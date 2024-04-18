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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/nato-genel-sekreteri-stoltenbergten-ukraynaya-cagri-kendi-askerinizi-kendiniz-bulun-1082918044.html
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’ten Ukrayna’ya çağrı: Kendi askerinizi kendiniz bulun
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’ten Ukrayna’ya çağrı: Kendi askerinizi kendiniz bulun
Sputnik Türkiye
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’nın orduya insan gücünü kendi sağlaması gerektiğini belirterek, Kiev’in seferberlik yaş sınırını genişleten... 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T19:54+0300
2024-04-18T19:54+0300
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İtalya’nın Capri adasında düzenlenen G7 dışişleri bakanları toplantısı kapsamında Sputnik’e yaptığı açıklamada Ukrayna’nın orduya insan gücünü kendi sağlaması gerektiğini söyledi.Stoltenberg, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ndeki asker eksikliğine ilişkin bir soru karşısında, “Ukrayna’nın insanlara ve paraya ihtiyacı var. NATO müttefikleri, bugün tartıştığımız üzere şu ankinden daha fazla destek vererek parayı sağlayabilir. İnsanlara gelince, onları Ukrayna kendi sağlamalıdır” yanıtını verdi.Kiev’deki yetkililerin yakın zamanda seferberliği sıkılaştırmaya yönelik yeni bir yasa kabul ettiklerini hatırlatan Stoltenberg, konu ile ilgili ayrıntılara girmeden Kiev’in gerekli sayıda insanı orduya katmak için gerekli önlemleri alacağına olan güvenini dile getirdi.NATO Genel Sekreteri ayrıca İttifak üyeleri tarafından Ukrayna’ya silah tedarikinde olumlu değişiklikler gördüğünü de dile getirerek, Danimarka, Hollanda ve Almanya’nın Kiev’i desteklemek için yeni fonlar ile ilgili duyuru yaptıklarını hatırlattı.Stoltenberg, “Önümüzdeki günlerde Ukrayna için 61 milyar dolarlık bir yardım paketinin görüşüldüğü ABD Kongresi’nden de umut verici sinyaller ve mesajlar alıyoruz” ifadelerini kullandı.NATO Genel Sekreteri, İttifakın Kiev’e ek hava savunma sistemleri teslim etmenin imkanlarını bulmaya odaklandığını da sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/stoltenberg-zelenskiyin-talebi-uzerine-nato-ukrayna-konseyi-duzenleyecegini-duyurdu-1082876628.html
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’ten Ukrayna’ya çağrı: Kendi askerinizi kendiniz bulun

19:54 18.04.2024
© AA / Dursun AydemirNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
© AA / Dursun Aydemir
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’nın orduya insan gücünü kendi sağlaması gerektiğini belirterek, Kiev’in seferberlik yaş sınırını genişleten yasayı kısa süre önce kabul ettiğini hatırlattı.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İtalya’nın Capri adasında düzenlenen G7 dışişleri bakanları toplantısı kapsamında Sputnik’e yaptığı açıklamada Ukrayna’nın orduya insan gücünü kendi sağlaması gerektiğini söyledi.
Stoltenberg, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ndeki asker eksikliğine ilişkin bir soru karşısında, “Ukrayna’nın insanlara ve paraya ihtiyacı var. NATO müttefikleri, bugün tartıştığımız üzere şu ankinden daha fazla destek vererek parayı sağlayabilir. İnsanlara gelince, onları Ukrayna kendi sağlamalıdır” yanıtını verdi.
Kiev’deki yetkililerin yakın zamanda seferberliği sıkılaştırmaya yönelik yeni bir yasa kabul ettiklerini hatırlatan Stoltenberg, konu ile ilgili ayrıntılara girmeden Kiev’in gerekli sayıda insanı orduya katmak için gerekli önlemleri alacağına olan güvenini dile getirdi.
NATO Genel Sekreteri ayrıca İttifak üyeleri tarafından Ukrayna’ya silah tedarikinde olumlu değişiklikler gördüğünü de dile getirerek, Danimarka, Hollanda ve Almanya’nın Kiev’i desteklemek için yeni fonlar ile ilgili duyuru yaptıklarını hatırlattı.
Stoltenberg, “Önümüzdeki günlerde Ukrayna için 61 milyar dolarlık bir yardım paketinin görüşüldüğü ABD Kongresi’nden de umut verici sinyaller ve mesajlar alıyoruz” ifadelerini kullandı.
NATO Genel Sekreteri, İttifakın Kiev’e ek hava savunma sistemleri teslim etmenin imkanlarını bulmaya odaklandığını da sözlerine ekledi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2024
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