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PKK/KCK'nin Almanya yapılanması sözde sorumlularından Saim Çakmak tutuklandı
PKK/KCK'nin Almanya yapılanması sözde sorumlularından Saim Çakmak tutuklandı
Sputnik Türkiye
MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonuyla İstanbul'da yakalanan PKK/KCK'nın Almanya yapılanması sorumlularından Saim Çakmak tutuklanarak cezaevine... 24.04.2024, Sputnik Türkiye
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonuyla İstanbul'da yakalanan Saim Çakmak tutuklandı.Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Çakmak, MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı.PKK/KCK'nın yurtdışı faaliyetlerinde aktif yer aldığı belirlenen Çakmak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
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mit, istanbul emniyet müdürlüğü, ortak operasyon, almanya, pkk/kck, tutuklama, tutuklama kararı, cezaevi

PKK/KCK'nin Almanya yapılanması sözde sorumlularından Saim Çakmak tutuklandı

17:25 24.04.2024 (güncellendi: 17:38 24.04.2024)
© AA / AA PKK/KCK'nin Almanya yapılanması sözde sorumlularından Saim Çakmak
 PKK/KCK'nin Almanya yapılanması sözde sorumlularından Saim Çakmak - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2024
© AA / AA
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MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonuyla İstanbul'da yakalanan PKK/KCK'nın Almanya yapılanması sorumlularından Saim Çakmak tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonuyla İstanbul'da yakalanan Saim Çakmak tutuklandı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Çakmak, MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı.
PKK/KCK'nın yurtdışı faaliyetlerinde aktif yer aldığı belirlenen Çakmak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
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