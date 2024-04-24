https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/pkkkcknin-almanya-yapilanmasi-sozde-sorumlularindan-saim-cakmak-tutuklandi-1083114842.html
PKK/KCK'nin Almanya yapılanması sözde sorumlularından Saim Çakmak tutuklandı
PKK/KCK'nin Almanya yapılanması sözde sorumlularından Saim Çakmak tutuklandı
Sputnik Türkiye
MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonuyla İstanbul'da yakalanan PKK/KCK'nın Almanya yapılanması sorumlularından Saim Çakmak tutuklanarak cezaevine... 24.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-24T17:25+0300
2024-04-24T17:25+0300
2024-04-24T17:38+0300
türkiye
mit
istanbul emniyet müdürlüğü
ortak operasyon
almanya
pkk/kck
tutuklama
tutuklama kararı
cezaevi
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonuyla İstanbul'da yakalanan Saim Çakmak tutuklandı.Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Çakmak, MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı.PKK/KCK'nın yurtdışı faaliyetlerinde aktif yer aldığı belirlenen Çakmak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/istanbulda-feto-operasyonu-13-supheli-yakalandi-1083086800.html
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mit, istanbul emniyet müdürlüğü, ortak operasyon, almanya, pkk/kck, tutuklama, tutuklama kararı, cezaevi
mit, istanbul emniyet müdürlüğü, ortak operasyon, almanya, pkk/kck, tutuklama, tutuklama kararı, cezaevi
PKK/KCK'nin Almanya yapılanması sözde sorumlularından Saim Çakmak tutuklandı
17:25 24.04.2024 (güncellendi: 17:38 24.04.2024)
MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonuyla İstanbul'da yakalanan PKK/KCK'nın Almanya yapılanması sorumlularından Saim Çakmak tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonuyla İstanbul'da yakalanan Saim Çakmak tutuklandı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Çakmak, MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı.
PKK/KCK'nın yurtdışı faaliyetlerinde aktif yer aldığı belirlenen Çakmak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.