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İstanbul, Ankara ve İzmir valilikleri peş peşe açıklama yaptı: 'Hava kalitesi düşecek'
İstanbul, Ankara ve İzmir valilikleri peş peşe açıklama yaptı: 'Hava kalitesi düşecek'
Sputnik Türkiye
Türkiye'de bu hafta Libya üzerinden gelen çöl sıcağı etkili. Sıcağın yanı sıra çöl tozları da etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün 17 il... 24.04.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye bir kez daha çölden esen rüzgarın etkisi altında. Libya üzerinden gelen bu çöl sıcağı, rüzgar ile birlikte tozu da getiriyor. Çöl tozları cuma gününe kadar etkili olacak.17 il için sarı kodlu uyarıMeteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batı ve iç kesimleri için toz taşınımı uyarısında bulundu.MGM tarafından Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak için sarı kodlu uyarı yapıldı. Marmara, Ege, Batı Akdeniz,İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Ne kadar sürecek?Meteoroloji, yarın öğle saatlerinden itibaren toz taşınımının etkisinin azalacağını da açıkladı.Valilikler uyardı: 'Hava kalitesi düşecek'İstanbul, Ankara ve İzmir Valilikleri, meteorolojinin uyarıları ardından sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. İstanbul Valiliği "Toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." dedi.Ankara Valiliği: Tedbirli olunİzmir Valiliği: Ulaşımda aksamalar olabilirİzmir'de ise toz taşınımı için bugün ve yarına dikkat çekildi:
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toz taşınımı,toz taşınımı kaç gün sürecek,toz taşınımı uyarı
toz taşınımı,toz taşınımı kaç gün sürecek,toz taşınımı uyarı

İstanbul, Ankara ve İzmir valilikleri peş peşe açıklama yaptı: 'Hava kalitesi düşecek'

10:03 24.04.2024 (güncellendi: 10:12 24.04.2024)
© AA / Doğukan Keskinkılıçhava kalitesi
hava kalitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2024
© AA / Doğukan Keskinkılıç
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Türkiye'de bu hafta Libya üzerinden gelen çöl sıcağı etkili. Sıcağın yanı sıra çöl tozları da etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün 17 il için sarı kodlu uyarıda bulunurken, İstanbul, Ankara ve İzmir valilikleri hava kirliliğine karşı uyarı yaptı.
Türkiye bir kez daha çölden esen rüzgarın etkisi altında. Libya üzerinden gelen bu çöl sıcağı, rüzgar ile birlikte tozu da getiriyor. Çöl tozları cuma gününe kadar etkili olacak.

17 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batı ve iç kesimleri için toz taşınımı uyarısında bulundu.
MGM tarafından Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak için sarı kodlu uyarı yapıldı. Marmara, Ege, Batı Akdeniz,İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ne kadar sürecek?

Meteoroloji, yarın öğle saatlerinden itibaren toz taşınımının etkisinin azalacağını da açıkladı.

Valilikler uyardı: 'Hava kalitesi düşecek'

İstanbul, Ankara ve İzmir Valilikleri, meteorolojinin uyarıları ardından sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. İstanbul Valiliği "Toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." dedi.

Ankara Valiliği: Tedbirli olun

İzmir Valiliği: Ulaşımda aksamalar olabilir

İzmir'de ise toz taşınımı için bugün ve yarına dikkat çekildi:
"Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemiz genelinde 25 Nisan 2024 Perşembe öğle saatlerine kadar yer yer etkili olacak toz taşınımı bekleniyor. Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
hava durumu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2024
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Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı: Türkiye'de hava durumu bugün nasıl?
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