https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/23-nisanda-111-bin-527-kisi-anitkabiri-ziyaret-etti-1083102483.html
23 Nisan'da 111 bin 527 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti
23 Nisan'da 111 bin 527 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti
Sputnik Türkiye
Anıtkabir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 111 bin 527 kişi tarafından ziyaret edildi. 24.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-24T13:04+0300
2024-04-24T13:04+0300
2024-04-24T13:04+0300
türkiye
anıtkabir
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
ziyaret
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilginin yoğun olduğu Anıtkabir, bugün ziyarete açık olduğu 09.00 ile 21.00 saatleri arasında 111 bin 527 kişiyi ağırladı.Öte yandan, Anıtkabir Komutanlığının resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre bu yıl ocak ayında 229 bin 426, şubat ayında 226 bin 403 ve mart ayında ise 223 bin 689 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/erdogandan-23-nisan-paylasimi-ulkemizin-bugunlere-gelmesinde-katkisi-olanlari-saygiyla-aniyorum-1083063819.html
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anıtkabir, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, ziyaret
anıtkabir, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, ziyaret
23 Nisan'da 111 bin 527 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti
Anıtkabir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 111 bin 527 kişi tarafından ziyaret edildi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilginin yoğun olduğu Anıtkabir, bugün ziyarete açık olduğu 09.00 ile 21.00 saatleri arasında 111 bin 527 kişiyi ağırladı.
Öte yandan, Anıtkabir Komutanlığının resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre bu yıl ocak ayında 229 bin 426, şubat ayında 226 bin 403 ve mart ayında ise 223 bin 689 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti.