Süleyman Soylu uzun bir aradan sonra konuştu; isim vererek gazetecilere seslendi: Siz deli misiniz?

"Son 10 ayda benim hakkımda 550 olumsuz köşe yazısı yazılmış, bu normal mi? 7 yıl İçişleri Bakanlığı yaptık, 33 saatte bir suç örgütü çökerttik. 1151 DEAŞlı terör örgütü mensubunu yakaladık.

Murat Ağırel, Timur Soykan ve Fatih Altaylı! Bu arkadaşlar neye hizmet ettiğinin farkında değil. Türkiye'de 2021 ve 2022'de hiçbir cinayet faili meçhul kalmamıştır. Türkiye bu 7 yıl boyunca 1050 ton uyuşturucu yakaladı.

Bunu yakalayan insanlara haksızlık değil mi? Türkiye suç örgütlerine nefes aldırmayacak şekilde güvenlik altyapısını kurmuştur.

Onların iddiasına göre herkes var bu işin içinde, tüm dünyanın gözü önünde biz bu iddiaları yapıyoruz ya siz deli misiniz! Dünyada aranan kimse Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapılamaz.

Bir ülkenin İçişleri Bakanını aradığımda bana dedi ki 'Burada asıl aktör ABD'dir, burada onun ikna edilmesi lazım' Dünyanın hiçbir raporunda Türkiye'nin organize suçlarından, uyuşturucu suçlarından gri listeye alındığı söz konusu değildir böyle bir rapor yok.

Ben 7 yıl İçişleri Bakanlığı yaptım, devlet gözümün önünden geçti dünyayı da biliyorum Türkiye'yi de biliyorum."