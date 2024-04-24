https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/rus-turkolog-oganova-bircok-rus-cocuk-simdi-turkce-ogreniyor-1083109907.html

Rus Türkolog Oganova: Birçok Rus çocuk şimdi Türkçe öğreniyor

Rus Türkolog Oganova: Birçok Rus çocuk şimdi Türkçe öğreniyor

Sputnik Türkiye

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın Rusya’da nasıl algılandığını ve kutlandığını anlatan Rus Türkolog Oganova, halihazırda birçok Rus çocuğun Türkçe... 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T15:56+0300

2024-04-24T15:56+0300

2024-04-24T15:56+0300

görüş

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı

türkolog

türkoloji

türkiye

rusya

çocuk

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Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsü Türk Filolojisi Bölümü’nün öğretim görevlisi Doç. Dr. Elena Oganova, Sputnik’e açıklamasında, Türk dilinin öğretildiği Rus eğitim kurumlarında öğrencilere ayrıca Türkiye’nin tarihi, gelenekleri ve 23 Nisan gibi devlet bayramları hakkında bilginin de verildiğini kaydetti.Oganova, “23 Nisan, yüz yılı aşkın bir geçmişe sahip harika bir bayram ve Türkiye’de bu kadar uzun bir geçmişe sahip olmasına rağmen hâlâ kutlanmaya devam eden ve yıldan yıla yeni gelenekler edinen bir bayramın olması çok sevindirici” ifadesini kullandı.Bayramın çocuklarla ilgili kısmın özel öneme sahip olduğunu kaydeden Rus uzman, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:23 Nisan kutlamaları sırasında çocuklara verilen yurtseverlik eğitiminin önemine vurgu yapan Oganova, sözlerini şöyle sürdürdü: 23 Nisan’ın Rusya’da da kutlandığını kaydeden uzman, Rusya’da çok sayıda Türkiye vatandaşının aileleriyle birlikte yaşadığını anımsatarak şunu dedi:Oganova’nın görüşüne göre, 23 Nisan’da olimpiyat düzenlenmesi iyi bir fikir:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/23-nisanda-111-bin-527-kisi-anitkabiri-ziyaret-etti-1083102483.html

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2024

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rusya'da 23 nisan