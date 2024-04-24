Süleyman Soylu uzun bir aradan sonra konuştu; isim vererek gazetecilere seslendi: Siz deli misiniz?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
23 NİSAN ÖZEL
Cumhuriyet çocuklara ne kazandırdı?
09:13
105 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
23 NİSAN ÖZEL
Okan Aslan,Selin Yazıcı, Aslı Kahveci'yle 23 Nisan Özel yayını
12:09
67 dk
SESLİ HABER
Rusya: Dünya, ABD yüzünden Filistinlileri koruyamadı
13:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Moldovalı muhalif siyasetçi: AB, ülkemizi savaş alanına dönüştürmek istiyor
14:09
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en iyi 100 stadyumu belli oldu
14:20
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy: Batı Rusya’dan korkuyor
14:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’ya ait çok sayıda hava savunma sistemi imha edildi
15:10
1 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en güçlü böceği Hakkari'de ortaya çıktı
15:24
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Çinli diplomat: ABD, Ukrayna’daki çatışmayı körüklemeyi bırakmalı
16:09
2 dk
SESLİ HABER
CIA Şefi tarih verdi: Ukrayna mağlup olabilir
16:19
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman Ukrayna ordusunu bekleyen tehlikeyi açıkladı
16:30
1 dk
SESLİ HABER
Lavrov: UNESCO platformu kötüye kullanılıyor
16:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
8 dk
SESLİ HABER
Avrasya’da taşımacılık için 280 milyar rublelik proje
17:11
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusunun saldırılarını NATO planlıyor
17:24
2 dk
SESLİ HABER
'Her şeyi yiyen' bir kara delik bulundu
17:35
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
ABD Kongre Üyesi: Hükümetimiz için bir utanç kaynağı
18:14
2 dk
TARİHTE BUGÜN
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndaki yürek burkan detay
18:25
6 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ABD, bu çatışmaya ihtiyaç duyuyor
18:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Dünyada üretilen her 100 yapay zeka patentinin 61'i Çin'e ait'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Veyis Sır: İktidar kendi çıkardığı kanunu bugün kaldırma yoluna gidiyor
09:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
SESLİ HABER
Rapor açıklandı: Askeri harcamalar tarihin en yüksek seviyesinde
11:42
3 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Güncel tüketici problemleri
12:05
84 dk
HABER MASASI
"Yüksek kazançla kiralık banka hesabı aranıyor" ilanlarına dikkat! Baş şüpheli olabilirsiniz.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman İran-İsrail gerilimini değerlendirdi: Bölgeyi savaşın eşiğine getiriyor
17:38
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan 'nükleer silah' açıklaması: 'Hazırız'
18:08
2 dk
SESLİ HABER
Navigasyon kullananlar dikkat: Yanlış yola sokup faciaya sebep oldu
18:26
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/suleyman-soylu-uzun-bir-aradan-sonra-konustu-isim-vererek-gazetecilere-seslendi-siz-deli-misiniz-1083095761.html
Süleyman Soylu uzun bir aradan sonra konuştu; isim vererek gazetecilere seslendi: Siz deli misiniz?
Süleyman Soylu uzun bir aradan sonra konuştu; isim vererek gazetecilere seslendi: Siz deli misiniz?
Sputnik Türkiye
AK Parti'nin önde gelen isimlerinden olan eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sessizliğini bozarak kamuoyuna seslendi. Görev süresi boyunca yürüttüğü... 24.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-24T11:16+0300
2024-04-24T11:16+0300
politika
süleyman soylu
murat ağırel
fatih altaylı
konuşma
içişleri bakanlığı
deaş
daeş
uyuşturucu
ak parti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/12/1069825130_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e49806169e1cb4d7f40d26180093df1.jpg
Hakkındaki iddialardan organize suç örgütüne yapılan operasyonlara kadar birçok konu hakkında konuşan Süleyman Soylu'nun açıklamaları gündem oldu.İsim vererek hakkında köşe yazısı yazan gazeteciler hakkında da yorum yapan Soylu, şunları söyledi:Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı süreci2016 yılında Efkan Ala'nın yerine İçişleri Bakanı olarak atanan Süleyman Soylu, yaklaşık yedi yıl boyunca bu önemli görevde bulundu. Görev süresi boyunca kabinenin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Soylu, 4 Haziran 2023'te gerçekleştirilen Mayıs seçimlerinin ardından koltuğunu Ali Yerlikaya'ya devretmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/fatih-erbakan-yanitladi-yeniden-refah-partisi-cumhur-ittifakinda-mi-1083084017.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/12/1069825130_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_8d7b06dc6aa2e286731d5930f89f344a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
süleyman soylu, murat ağırel, fatih altaylı, konuşma, içişleri bakanlığı, deaş, daeş, uyuşturucu, ak parti, görev
süleyman soylu, murat ağırel, fatih altaylı, konuşma, içişleri bakanlığı, deaş, daeş, uyuşturucu, ak parti, görev

