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Rus Türkolog Oganova: Birçok Rus çocuk şimdi Türkçe öğreniyor
Rus Türkolog Oganova: Birçok Rus çocuk şimdi Türkçe öğreniyor
Sputnik Türkiye
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın Rusya’da nasıl algılandığını ve kutlandığını anlatan Rus Türkolog Oganova, halihazırda birçok Rus çocuğun Türkçe... 24.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-24T15:56+0300
2024-04-24T15:56+0300
görüş
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
türkolog
türkoloji
türkiye
rusya
çocuk
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Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsü Türk Filolojisi Bölümü’nün öğretim görevlisi Doç. Dr. Elena Oganova, Sputnik’e açıklamasında, Türk dilinin öğretildiği Rus eğitim kurumlarında öğrencilere ayrıca Türkiye’nin tarihi, gelenekleri ve 23 Nisan gibi devlet bayramları hakkında bilginin de verildiğini kaydetti.Oganova, “23 Nisan, yüz yılı aşkın bir geçmişe sahip harika bir bayram ve Türkiye’de bu kadar uzun bir geçmişe sahip olmasına rağmen hâlâ kutlanmaya devam eden ve yıldan yıla yeni gelenekler edinen bir bayramın olması çok sevindirici” ifadesini kullandı.Bayramın çocuklarla ilgili kısmın özel öneme sahip olduğunu kaydeden Rus uzman, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:23 Nisan kutlamaları sırasında çocuklara verilen yurtseverlik eğitiminin önemine vurgu yapan Oganova, sözlerini şöyle sürdürdü: 23 Nisan’ın Rusya’da da kutlandığını kaydeden uzman, Rusya’da çok sayıda Türkiye vatandaşının aileleriyle birlikte yaşadığını anımsatarak şunu dedi:Oganova’nın görüşüne göre, 23 Nisan’da olimpiyat düzenlenmesi iyi bir fikir:
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rusya'da 23 nisan
rusya'da 23 nisan

Rus Türkolog Oganova: Birçok Rus çocuk şimdi Türkçe öğreniyor

15:56 24.04.2024
© AA / Özge Elif KızılMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğretmen ve öğrencilerle Anıtkabir'i ziyaret etti.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğretmen ve öğrencilerle Anıtkabir'i ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2024
© AA / Özge Elif Kızıl
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın Rusya’da nasıl algılandığını ve kutlandığını anlatan Rus Türkolog Oganova, halihazırda birçok Rus çocuğun Türkçe öğrendiğini belirtti.
Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsü Türk Filolojisi Bölümü’nün öğretim görevlisi Doç. Dr. Elena Oganova, Sputnik’e açıklamasında, Türk dilinin öğretildiği Rus eğitim kurumlarında öğrencilere ayrıca Türkiye’nin tarihi, gelenekleri ve 23 Nisan gibi devlet bayramları hakkında bilginin de verildiğini kaydetti.
Oganova, “23 Nisan, yüz yılı aşkın bir geçmişe sahip harika bir bayram ve Türkiye’de bu kadar uzun bir geçmişe sahip olmasına rağmen hâlâ kutlanmaya devam eden ve yıldan yıla yeni gelenekler edinen bir bayramın olması çok sevindirici” ifadesini kullandı.
Bayramın çocuklarla ilgili kısmın özel öneme sahip olduğunu kaydeden Rus uzman, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

Mesele şu ki, Mustafa Kemal Atatürk bizzat çocukların geleceğimiz olduğuna inanıyordu ve bunu Meclis’in ilk oturumunda dile getirmişti. O günden beri 23 Nisan’da çocuklara özel ilgi gösteriliyor. Her yerde, tüm anaokullarında, okullarda, hatta üniversitelerde şenliklerin yapıldığı bu gelenek beni çok etkiliyor. Özellikle çocukların, halk danslarını da içeren okul gösterilerinde yer aldığı harika geleneğini seviyorum. Çocukların, ülkenin Karadeniz, İç Anadolu ve Ege gibi farklı bölgelerinin halk danslarını öğrenmesine hayranım. Bence bu harika gelenek! Mesela bir iş arkadaşım Türkiye’de oturduğu sırada çocuğu okulda zeybek oynuyordu. Bu Mustafa Kemal Atatürk’ün de sevdiği bir danstı. Hatta zeybek oynadığı bir video kaydı da var.

23 Nisan kutlamaları sırasında çocuklara verilen yurtseverlik eğitiminin önemine vurgu yapan Oganova, sözlerini şöyle sürdürdü:

Çocuklar, Türkiye Cumhuriyeti’ne ithaf edilen şiirleri okuyarak Anavatan sevgisini gösteriyor ve ifade ediyor. Bunun, Türkiye’de farklı düzeylerde sürekli destek gören yurtseverlik eğitiminin çok önemli bir unsur olduğunu düşünüyorum. Çocuklar, ülkelerinin geleceğini temsil ediyor ve bu da Atatürk’ün dile getirdiği çocuklar geleceğimizdir felsefesinin devamı olarak hizmet ediyor.

23 Nisan’ın Rusya’da da kutlandığını kaydeden uzman, Rusya’da çok sayıda Türkiye vatandaşının aileleriyle birlikte yaşadığını anımsatarak şunu dedi:

Elbette Türkler, aile ilişkilerine çok önem veren ve değer veren bir millet olarak, evlilikte her zaman birden fazla çocuk sahibi olurlar. Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği tarafından Yunus Emre Kültür Merkezi’nde ve diğer kurumlarda Rusya’da yaşayan Türk çocuklarına yönelik çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinliklere sadece Türk çocukları değil, Ruslar da davet ediliyor. Birçok Rus çocuk günümüzde Türkçe öğreniyor. Bu bayrama ithaf edilen konserlerde Türk ve Rus çocukların birlikte yurtseverlik şiirlerini okuduğuna defalarca tanık oldum.

Oganova’nın görüşüne göre, 23 Nisan’da olimpiyat düzenlenmesi iyi bir fikir:

Türkiye’nin Rusya Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü’nün, Rusya’da yaşayan ve Türkçe öğrenen çocuklar arasında 23 Nisan günleri Türkçe olimpiyatı düzenlenmesi iyi olur. Bu çok ilgi çekici olur. Çocukların başrolde olduğu bu bayramın ruhuna uygun olur. Aynı zamanda Rusya’da Türk dilinin yaygınlaşmasına ve dile olan ilginin artmasına da katkıda bulunur.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğretmen ve öğrencilerle Anıtkabir'i ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2024
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