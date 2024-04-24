https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/marti-ceosu-oguz-alper-oktemden-ekrem-imamogluna-randevu-cagrisi-1083113017.html
Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem’den Ekrem İmamoğlu’na randevu çağrısı
Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem’den Ekrem İmamoğlu’na randevu çağrısı
Sputnik Türkiye
Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu görüşmesi sonrası sosyal medya hesabından... 24.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-24T17:04+0300
2024-04-24T17:04+0300
2024-04-24T17:05+0300
martı
ceo
oğuz alper öktem
ekrem imamoğlu
türkiye
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
randevu
taksi
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Martı şirketinin kurucusu Oğuz Alper Öktem, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ile görüşmesine tepki gösterdi. Aksu'nın Ekrem İmamoğlu'nu seçim sonuçlarından dolayı tebrik ederek randevu talep ettiği bildirildi. Sosyal medyada İmamoğlu ve Aksu'nun yer aldığı gönderiye yorum yapan Öktem şu sözlere yer verdi:''İstanbul’a eziyet eden ve hakkınızda etmediği hakaret bırakmayan bu adamla görüşmeniz beni üzdü. Bu adamın yıllardır mağdur ettiği 140 bin TAG sürücüsünü ve 15 milyon İstanbullu’yu da şaşırttı. Başkanım, sizden randevu istiyorum. Taksi sorununun tek çözümü Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliğidir. Gelip size detayını anlatalım.''
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240219/taksilerde-sorun-bitmiyor-bir-taksici-yolcu-almadigi-icin-sirtindan-makasla-yaralandi-1080868807.html
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martı, ceo, oğuz alper öktem, ekrem imamoğlu, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), randevu, taksi
martı, ceo, oğuz alper öktem, ekrem imamoğlu, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), randevu, taksi
Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem’den Ekrem İmamoğlu’na randevu çağrısı
17:04 24.04.2024 (güncellendi: 17:05 24.04.2024)
Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu görüşmesi sonrası sosyal medya hesabından çağrıda bulunarak İBB Başkanı'ndan randevu talep etti.
Martı şirketinin kurucusu Oğuz Alper Öktem, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ile görüşmesine tepki gösterdi.
Aksu'nın Ekrem İmamoğlu'nu seçim sonuçlarından dolayı tebrik ederek randevu talep ettiği bildirildi.
Sosyal medyada İmamoğlu ve Aksu'nun yer aldığı gönderiye yorum yapan Öktem şu sözlere yer verdi:
''İstanbul’a eziyet eden ve hakkınızda etmediği hakaret bırakmayan bu adamla görüşmeniz beni üzdü. Bu adamın yıllardır mağdur ettiği 140 bin TAG sürücüsünü ve 15 milyon İstanbullu’yu da şaşırttı. Başkanım, sizden randevu istiyorum. Taksi sorununun tek çözümü Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliğidir. Gelip size detayını anlatalım.''