Süleyman Soylu uzun bir aradan sonra konuştu; isim vererek gazetecilere seslendi: Siz deli misiniz?

11:16 24.04.2024
© AAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2024
© AA
Abone ol
AK Parti'nin önde gelen isimlerinden olan eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sessizliğini bozarak kamuoyuna seslendi. Görev süresi boyunca yürüttüğü çalışmaları anlatan ve sosyal medyada değişen tarzı gelen konuşulan Soylu'nun isim vererek işaret ettiği gazeteciler için söyledikleri gündeme geldi.
Hakkındaki iddialardan organize suç örgütüne yapılan operasyonlara kadar birçok konu hakkında konuşan Süleyman Soylu'nun açıklamaları gündem oldu.
İsim vererek hakkında köşe yazısı yazan gazeteciler hakkında da yorum yapan Soylu, şunları söyledi:

"Son 10 ayda benim hakkımda 550 olumsuz köşe yazısı yazılmış, bu normal mi? 7 yıl İçişleri Bakanlığı yaptık, 33 saatte bir suç örgütü çökerttik. 1151 DEAŞlı terör örgütü mensubunu yakaladık.

Murat Ağırel, Timur Soykan ve Fatih Altaylı! Bu arkadaşlar neye hizmet ettiğinin farkında değil. Türkiye'de 2021 ve 2022'de hiçbir cinayet faili meçhul kalmamıştır. Türkiye bu 7 yıl boyunca 1050 ton uyuşturucu yakaladı.

Bunu yakalayan insanlara haksızlık değil mi? Türkiye suç örgütlerine nefes aldırmayacak şekilde güvenlik altyapısını kurmuştur.

Onların iddiasına göre herkes var bu işin içinde, tüm dünyanın gözü önünde biz bu iddiaları yapıyoruz ya siz deli misiniz! Dünyada aranan kimse Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapılamaz.

Bir ülkenin İçişleri Bakanını aradığımda bana dedi ki 'Burada asıl aktör ABD'dir, burada onun ikna edilmesi lazım' Dünyanın hiçbir raporunda Türkiye'nin organize suçlarından, uyuşturucu suçlarından gri listeye alındığı söz konusu değildir böyle bir rapor yok.

Ben 7 yıl İçişleri Bakanlığı yaptım, devlet gözümün önünden geçti dünyayı da biliyorum Türkiye'yi de biliyorum."

Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı süreci

2016 yılında Efkan Ala'nın yerine İçişleri Bakanı olarak atanan Süleyman Soylu, yaklaşık yedi yıl boyunca bu önemli görevde bulundu. Görev süresi boyunca kabinenin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Soylu, 4 Haziran 2023'te gerçekleştirilen Mayıs seçimlerinin ardından koltuğunu Ali Yerlikaya'ya devretmişti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2024
POLİTİKA
Fatih Erbakan yanıtladı: Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'nda mı?
07:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала