https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/pkkkcknin-almanya-yapilanmasi-sozde-sorumlularindan-saim-cakmak-tutuklandi-1083114842.html

PKK/KCK'nin Almanya yapılanması sözde sorumlularından Saim Çakmak tutuklandı

PKK/KCK'nin Almanya yapılanması sözde sorumlularından Saim Çakmak tutuklandı

Sputnik Türkiye

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonuyla İstanbul'da yakalanan PKK/KCK'nın Almanya yapılanması sorumlularından Saim Çakmak tutuklanarak cezaevine... 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T17:25+0300

2024-04-24T17:25+0300

2024-04-24T17:38+0300

türkiye

mit

istanbul emniyet müdürlüğü

ortak operasyon

almanya

pkk/kck

tutuklama

tutuklama kararı

cezaevi

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonuyla İstanbul'da yakalanan Saim Çakmak tutuklandı.Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Çakmak, MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı.PKK/KCK'nın yurtdışı faaliyetlerinde aktif yer aldığı belirlenen Çakmak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/istanbulda-feto-operasyonu-13-supheli-yakalandi-1083086800.html

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Sputnik Türkiye

mit, istanbul emniyet müdürlüğü, ortak operasyon, almanya, pkk/kck, tutuklama, tutuklama kararı, cezaevi