https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/rus-diplomat-ulyanov-stoltenberg-rusyayi-komsusu-yapanin-nato-oldugunu-kabul-etmeli-1083080848.html

Rus diplomat Ulyanov: Stoltenberg, Rusya'yı komşusu yapanın NATO olduğunu kabul etmeli

Rus diplomat Ulyanov: Stoltenberg, Rusya'yı komşusu yapanın NATO olduğunu kabul etmeli

Sputnik Türkiye

Rus diplomat Mihail Ulyanov, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in Rusya'yı komşusu yapanın NATO olduğunu kabul etmesi gerektiğini ifade etti. 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T01:22+0300

2024-04-24T01:22+0300

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mihail ulyanov

nato

rusya

jens stoltenberg

ukrayna krizi

ukrayna

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Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, Rusya'yı doğuya doğru genişleyerek komşusu haline getirenin ittifakın kendisi olduğunu kabul etmesi gerektiğini belirtti.Ulyanov, “Kusura bakmayın ama açık söylemek gerekirse, Stoltenberg, Doğu'ya doğru genişleyerek Rusya'yı komşusu yapanın NATO olduğunu kabul etmek zorunda" ifadesini kullandı.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile Brüksel'de düzenlenen NATO-Ukrayna Konseyi öncesindeki ortak basın açıklamasında, ‘Ukrayna'yı desteklemenin bir hayır işi olmadığını, bunun kendi güvenliklerine yatırım olduğunu ve Rusya'yla komşu olmanın bir bedeli olduğunu’ ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/nato-genel-sekreteri-stoltenbergten-ukraynaya-cagri-kendi-askerinizi-kendiniz-bulun-1082918044.html

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