Irak, Türkiye, Katar ve BAE’nin Kalkınma Yolu neyi amaçlıyor?

"Türkiye cumhurbaşkanlığı düzeyinde 13 yıl sonra ilk defa Irak’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaretin hazırlıkları aylardır yapılıyor. Çok önemli heyetler geldi-gitti. Bu ziyaretin gerçekleşmesi için büyük bir diplomatik çabanın yürütüldüğünü söyleyebiliriz. Bu hazırlık iki konu etrafından düğümlendi. Birincisi ekonomik açıdan ilişkileri geliştirmek ve projeler konusunda iki tarafın da hazırlık yapması. Diğeri ise Türkiye Irak’ın kuzeyinde büyük askeri operasyonlar için hazırlıklar yapıyor. Bu yaz Türkiye o askeri operasyonlarını PKK’ya kaşı gerçekleştirecek. Bu noktalarda Irak ile birtakım anlayış birliğine varmak isteniyor. Kalkınma yolu projesiyle ilgi bir kesin anlaşmaya varılmadı. Bir niyet ortaklaşması diyebileceğimiz bir belge imzalandı. Türkiye ve Irak bu proje konusunda bir anlaşma varmış değil. Bu kalkınma yolları projesini şöyle düşünmek lazım: Çin yol ve kuşak projesi ile Çin’i büyük pazarlara bağlayacak bir çalışmanın içine girdi. Ortadoğu’da bu kuşak yol projesinin önemli bir ayağını oluşturuyordu. Çin’in bu projesi Batı’da ABD ve Hindistan’da büyük bir endişeye neden oldu. Kuşak-yol projesine karşı ABD ve İsrail’in desteği ile Hindistan, Ortadoğu ve Avrupa ekonomik koridoru IMEC dediğimiz bir karşı proje geliştirildi. ABD ve İsrail bu projeyi çok güçlü bir şekilde destekliyor. İsrail bu proje kapsamında Hayfa limanının ekonomik ve stratejik bir merkez oluşmasını istiyor. BAE, Hindistan’da çok büyük bir yatırım ofisi açtı. Suudi Arabistan’da orada bir ofis oluşturma hazırlığı içerisinde. Buna karşı Türkiye’de Katar’ı yanına alarak Irak’ın Basra bölgesinde Fav Limanı’ndan başlayan ve Türkiye üzerinden birçok ürünün Avrupa'ya gitmesini sağlayan projeyi ön plana koydu. Irak hükümetinin bu konudaki desteğini almak istiyor.”