https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/titanyum-yaptirimini-uygulayan-ilk-ulkeydi-kanadada-airbusa-rus-titanyumu-icin-izin-cikti-1083099538.html

Titanyum yaptırımını uygulayan ilk ülkeydi: Kanada'da Airbus'a Rus titanyumu için izin çıktı

Titanyum yaptırımını uygulayan ilk ülkeydi: Kanada'da Airbus'a Rus titanyumu için izin çıktı

Sputnik Türkiye

Rusya'dan titanyum ithalatına yasak getiren ilk ülke olan Kanada'da hükümet, uygulamaya koyduğu yaptırımlara rağmen Airbus firmasının üretim sürecinde Rus... 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T11:54+0300

2024-04-24T11:54+0300

2024-04-24T11:54+0300

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Ukrayna'daki çatışmalar gerekçesiyle Rusya'ya uygulanan son yaptırım paketinde stratejik metalin tedarikini yasaklayan ilk Batılı hükümet olan Kanada, diğer ülkeleri de yaptırımların etrafından dolaşmaya teşvik edecek bir adım attı.Reuters, Airbus Canada yetkililerinden aldığı bilgiye dayanarak Kanada hükümetinin dünyaca ünlü havacılık firmasına Rus titanyumu kullanımı konusunda ayrıcalık tanıdığını bildirdi.Avrupa merkezli çok uluslu havacılık şirketi Airbus'a Kanada'daki tesislerinde esneklik sağlayan bu adımın, büyük oranda hafif titanyum içeren Avrupa yapımı uçakların Kanada'ya ithalatının yasaklanması nedeniyle Airbus'ın ana operasyonlarının da olumsuz etkileneceği yönündeki endişeleri gidermesi bekleniyor.Airbus Canada yetkilileri, Reuters'in sorusuna cevaben "Airbus, Kanada hükümetinin VSMPO-Avisma'ya yaptırım uyguladığı ve firmanın operasyonlarını yürürlükteki yaptırımlara uygun olarak güvence altına yapması için gerekli izni aldığı konusunda bilgilendirildi" ifadelerini kullandı.Reuters, Airbus Canada'ya verilen iznin ne kadar süreyle geçerli olacağına ilişkin bilgi paylaşmadı.Kanada hükümeti de, ajansın konuyla ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.Kanada, Şubat 2024'te VSMPO-Avisma'nın yaptırım listesine dahil edildiğini duyurmuştu. VSMPO-Avisma, Rusya'da titanyum pazarının yüzde 90'dan fazlasını elinde bulunduruyor. Şirket ayrıca alüminyum, magnezyum metali ve bunlardan imal edilen ürünler de üretiyor.Airbus, Rusya'ya uygulanan yaptırımların Avrupa'nın kendisine zarar verdiğini vurgulayarak havacılık endüstrisinde aktif olarak kullanılan Rus titanyumuna yaptırım uygulanmaması için AB'ye çağrı yapmıştı.Danışmanlık şirketi Alix Partners'in 2022 tarihli verilerine göre Airbus, kullandığı titanyumun yüzde 65'ini Rusya'dan ithal ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20220621/airbusdan-titanyum-cagrisi-rusyaya-yaptirim-uygulayarak-kendimize-saldiri-duzenliyoruz-1057718227.html

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