https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/son-uyari-meteorolojiden-geldi-cuma-gece-saatlerine-kadar-gorulecek-1083115548.html

Son uyarı Meteoroloji'den geldi: Cuma gece saatlerine kadar görülecek

Son uyarı Meteoroloji'den geldi: Cuma gece saatlerine kadar görülecek

Sputnik Türkiye

Türkiye'de etkili olmaya başlayan toz taşınımı için valiliklerden gelen uyarıların ardından bir uyarı da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapıldı. Meteoroloji... 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T18:04+0300

2024-04-24T18:04+0300

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Meteoroloji bazı bölgeler için toz taşınımı uyarısında bulundu.Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren yarın İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkili olacağı tahmin ediliyor.İç Ege ve Batı Akdeniz'de yarın akşam saatlerine kadar, diğer yerlerde cuma günü gece saatlerine kadar görülmesi beklenen toz taşınımının meydana getireceği başta sağlık problemleri olmak üzere görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Ayrıca İstanbul'da toz nedeniyle görüş mesafesinde düşme ve hava kalitesinde azalma yaşandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/istanbul-ankara-ve-izmir-valilikleri-pes-pese-aciklama-yapti-hava-kalitesi-dusecek--1083087872.html

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