https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/rus-komutan-ele-gecirilen-leopard-tanki-birkac-gun-icinde-harekete-gecirilebilir-1083068256.html
Rus komutan: Ele geçirilen Leopard tankı birkaç gün içinde harekete geçirilebilir
Rus komutan: Ele geçirilen Leopard tankı birkaç gün içinde harekete geçirilebilir
Sputnik Türkiye
Merkez Askeri Bölge onarım müfrezesinin komutanı, Avdeyevka istikametindeki cephe hattında ele geçirilerek tahliye edilen ilk Alman yapımı Leopard 2A5 tankının... 23.04.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın daha önce Avdeyevka istikametinden tahliye edilerek Merkez Askeri Bölge onarım müfrezesine getirildiğini bildirdiği Alman Leopard 2A5 tankı ile ilgili Sputnik’e bilgi veren Rus komutan, şöyle konuştu:“Tanksavar mayınlarımızın üzerinden geçen tank devre dışı kalmış, hareket kabiliyetini yitirmiş ve bir paletini kaybetmişti. Daha sonra FPV İHA’lar kullanıldı. Şarapnel hasarı da alan tankta bazı aygıtların elektrik kabloları yanmış, çeşitli basınç sensörleri, tabiri caizse kritik olmayan bileşenler devre dışı kalmıştı.”Saldırıdan sonra mürettebatın tankı terk ettiğini anlatan komutan, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerleri (mürettebat) bu tankın çatışmada az çok etkili bir şekilde kullanılabiliyor olmasına rağmen aracı terk etti” diye konuştu.Tankın onarımının birkaç gün sürebileceğini söyleyen onarım müfrezesinin komutanı, ele geçirilen Leopard’ın gelecekteki akıbetinin komuta kademesi tarafından belirleneceğini vurguladı.Rus komutan, “Tüm hasarlı unsurlar onarıldıktan sonra (tankı) eski haline getirmek, tam olarak harekete geçirmek ve kullanıma hazır hale getirmek için birkaç güne ihtiyacımız olacak” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/rus-ordusunun-dun-kontrol-altina-aldigi-novomihaylovkada-cok-sayida-javelin-ele-gecirildi-1083059268.html
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Rus komutan: Ele geçirilen Leopard tankı birkaç gün içinde harekete geçirilebilir
Sputnik Türkiye
Rus komutan: Ele geçirilen Leopard tankı birkaç gün içinde harekete geçirilebilir
2024-04-23T22:05+0300
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video, rusya, rusya savunma bakanlığı, avdeyevka, leopard, ukrayna
Rus komutan: Ele geçirilen Leopard tankı birkaç gün içinde harekete geçirilebilir
22:05 23.04.2024 (güncellendi: 22:08 23.04.2024)
Merkez Askeri Bölge onarım müfrezesinin komutanı, Avdeyevka istikametindeki cephe hattında ele geçirilerek tahliye edilen ilk Alman yapımı Leopard 2A5 tankının tam olarak harekete geçirilmesinin birkaç gün sürebileceğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın daha önce Avdeyevka istikametinden tahliye edilerek Merkez Askeri Bölge onarım müfrezesine getirildiğini bildirdiği Alman Leopard 2A5 tankı ile ilgili Sputnik’e bilgi veren Rus komutan, şöyle konuştu:
“Tanksavar mayınlarımızın üzerinden geçen tank devre dışı kalmış, hareket kabiliyetini yitirmiş ve bir paletini kaybetmişti. Daha sonra FPV İHA’lar kullanıldı. Şarapnel hasarı da alan tankta bazı aygıtların elektrik kabloları yanmış, çeşitli basınç sensörleri, tabiri caizse kritik olmayan bileşenler devre dışı kalmıştı.”
Saldırıdan sonra mürettebatın tankı terk ettiğini anlatan komutan, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerleri (mürettebat) bu tankın çatışmada az çok etkili bir şekilde kullanılabiliyor olmasına rağmen aracı terk etti” diye konuştu.
Tankın onarımının birkaç gün sürebileceğini söyleyen onarım müfrezesinin komutanı, ele geçirilen Leopard’ın gelecekteki akıbetinin komuta kademesi tarafından belirleneceğini vurguladı.
Rus komutan, “Tüm hasarlı unsurlar onarıldıktan sonra (tankı) eski haline getirmek, tam olarak harekete geçirmek ve kullanıma hazır hale getirmek için birkaç güne ihtiyacımız olacak” ifadelerini kullandı.