https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/olu-amcasini-kredi-icin-bankaya-goturen-kadinin-oglu-ifade-verdi-annem-en-buyuk-ilham-kaynagimiz-1083086926.html

'Ölü amcasını kredi için bankaya götüren' kadının oğlu ifade verdi: Annem en büyük ilham kaynağımız

'Ölü amcasını kredi için bankaya götüren' kadının oğlu ifade verdi: Annem en büyük ilham kaynağımız

Sputnik Türkiye

Brezilya’da ölen amcasını bankaya götürerek adına kredi çekmeye çalışan Erika isimli kadın dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Oğlu, polise verdiği... 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T09:37+0300

2024-04-24T09:37+0300

2024-04-24T09:38+0300

yaşam

ceset

ölü

banka

brezilya

kredi

kredi notu

kredi borcu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083087165_0:111:884:608_1920x0_80_0_0_d3a1fd04f530b9af1b9c41602bbbdf11.png

Brezilya'dan 43 yaşındaki Erika de Souza Vieira Nunes, amcası 68 yaşındaki Paulo Roberto Braga'yı para çekmek üzere 'ölü halde' Rio de Janeiro'daki bir bankaya götürmekle suçlanıyor. Erika'nın, nefes almak için oksijene bağımlı olan Paulo'yu iki kez bankaya götürdüğüne inanılıyor; bunlardan birinde Paulo'nun hala hayatta olduğuna inanılıyordu, ikincisinde ise Paulo'nun çoktan öldüğü düşünülüyordu.'Annem bu hayatta altı çocuğuna rehberlik etti ve onları çok iyi yönlendirdi'Annesini savunan Erika'nın oğlu Lucas, annesinin suçsuz olduğunu söyleyerek ifade verdi. Lucas Brezilyalı haber kuruluşu Fantastico'ya verdiği demeçte, "Annem altı çocuk büyüttü ve altı çocuğunu büyütmek için asla çalmaya, kimseyi aldatmaya ihtiyaç duymadı" dedi ve ekledi:Polis: Parayı almak için sahip olduğu son şanstıPolis şefi Fabio Souza ise, "Onunla birlikte bankaya gitti çünkü hayatının son anlarında olduğunu fark etti ve ölmeden önce bu parayı çekmeye çalıştı. Bu parayı çekme olasılığını gördü, çünkü bu parayı almak için sahip olduğu son şanstı" dedi.Sağlık görevlileri bankaya vardıklarında Paulo'nun çoktan ölmüş olduğunu söylediler.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/6000-yilindan-geldigini-iddia-eden-zaman-yolcusu-gelecekten-fotograflar-paylasti-1083058993.html

brezilya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ceset, ölü, banka, brezilya, kredi, kredi notu, kredi borcu