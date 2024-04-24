https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/ukraynada-ele-gecirilen-leopard-tanki-mayis-boyunca-moskovada-sergilenecek-1083108592.html

Ukrayna’da ele geçirilen Leopard tankı mayıs boyunca Moskova’da sergilenecek

Ukrayna’da ele geçirilen Leopard tankı mayıs boyunca Moskova’da sergilenecek

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki özel askeri harekat sırasında ele geçirilen Leopard tankı dahil Batı yapımı silah ve teçhizatın başkent Moskova’daki... 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T15:17+0300

2024-04-24T15:17+0300

2024-04-24T15:18+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Poklonnaya Gora’daki Zafer Parkı’nda, özel askeri harekat sırasında Rus askerler tarafından ele geçirilen silahlar ve askeri teçhizattan oluşan bir sergi düzenlenecek. Sergi, 1 Mayıs 2024 tarihinde açılacak ve bir ay boyunca devam edecek” ifadesine yer verildi.Sergide ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İsveç, Çekya, Güney Afrika, Finlandiya, Avustralya, Avusturya ve Ukrayna’da üretilen 30’dan fazla askeri teçhizat sergileneceği kaydedildi.Konukların Alman yapımı Leopard tankı ve Marder piyade savaş aracı, ABD yapımı Bradley piyade savaş aracı, İsveç yapımı CV90 piyade savaş aracı ve Fransa yapımı AMX-10RC zırhlı savaş aracını inceleyebileceği kaydedildi.Açıklamada, “Bunun dışında sergide yabancı ordulara ait tüfekler ve Ukraynalı aşırı milliyetçilere ait belgeler, haritalar, ideoloji edebiyatı ve ekipman da yer alacak” dendi.Teçhizatın yerleştirileceği Zafer Müzesi önündeki meydana ayrıca üretici ülkeler, teknik özellikle ve ele geçirildiği yer ve koşullarla ilgili bilgilerin yer aldığı stantların da bulunacağı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/rus-komutan-ele-gecirilen-leopard-tanki-birkac-gun-icinde-harekete-gecirilebilir-1083068256.html

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rusya, moskova, zafer parkı, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri operasyon, ukrayna ordusu, leopard, nato