı uyku, uyku ilacı, uyku apnesi, uykusuz, uykusuzluk

6 gündür haber alınamıyordu: Uyuduğu ortaya çıktı

08:35 25.04.2024 (güncellendi: 08:39 25.04.2024)
© AAAlarm, uyku, uyumak
Alarm, uyku, uyumak - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2024
© AA
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Elazığ'day alnız yaşayan Cevdet Ç.'den 6 gündür haber alamayan komşuları polise haber verdi. Adrese gelen ekipler kapıyı kimse açmayınca merdivenli itfaiye aracı ile 4. kattaki eve balkondan girdi. İtfaiye ve polis ekipleri 80 yaşındaki adamı evde uyurken bulundu.
Edinilen bilgilere göre, 7 katlı Çelikler Apartma'nın 4. katındaki evde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Cevdet Ç.'den haber alamayan bir komşusu, 6 gündür ulaşamadıkları bilgisini 112 acil yardım ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşlı adamın komşuları olay yerine gelen ekiplere, yaşlı adama ulaşamadıklarını söyledi. Daha sonra ekipler, dakikalarca Cevdet Ç.'nin evinin kapısını çaldı ama karşılık alamadı. Cevdet Ç., kapıyı açmayınca itfaiye ekipleri, merdivenli itfaiye aracı ile 4. kattaki evinin balkonundan içeri girdi.
Eve giren ekipler, Cevdet Ç.'yi uyurken buldu. Ekipler tarafından uyandırılan adam, uyuya kaldığını söyledi. Herhangi bir sağlık probleminin olmadığı öğrenilen Cevdet Ç.'nin, iyi olduğu söylemesi sonrasında ekipler normale döndü.
Candan kardeşler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2024
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