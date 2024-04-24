https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/23-nisanda-111-bin-527-kisi-anitkabiri-ziyaret-etti-1083102483.html

23 Nisan'da 111 bin 527 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti

23 Nisan'da 111 bin 527 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti

Sputnik Türkiye

Anıtkabir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 111 bin 527 kişi tarafından ziyaret edildi. 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T13:04+0300

2024-04-24T13:04+0300

2024-04-24T13:04+0300

türkiye

anıtkabir

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı

ziyaret

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/17/1083048523_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_dbce1398a1f8e3aa847a4fc6beea41a6.jpg

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilginin yoğun olduğu Anıtkabir, bugün ziyarete açık olduğu 09.00 ile 21.00 saatleri arasında 111 bin 527 kişiyi ağırladı.Öte yandan, Anıtkabir Komutanlığının resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre bu yıl ocak ayında 229 bin 426, şubat ayında 226 bin 403 ve mart ayında ise 223 bin 689 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/erdogandan-23-nisan-paylasimi-ulkemizin-bugunlere-gelmesinde-katkisi-olanlari-saygiyla-aniyorum-1083063819.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

anıtkabir, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, ziyaret