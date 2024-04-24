https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/marti-ceosu-oguz-alper-oktemden-ekrem-imamogluna-randevu-cagrisi-1083113017.html

Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem’den Ekrem İmamoğlu’na randevu çağrısı

Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem’den Ekrem İmamoğlu’na randevu çağrısı

Sputnik Türkiye

Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu görüşmesi sonrası sosyal medya hesabından... 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T17:04+0300

2024-04-24T17:04+0300

2024-04-24T17:05+0300

martı

ceo

oğuz alper öktem

ekrem imamoğlu

türkiye

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

randevu

taksi

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Martı şirketinin kurucusu Oğuz Alper Öktem, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ile görüşmesine tepki gösterdi. Aksu'nın Ekrem İmamoğlu'nu seçim sonuçlarından dolayı tebrik ederek randevu talep ettiği bildirildi. Sosyal medyada İmamoğlu ve Aksu'nun yer aldığı gönderiye yorum yapan Öktem şu sözlere yer verdi:''İstanbul’a eziyet eden ve hakkınızda etmediği hakaret bırakmayan bu adamla görüşmeniz beni üzdü. Bu adamın yıllardır mağdur ettiği 140 bin TAG sürücüsünü ve 15 milyon İstanbullu’yu da şaşırttı. Başkanım, sizden randevu istiyorum. Taksi sorununun tek çözümü Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliğidir. Gelip size detayını anlatalım.''

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240219/taksilerde-sorun-bitmiyor-bir-taksici-yolcu-almadigi-icin-sirtindan-makasla-yaralandi-1080868807.html

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martı, ceo, oğuz alper öktem, ekrem imamoğlu, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), randevu, taksi