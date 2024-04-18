https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/kepez-belediye-baskani-kocagozun-teleferik-kazasina-iliskin-tutukluguna-itirazi-reddedildi-1082925804.html

Kepez Belediye Başkanı Kocagöz'ün teleferik kazasına ilişkin tutukluğuna itirazı reddedildi

Kepez Belediye Başkanı Kocagöz'ün teleferik kazasına ilişkin tutukluğuna itirazı reddedildi

Sputnik Türkiye

Antalya'daki teleferik kazası soruşturması kapsamında tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. 18.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-18T23:46+0300

2024-04-18T23:46+0300

2024-04-18T23:46+0300

türkiye

antalya

teleferik

kaza

kepez

mesut kocagöz

antalya cumhuriyet başsavcılığı

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Konyaaltı ilçesindeki Sarısu-Tünektepe Teleferik Tesisleri'nde meydana gelen kazada 1 kişinin hayatını kaybetmesi, 7 kişinin yaralanmasıyla ilgili tutuklanan Kocagöz'ün avukatı, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na itiraz başvurusu yaptı.32. Asliye Ceza Mahkemesi, itirazı reddetti.Ne olmuştu?Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı teleferik tesisinde 12 Nisan'da meydana gelen kazada, parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Sistemin durmasıyla havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi yaklaşık 23 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden, aralarında eski ANET Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/kepez-belediye-baskani-kocagozun-ifadesi-ortaya-cikti-tek-sorumlu-benmisim-gibi-gosterildi-1082799758.html

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antalya

kepez

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