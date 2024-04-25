https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/6-gundur-haber-alinamiyordu-uyudugu-ortaya-cikti-1083130867.html

6 gündür haber alınamıyordu: Uyuduğu ortaya çıktı

6 gündür haber alınamıyordu: Uyuduğu ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Elazığ'day alnız yaşayan Cevdet Ç.'den 6 gündür haber alamayan komşuları polise haber verdi. Adrese gelen ekipler kapıyı kimse açmayınca merdivenli itfaiye... 25.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-25T08:35+0300

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Edinilen bilgilere göre, 7 katlı Çelikler Apartma'nın 4. katındaki evde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Cevdet Ç.'den haber alamayan bir komşusu, 6 gündür ulaşamadıkları bilgisini 112 acil yardım ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşlı adamın komşuları olay yerine gelen ekiplere, yaşlı adama ulaşamadıklarını söyledi. Daha sonra ekipler, dakikalarca Cevdet Ç.'nin evinin kapısını çaldı ama karşılık alamadı. Cevdet Ç., kapıyı açmayınca itfaiye ekipleri, merdivenli itfaiye aracı ile 4. kattaki evinin balkonundan içeri girdi.Eve giren ekipler, Cevdet Ç.'yi uyurken buldu. Ekipler tarafından uyandırılan adam, uyuya kaldığını söyledi. Herhangi bir sağlık probleminin olmadığı öğrenilen Cevdet Ç.'nin, iyi olduğu söylemesi sonrasında ekipler normale döndü.

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