https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/rus-diplomat-ulyanov-stoltenberg-rusyayi-komsusu-yapanin-nato-oldugunu-kabul-etmeli-1083080848.html
Rus diplomat Ulyanov: Stoltenberg, Rusya'yı komşusu yapanın NATO olduğunu kabul etmeli
Rus diplomat Ulyanov: Stoltenberg, Rusya'yı komşusu yapanın NATO olduğunu kabul etmeli
Sputnik Türkiye
Rus diplomat Mihail Ulyanov, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in Rusya'yı komşusu yapanın NATO olduğunu kabul etmesi gerektiğini ifade etti. 24.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-24T01:22+0300
2024-04-24T01:22+0300
2024-04-24T01:22+0300
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Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, Rusya'yı doğuya doğru genişleyerek komşusu haline getirenin ittifakın kendisi olduğunu kabul etmesi gerektiğini belirtti.Ulyanov, “Kusura bakmayın ama açık söylemek gerekirse, Stoltenberg, Doğu'ya doğru genişleyerek Rusya'yı komşusu yapanın NATO olduğunu kabul etmek zorunda" ifadesini kullandı.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile Brüksel'de düzenlenen NATO-Ukrayna Konseyi öncesindeki ortak basın açıklamasında, ‘Ukrayna'yı desteklemenin bir hayır işi olmadığını, bunun kendi güvenliklerine yatırım olduğunu ve Rusya'yla komşu olmanın bir bedeli olduğunu’ ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/nato-genel-sekreteri-stoltenbergten-ukraynaya-cagri-kendi-askerinizi-kendiniz-bulun-1082918044.html
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mihail ulyanov, nato, rusya, jens stoltenberg, ukrayna
mihail ulyanov, nato, rusya, jens stoltenberg, ukrayna
Rus diplomat Ulyanov: Stoltenberg, Rusya'yı komşusu yapanın NATO olduğunu kabul etmeli
Rus diplomat Mihail Ulyanov, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in Rusya'yı komşusu yapanın NATO olduğunu kabul etmesi gerektiğini ifade etti.
Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, Rusya'yı doğuya doğru genişleyerek komşusu haline getirenin ittifakın kendisi olduğunu kabul etmesi gerektiğini belirtti.
Ulyanov, “Kusura bakmayın ama açık söylemek gerekirse, Stoltenberg, Doğu'ya doğru genişleyerek Rusya'yı komşusu yapanın NATO olduğunu kabul etmek zorunda" ifadesini kullandı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile Brüksel'de düzenlenen NATO-Ukrayna Konseyi öncesindeki ortak basın açıklamasında, ‘Ukrayna'yı desteklemenin bir hayır işi olmadığını, bunun kendi güvenliklerine yatırım olduğunu ve Rusya'yla komşu olmanın bir bedeli olduğunu’ ifade etmişti.