https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/istanbul-ankara-ve-izmir-valilikleri-pes-pese-aciklama-yapti-hava-kalitesi-dusecek--1083087872.html

İstanbul, Ankara ve İzmir valilikleri peş peşe açıklama yaptı: 'Hava kalitesi düşecek'

İstanbul, Ankara ve İzmir valilikleri peş peşe açıklama yaptı: 'Hava kalitesi düşecek'

Sputnik Türkiye

Türkiye'de bu hafta Libya üzerinden gelen çöl sıcağı etkili. Sıcağın yanı sıra çöl tozları da etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün 17 il... 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T10:03+0300

2024-04-24T10:03+0300

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toz taşınımı

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Türkiye bir kez daha çölden esen rüzgarın etkisi altında. Libya üzerinden gelen bu çöl sıcağı, rüzgar ile birlikte tozu da getiriyor. Çöl tozları cuma gününe kadar etkili olacak.17 il için sarı kodlu uyarıMeteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batı ve iç kesimleri için toz taşınımı uyarısında bulundu.MGM tarafından Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak için sarı kodlu uyarı yapıldı. Marmara, Ege, Batı Akdeniz,İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Ne kadar sürecek?Meteoroloji, yarın öğle saatlerinden itibaren toz taşınımının etkisinin azalacağını da açıkladı.Valilikler uyardı: 'Hava kalitesi düşecek'İstanbul, Ankara ve İzmir Valilikleri, meteorolojinin uyarıları ardından sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. İstanbul Valiliği "Toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." dedi.Ankara Valiliği: Tedbirli olunİzmir Valiliği: Ulaşımda aksamalar olabilirİzmir'de ise toz taşınımı için bugün ve yarına dikkat çekildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240330/meteorolojiden-toz-tasinimi-uyarisi-turkiyede-hava-durumu-bugun-nasil-1082225993.html

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