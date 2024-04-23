https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/6000-yilindan-geldigini-iddia-eden-zaman-yolcusu-gelecekten-fotograflar-paylasti-1083058993.html
6000 yılından geldiğini iddia eden 'zaman yolcusu' gelecekten 'fotoğraflar' paylaştı
6000 yılından geldiğini iddia eden 'zaman yolcusu' gelecekten 'fotoğraflar' paylaştı
Sputnik Türkiye
Gelecekten geldiğini iddia eden bir adam, 6000 yılından çektiğini söylediği 'fotoğrafları' sosyal medyada paylaştı; 'arkasında bir arkadaşının zamanda... 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T13:37+0300
2024-04-23T13:37+0300
2024-04-23T13:37+0300
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İsmi açıklanmayan bir 'zaman yolcusu', 6000 yılında yaşadığını iddia ettiği bir şehrin görüntüsünü içeren 'fotoğrafıyla' gündeme geldi. 90'larda çok gizli bir zaman atlamalı projenin parçası olduğunu öne süren adam, kimliğinin gizli kalması gerektiğini de sözlerine ekledi.'Zaman yolcusunun' yüzü bulanık ve sesi kalınlaştırılmış bir şekilde yaptığı paylaşımı bir anda sosyal medyanın gündemine yerleşti.'Eğer birisinin aynı şeyleri iddia ettiğini izleseydim, ben de büyük ihtimalle onlara inanmazdım'Dört bin yıl sonrasında dair hayatla ilgi ayrıntıları aktararak teknolojideki ilerlemeleri takip etmek için hazırlanan proje kapsamında geleceğe gönderildiğini iddia eden adam "Zaman yolculuğu sürecinde resimler ve diğer pek çok şey bozulma eğilimindedir. Birçoğunuzun hikayeme inanmasının son derece zor olacağını biliyorum ve sizi suçlamıyorum ve eğer birisinin aynı şeyleri iddia ettiğini izleseydim, ben de büyük ihtimalle onlara inanmazdım" dedi.'Arkamda asla geri dönemeyecek bir arkadaş bıraktım'Zaman yolculuğunun gerçek olduğunu ısrarla söyleyen adam, "Niyetim kimseyi kandırmak değil, sadece insanlığın geleceği ve dünyanın nereye gittiğine dair bir mesaj yaymak istiyorum. Dünyanın nasıl değiştiğini ve ortaya çıkan teknolojileri gördüm, sadece 6000 yılında var olan teknolojileri bilseydiniz aklınızı başınızdan alırdı. Arkamda asla geri dönemeyecek bir arkadaş bıraktım" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/devasa-enkaz-alaninda-tek-bir-insan-kalintisi-bile-yok-titanikte-olen-yuzlercekisiyeneoldu-1083055034.html
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zaman, zaman kapsülü, zaman yolculuğu, zaman yolcusu, fotoğraf, gelecek
zaman, zaman kapsülü, zaman yolculuğu, zaman yolcusu, fotoğraf, gelecek
6000 yılından geldiğini iddia eden 'zaman yolcusu' gelecekten 'fotoğraflar' paylaştı
Gelecekten geldiğini iddia eden bir adam, 6000 yılından çektiğini söylediği 'fotoğrafları' sosyal medyada paylaştı; 'arkasında bir arkadaşının zamanda hapsolduğunu' ön sürerek, "Sadece 6000 yılında var olan teknolojileri bilseydiniz aklınızı başınızdan alırdı" dedi.
İsmi açıklanmayan bir 'zaman yolcusu', 6000 yılında yaşadığını iddia ettiği bir şehrin görüntüsünü içeren 'fotoğrafıyla' gündeme geldi. 90'larda çok gizli bir zaman atlamalı projenin parçası olduğunu öne süren adam, kimliğinin gizli kalması gerektiğini de sözlerine ekledi.
'Zaman yolcusunun' yüzü bulanık ve sesi kalınlaştırılmış bir şekilde yaptığı paylaşımı bir anda sosyal medyanın gündemine yerleşti.
'Eğer birisinin aynı şeyleri iddia ettiğini izleseydim, ben de büyük ihtimalle onlara inanmazdım'
Dört bin yıl sonrasında dair hayatla ilgi ayrıntıları aktararak teknolojideki ilerlemeleri takip etmek için hazırlanan proje kapsamında geleceğe gönderildiğini iddia eden adam "Zaman yolculuğu sürecinde resimler ve diğer pek çok şey bozulma eğilimindedir. Birçoğunuzun hikayeme inanmasının son derece zor olacağını biliyorum ve sizi suçlamıyorum ve eğer birisinin aynı şeyleri iddia ettiğini izleseydim, ben de büyük ihtimalle onlara inanmazdım" dedi.
'Arkamda asla geri dönemeyecek bir arkadaş bıraktım'
Zaman yolculuğunun gerçek olduğunu ısrarla söyleyen adam, "Niyetim kimseyi kandırmak değil, sadece insanlığın geleceği ve dünyanın nereye gittiğine dair bir mesaj yaymak istiyorum. Dünyanın nasıl değiştiğini ve ortaya çıkan teknolojileri gördüm, sadece 6000 yılında var olan teknolojileri bilseydiniz aklınızı başınızdan alırdı. Arkamda asla geri dönemeyecek bir arkadaş bıraktım" diye konuştu.