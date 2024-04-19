https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/rus-hava-gucleri-ukraynanin-3-atacms-fuzesi-ve-25-vampire-roketini-engelledi-1082932419.html

Rus hava güçleri Ukrayna’nın 3 ATACMS füzesi ve 25 Vampire roketini engelledi

Rus hava güçleri Ukrayna’nın 3 ATACMS füzesi ve 25 Vampire roketini engelledi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde hava savunma güçlerinin Ukrayna ordusunun attığı ABD yapımı 3 ATACMS füzesi, Çekya yapımı 25 Vampire roketi ve 3... 19.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-19T09:31+0300

2024-04-19T09:31+0300

2024-04-19T09:31+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Gece boyunca, Kiev rejiminin RM-70 Vampire çoklu roketatar, uçak tipi insansız hava araçları ve ATACMS taktik füzelerini kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı düzenleme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.Ülkenin batısında Ukrayna sınırındaki Belgorod Bölgesi'nde 25 Vampire roketi ve 3 İHA’nın, Karadeniz üzerinde de 3 ATACMS füzesinin tespit edilerek vurulduğu kaydedildi.Sivastopol Valisi Mihail Razvozjayev, hava savunma güçlerinin Sivastopol açıklarında bir hava hedefini vurduğunu açıkladı.Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov da, hava saldırısını püskürtme çalışmaları sırasında birkaç ev ve yapıda hasar meydana geldiğini belirtirken olayda can kaybı ve yaralıların olmadığını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/ukraynadan-rusyaya-yogun-saldiri-belgorod-bolgesinde-21-hava-hedefi-imha-edildi-1082891038.html

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