https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/rus-hava-gucleri-ukraynanin-3-atacms-fuzesi-ve-25-vampire-roketini-engelledi-1082932419.html
Rus hava güçleri Ukrayna’nın 3 ATACMS füzesi ve 25 Vampire roketini engelledi
Rus hava güçleri Ukrayna’nın 3 ATACMS füzesi ve 25 Vampire roketini engelledi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde hava savunma güçlerinin Ukrayna ordusunun attığı ABD yapımı 3 ATACMS füzesi, Çekya yapımı 25 Vampire roketi ve 3... 19.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-19T09:31+0300
2024-04-19T09:31+0300
2024-04-19T09:31+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Gece boyunca, Kiev rejiminin RM-70 Vampire çoklu roketatar, uçak tipi insansız hava araçları ve ATACMS taktik füzelerini kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı düzenleme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.Ülkenin batısında Ukrayna sınırındaki Belgorod Bölgesi'nde 25 Vampire roketi ve 3 İHA’nın, Karadeniz üzerinde de 3 ATACMS füzesinin tespit edilerek vurulduğu kaydedildi.Sivastopol Valisi Mihail Razvozjayev, hava savunma güçlerinin Sivastopol açıklarında bir hava hedefini vurduğunu açıkladı.Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov da, hava saldırısını püskürtme çalışmaları sırasında birkaç ev ve yapıda hasar meydana geldiğini belirtirken olayda can kaybı ve yaralıların olmadığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/ukraynadan-rusyaya-yogun-saldiri-belgorod-bolgesinde-21-hava-hedefi-imha-edildi-1082891038.html
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rusya hava savunma kuvvetleri, rusya ordusu, rusya, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, iha, atacms füzeleri, savunma, füze, belgorod, karadeniz, roket, sivastopol, kırım
rusya hava savunma kuvvetleri, rusya ordusu, rusya, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, iha, atacms füzeleri, savunma, füze, belgorod, karadeniz, roket, sivastopol, kırım
Rus hava güçleri Ukrayna’nın 3 ATACMS füzesi ve 25 Vampire roketini engelledi
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde hava savunma güçlerinin Ukrayna ordusunun attığı ABD yapımı 3 ATACMS füzesi, Çekya yapımı 25 Vampire roketi ve 3 insansız hava aracını (İHA) Rusya hava sahasında tespit ederek imha ettiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Gece boyunca, Kiev rejiminin RM-70 Vampire çoklu roketatar, uçak tipi insansız hava araçları ve ATACMS taktik füzelerini kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı düzenleme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.
Ülkenin batısında Ukrayna sınırındaki Belgorod Bölgesi'nde 25 Vampire roketi ve 3 İHA’nın, Karadeniz üzerinde de 3 ATACMS füzesinin tespit edilerek vurulduğu kaydedildi.
Sivastopol Valisi Mihail Razvozjayev, hava savunma güçlerinin Sivastopol açıklarında bir hava hedefini vurduğunu açıkladı.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov da, hava saldırısını püskürtme çalışmaları sırasında birkaç ev ve yapıda hasar meydana geldiğini belirtirken olayda can kaybı ve yaralıların olmadığını kaydetti.