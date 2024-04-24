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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/ukraynada-ele-gecirilen-leopard-tanki-mayis-boyunca-moskovada-sergilenecek-1083108592.html
Ukrayna’da ele geçirilen Leopard tankı mayıs boyunca Moskova’da sergilenecek
Ukrayna’da ele geçirilen Leopard tankı mayıs boyunca Moskova’da sergilenecek
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki özel askeri harekat sırasında ele geçirilen Leopard tankı dahil Batı yapımı silah ve teçhizatın başkent Moskova’daki... 24.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-24T15:17+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Poklonnaya Gora’daki Zafer Parkı’nda, özel askeri harekat sırasında Rus askerler tarafından ele geçirilen silahlar ve askeri teçhizattan oluşan bir sergi düzenlenecek. Sergi, 1 Mayıs 2024 tarihinde açılacak ve bir ay boyunca devam edecek” ifadesine yer verildi.Sergide ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İsveç, Çekya, Güney Afrika, Finlandiya, Avustralya, Avusturya ve Ukrayna’da üretilen 30’dan fazla askeri teçhizat sergileneceği kaydedildi.Konukların Alman yapımı Leopard tankı ve Marder piyade savaş aracı, ABD yapımı Bradley piyade savaş aracı, İsveç yapımı CV90 piyade savaş aracı ve Fransa yapımı AMX-10RC zırhlı savaş aracını inceleyebileceği kaydedildi.Açıklamada, “Bunun dışında sergide yabancı ordulara ait tüfekler ve Ukraynalı aşırı milliyetçilere ait belgeler, haritalar, ideoloji edebiyatı ve ekipman da yer alacak” dendi.Teçhizatın yerleştirileceği Zafer Müzesi önündeki meydana ayrıca üretici ülkeler, teknik özellikle ve ele geçirildiği yer ve koşullarla ilgili bilgilerin yer aldığı stantların da bulunacağı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/rus-komutan-ele-gecirilen-leopard-tanki-birkac-gun-icinde-harekete-gecirilebilir-1083068256.html
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rusya, moskova, zafer parkı, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri operasyon, ukrayna ordusu, leopard, nato
rusya, moskova, zafer parkı, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri operasyon, ukrayna ordusu, leopard, nato

Ukrayna’da ele geçirilen Leopard tankı mayıs boyunca Moskova’da sergilenecek

15:17 24.04.2024 (güncellendi: 15:18 24.04.2024)
© Sputnik / Павел БедняковBradley Moskova'da sergilenecek
Bradley Moskova'da sergilenecek - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2024
© Sputnik / Павел Бедняков
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki özel askeri harekat sırasında ele geçirilen Leopard tankı dahil Batı yapımı silah ve teçhizatın başkent Moskova’daki Zafer Parkı’nda sergileneceğini duyurdu. Serginin 1 Mayıs’ta açılacağını ve bir ay boyunca devam edeceği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Poklonnaya Gora’daki Zafer Parkı’nda, özel askeri harekat sırasında Rus askerler tarafından ele geçirilen silahlar ve askeri teçhizattan oluşan bir sergi düzenlenecek. Sergi, 1 Mayıs 2024 tarihinde açılacak ve bir ay boyunca devam edecek” ifadesine yer verildi.
Sergide ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İsveç, Çekya, Güney Afrika, Finlandiya, Avustralya, Avusturya ve Ukrayna’da üretilen 30’dan fazla askeri teçhizat sergileneceği kaydedildi.
Konukların Alman yapımı Leopard tankı ve Marder piyade savaş aracı, ABD yapımı Bradley piyade savaş aracı, İsveç yapımı CV90 piyade savaş aracı ve Fransa yapımı AMX-10RC zırhlı savaş aracını inceleyebileceği kaydedildi.
Açıklamada, “Bunun dışında sergide yabancı ordulara ait tüfekler ve Ukraynalı aşırı milliyetçilere ait belgeler, haritalar, ideoloji edebiyatı ve ekipman da yer alacak” dendi.
Teçhizatın yerleştirileceği Zafer Müzesi önündeki meydana ayrıca üretici ülkeler, teknik özellikle ve ele geçirildiği yer ve koşullarla ilgili bilgilerin yer aldığı stantların da bulunacağı belirtildi.
Rus komutan: Ele geçirilen Leopard tankı birkaç gün içinde harekete geçirilebilir - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2024
MULTİMEDYA
Rus komutan: Ele geçirilen Leopard tankı birkaç gün içinde harekete geçirilebilir
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