Yargıtay Başkanlığı seçimi 21.tura kaldı

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart'ta doldu.



Bu çerçevede Yüksek Mahkeme'nin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi sandık başına gitti.



Seçimin ilk 19 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün 20’inci tur oylaması yapıldı.



Oylama sonunda Mehmet Akarca 114, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ise 149 oy aldı. 8 oy boş çıkarken, 55 oy ise geçersiz sayıldı.