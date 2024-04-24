https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/istanbulda-feto-operasyonu-13-supheli-yakalandi-1083086800.html

İstanbul'da FETÖ operasyonu: '13 şüpheli yakalandı'

İstanbul'da FETÖ operasyonu: '13 şüpheli yakalandı'

Sputnik Türkiye

İstanbul'da terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonda eski askeri öğrenci oldukları belirlenen 13 zanlı gözaltına alındı. 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T09:18+0300

2024-04-24T09:18+0300

2024-04-24T09:18+0300

türkiye

istanbul cumhuriyet başsavcılığı

istanbul

fetö

fetö/pdy

fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)

operasyon

şüpheli

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün askeri yapılanmasında faaliyet gösteren bazı şüphelilerin ankesörlü hatlardan periyodik ve ardışık arandığı tespit edildi.Soruşturma kapsamında, ayrıca askeri okullara girişteki mülakat sınavlarında aday numaraları üzerinden kodlama yapılarak örgüt mensuplarına öncelik sağlandığı belirlendi.Savcılık, eski askeri öğrenci olduklarını belirlediği 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 15 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 13 şüpheliyi yakaladı.Operasyon kapsamında 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/16-ilde-operasyonlari-yerlikaya-acikladi-cesitli-suclar-isleyen-63-supheli-yakalandi-1083084303.html

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istanbul cumhuriyet başsavcılığı, istanbul, fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), operasyon, şüpheli