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Kepez Belediye Başkanı Kocagöz'ün teleferik kazasına ilişkin tutukluğuna itirazı reddedildi
Kepez Belediye Başkanı Kocagöz'ün teleferik kazasına ilişkin tutukluğuna itirazı reddedildi
Sputnik Türkiye
Antalya'daki teleferik kazası soruşturması kapsamında tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. 18.04.2024, Sputnik Türkiye
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teleferik
kaza
kepez
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Konyaaltı ilçesindeki Sarısu-Tünektepe Teleferik Tesisleri'nde meydana gelen kazada 1 kişinin hayatını kaybetmesi, 7 kişinin yaralanmasıyla ilgili tutuklanan Kocagöz'ün avukatı, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na itiraz başvurusu yaptı.32. Asliye Ceza Mahkemesi, itirazı reddetti.Ne olmuştu?Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı teleferik tesisinde 12 Nisan'da meydana gelen kazada, parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Sistemin durmasıyla havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi yaklaşık 23 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden, aralarında eski ANET Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/kepez-belediye-baskani-kocagozun-ifadesi-ortaya-cikti-tek-sorumlu-benmisim-gibi-gosterildi-1082799758.html
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antalya, teleferik, kaza, kepez, mesut kocagöz, antalya cumhuriyet başsavcılığı

Kepez Belediye Başkanı Kocagöz'ün teleferik kazasına ilişkin tutukluğuna itirazı reddedildi

23:46 18.04.2024
© AA / Gülsem AdamAntalya'daki teleferik kazası
Antalya'daki teleferik kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
© AA / Gülsem Adam
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Antalya'daki teleferik kazası soruşturması kapsamında tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.
Konyaaltı ilçesindeki Sarısu-Tünektepe Teleferik Tesisleri'nde meydana gelen kazada 1 kişinin hayatını kaybetmesi, 7 kişinin yaralanmasıyla ilgili tutuklanan Kocagöz'ün avukatı, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na itiraz başvurusu yaptı.
32. Asliye Ceza Mahkemesi, itirazı reddetti.

Ne olmuştu?

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı teleferik tesisinde 12 Nisan'da meydana gelen kazada, parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Sistemin durmasıyla havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi yaklaşık 23 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.
Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden, aralarında eski ANET Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.
Antalya'daki 1 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı teleferik kazası nedeniyle tutuklanan eski ANET Genel Müdürü ve CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2024
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