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'Ölü amcasını kredi için bankaya götüren' kadının oğlu ifade verdi: Annem en büyük ilham kaynağımız
'Ölü amcasını kredi için bankaya götüren' kadının oğlu ifade verdi: Annem en büyük ilham kaynağımız
Sputnik Türkiye
Brezilya’da ölen amcasını bankaya götürerek adına kredi çekmeye çalışan Erika isimli kadın dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Oğlu, polise verdiği... 24.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-24T09:37+0300
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brezilya
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Brezilya'dan 43 yaşındaki Erika de Souza Vieira Nunes, amcası 68 yaşındaki Paulo Roberto Braga'yı para çekmek üzere 'ölü halde' Rio de Janeiro'daki bir bankaya götürmekle suçlanıyor. Erika'nın, nefes almak için oksijene bağımlı olan Paulo'yu iki kez bankaya götürdüğüne inanılıyor; bunlardan birinde Paulo'nun hala hayatta olduğuna inanılıyordu, ikincisinde ise Paulo'nun çoktan öldüğü düşünülüyordu.'Annem bu hayatta altı çocuğuna rehberlik etti ve onları çok iyi yönlendirdi'Annesini savunan Erika'nın oğlu Lucas, annesinin suçsuz olduğunu söyleyerek ifade verdi. Lucas Brezilyalı haber kuruluşu Fantastico'ya verdiği demeçte, "Annem altı çocuk büyüttü ve altı çocuğunu büyütmek için asla çalmaya, kimseyi aldatmaya ihtiyaç duymadı" dedi ve ekledi:Polis: Parayı almak için sahip olduğu son şanstıPolis şefi Fabio Souza ise, "Onunla birlikte bankaya gitti çünkü hayatının son anlarında olduğunu fark etti ve ölmeden önce bu parayı çekmeye çalıştı. Bu parayı çekme olasılığını gördü, çünkü bu parayı almak için sahip olduğu son şanstı" dedi.Sağlık görevlileri bankaya vardıklarında Paulo'nun çoktan ölmüş olduğunu söylediler.
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ceset, ölü, banka, brezilya, kredi, kredi notu, kredi borcu

'Ölü amcasını kredi için bankaya götüren' kadının oğlu ifade verdi: Annem en büyük ilham kaynağımız

09:37 24.04.2024 (güncellendi: 09:38 24.04.2024)
© İHA'Ölü amcasını kredi için bankaya götüren' kadın
'Ölü amcasını kredi için bankaya götüren' kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2024
© İHA
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Brezilya’da ölen amcasını bankaya götürerek adına kredi çekmeye çalışan Erika isimli kadın dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Oğlu, polise verdiği ifadede annesini savunarak, "O bizim en büyük ilham kaynağımız" dedi.
Brezilya'dan 43 yaşındaki Erika de Souza Vieira Nunes, amcası 68 yaşındaki Paulo Roberto Braga'yı para çekmek üzere 'ölü halde' Rio de Janeiro'daki bir bankaya götürmekle suçlanıyor.
Erika'nın, nefes almak için oksijene bağımlı olan Paulo'yu iki kez bankaya götürdüğüne inanılıyor; bunlardan birinde Paulo'nun hala hayatta olduğuna inanılıyordu, ikincisinde ise Paulo'nun çoktan öldüğü düşünülüyordu.

'Annem bu hayatta altı çocuğuna rehberlik etti ve onları çok iyi yönlendirdi'

Annesini savunan Erika'nın oğlu Lucas, annesinin suçsuz olduğunu söyleyerek ifade verdi. Lucas Brezilyalı haber kuruluşu Fantastico'ya verdiği demeçte, "Annem altı çocuk büyüttü ve altı çocuğunu büyütmek için asla çalmaya, kimseyi aldatmaya ihtiyaç duymadı" dedi ve ekledi:

"Annem bu hayatta altı çocuğuna rehberlik etti ve onları çok iyi yönlendirdi, bize çalışma yolunu, doğru olanın yolunu öğretti. Hayatımız çok iyi bir şekilde devam ediyor ve annem her zaman en büyük ilham kaynağımız oldu."

Polis: Parayı almak için sahip olduğu son şanstı

Polis şefi Fabio Souza ise, "Onunla birlikte bankaya gitti çünkü hayatının son anlarında olduğunu fark etti ve ölmeden önce bu parayı çekmeye çalıştı. Bu parayı çekme olasılığını gördü, çünkü bu parayı almak için sahip olduğu son şanstı" dedi.

Sağlık görevlileri bankaya vardıklarında Paulo'nun çoktan ölmüş olduğunu söylediler.
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