https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/taksiciler-odasi-baskani-aksudan-imamogluna-ziyaret-1083113509.html

Taksiciler Odası Başkanı Aksu'dan İmamoğlu'na ziyaret

Taksiciler Odası Başkanı Aksu'dan İmamoğlu'na ziyaret

Sputnik Türkiye

Gazeteci Candaş Tolga Işık, İBB Başkanı İmamoğlu'nu ziyarete gittiği sırada İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun da ziyarete geldiğini "İçeriden... 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T17:13+0300

2024-04-24T17:13+0300

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türkiye

eyüp aksu

ekrem imamoğlu

ziyaret

taksiciler odası

oğuz alper öktem

martı

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Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu ile ilgili bir paylaşımda bulundu.Işık paylaşımında "Az Önce Konuştum'a davet için İBB Başkanı'na gittim. Ben girerken içeriden İmamoğlu'nun en büyük muhaliflerinden İstanbul Taksiciler Od. Bşk. Eyüp Aksu çıkıyordu. Şaşırdım. İmamoğlu'na sordum 'Tebrik için randevu talep etmişler. Tebrik ettiler seçim sonuçlarından dolayı..' dedi" ifadelerini kullandı.Ayrıca İBB'nin sosyal medya hesaplarından İBB Haber'de de söz konusu görüşmeye dair "Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti" paylaşımında bulunuldu.'Hakkınızda etmediği hakaret bırakmayan bu adamla görüşmeniz beni üzdü'İmamoğlu ve Aksu'nun görüşmesi sonrası Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem de sosyal medya hesabından çağrıda bulunarak Ekrem İmamoğlu'ndan randevu talep etti.Sosyal medyada İmamoğlu ve Aksu'nun yer aldığı gönderiye yorum yapan Öktem şu sözlere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/marti-ceosu-oguz-alper-oktemden-ekrem-imamogluna-randevu-cagrisi-1083113017.html

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eyüp aksu, ekrem imamoğlu, ziyaret, taksiciler odası, oğuz alper öktem, martı