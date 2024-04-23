6000 yılından geldiğini iddia eden 'zaman yolcusu' gelecekten 'fotoğraflar' paylaştı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'İmamoğlu'nun kent lokantası projesi Anadolu'ya yayılıyor'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
'Küresel bazda sadece yedi ülkede enflasyon yüzde 50’nin üzerinde'
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Emekliye temmuz ayında ek zam umudu
12:05
84 dk
HABER MASASI
Emekliler için hazırlanan 'refah paketinde' hangi maddeler var?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
23 NİSAN ÖZEL
Cumhuriyet çocuklara ne kazandırdı?
09:13
105 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
23 NİSAN ÖZEL
Okan Aslan,Selin Yazıcı, Aslı Kahveci'yle 23 Nisan Özel yayını
12:09
67 dk
SESLİ HABER
Rusya: Dünya, ABD yüzünden Filistinlileri koruyamadı
13:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
SESLİ HABER
Moldovalı muhalif siyasetçi: AB, ülkemizi savaş alanına dönüştürmek istiyor
14:09
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy: Batı Rusya’dan korkuyor
14:33
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’ya ait çok sayıda hava savunma sistemi imha edildi
15:06
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/6000-yilindan-geldigini-iddia-eden-zaman-yolcusu-gelecekten-fotograflar-paylasti-1083058993.html
6000 yılından geldiğini iddia eden 'zaman yolcusu' gelecekten 'fotoğraflar' paylaştı
6000 yılından geldiğini iddia eden 'zaman yolcusu' gelecekten 'fotoğraflar' paylaştı
Sputnik Türkiye
Gelecekten geldiğini iddia eden bir adam, 6000 yılından çektiğini söylediği 'fotoğrafları' sosyal medyada paylaştı; 'arkasında bir arkadaşının zamanda... 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T13:37+0300
2024-04-23T13:37+0300
yaşam
zaman
zaman kapsülü
zaman yolculuğu
zaman yolcusu
fotoğraf
gelecek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/17/1083059991_0:344:1024:920_1920x0_80_0_0_83c47a79c14b90ea0c11ec53347247de.jpg
İsmi açıklanmayan bir 'zaman yolcusu', 6000 yılında yaşadığını iddia ettiği bir şehrin görüntüsünü içeren 'fotoğrafıyla' gündeme geldi. 90'larda çok gizli bir zaman atlamalı projenin parçası olduğunu öne süren adam, kimliğinin gizli kalması gerektiğini de sözlerine ekledi.'Zaman yolcusunun' yüzü bulanık ve sesi kalınlaştırılmış bir şekilde yaptığı paylaşımı bir anda sosyal medyanın gündemine yerleşti.'Eğer birisinin aynı şeyleri iddia ettiğini izleseydim, ben de büyük ihtimalle onlara inanmazdım'Dört bin yıl sonrasında dair hayatla ilgi ayrıntıları aktararak teknolojideki ilerlemeleri takip etmek için hazırlanan proje kapsamında geleceğe gönderildiğini iddia eden adam "Zaman yolculuğu sürecinde resimler ve diğer pek çok şey bozulma eğilimindedir. Birçoğunuzun hikayeme inanmasının son derece zor olacağını biliyorum ve sizi suçlamıyorum ve eğer birisinin aynı şeyleri iddia ettiğini izleseydim, ben de büyük ihtimalle onlara inanmazdım" dedi.'Arkamda asla geri dönemeyecek bir arkadaş bıraktım'Zaman yolculuğunun gerçek olduğunu ısrarla söyleyen adam, "Niyetim kimseyi kandırmak değil, sadece insanlığın geleceği ve dünyanın nereye gittiğine dair bir mesaj yaymak istiyorum. Dünyanın nasıl değiştiğini ve ortaya çıkan teknolojileri gördüm, sadece 6000 yılında var olan teknolojileri bilseydiniz aklınızı başınızdan alırdı. Arkamda asla geri dönemeyecek bir arkadaş bıraktım" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/devasa-enkaz-alaninda-tek-bir-insan-kalintisi-bile-yok-titanikte-olen-yuzlercekisiyeneoldu-1083055034.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/17/1083059991_0:248:1024:1016_1920x0_80_0_0_073cf70dfdcef9e2268512e13919f19a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
zaman, zaman kapsülü, zaman yolculuğu, zaman yolcusu, fotoğraf, gelecek
zaman, zaman kapsülü, zaman yolculuğu, zaman yolcusu, fotoğraf, gelecek

6000 yılından geldiğini iddia eden 'zaman yolcusu' gelecekten 'fotoğraflar' paylaştı

13:37 23.04.2024
© FotoğrafZaman yolcusu
Zaman yolcusu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2024
© Fotoğraf
Abone ol
Gelecekten geldiğini iddia eden bir adam, 6000 yılından çektiğini söylediği 'fotoğrafları' sosyal medyada paylaştı; 'arkasında bir arkadaşının zamanda hapsolduğunu' ön sürerek, "Sadece 6000 yılında var olan teknolojileri bilseydiniz aklınızı başınızdan alırdı" dedi.
İsmi açıklanmayan bir 'zaman yolcusu', 6000 yılında yaşadığını iddia ettiği bir şehrin görüntüsünü içeren 'fotoğrafıyla' gündeme geldi. 90'larda çok gizli bir zaman atlamalı projenin parçası olduğunu öne süren adam, kimliğinin gizli kalması gerektiğini de sözlerine ekledi.
'Zaman yolcusunun' yüzü bulanık ve sesi kalınlaştırılmış bir şekilde yaptığı paylaşımı bir anda sosyal medyanın gündemine yerleşti.

'Eğer birisinin aynı şeyleri iddia ettiğini izleseydim, ben de büyük ihtimalle onlara inanmazdım'

Dört bin yıl sonrasında dair hayatla ilgi ayrıntıları aktararak teknolojideki ilerlemeleri takip etmek için hazırlanan proje kapsamında geleceğe gönderildiğini iddia eden adam "Zaman yolculuğu sürecinde resimler ve diğer pek çok şey bozulma eğilimindedir. Birçoğunuzun hikayeme inanmasının son derece zor olacağını biliyorum ve sizi suçlamıyorum ve eğer birisinin aynı şeyleri iddia ettiğini izleseydim, ben de büyük ihtimalle onlara inanmazdım" dedi.

'Arkamda asla geri dönemeyecek bir arkadaş bıraktım'

Zaman yolculuğunun gerçek olduğunu ısrarla söyleyen adam, "Niyetim kimseyi kandırmak değil, sadece insanlığın geleceği ve dünyanın nereye gittiğine dair bir mesaj yaymak istiyorum. Dünyanın nasıl değiştiğini ve ortaya çıkan teknolojileri gördüm, sadece 6000 yılında var olan teknolojileri bilseydiniz aklınızı başınızdan alırdı. Arkamda asla geri dönemeyecek bir arkadaş bıraktım" diye konuştu.
Titanik Müzesi'ndeki buzdağı, ziyaretçilerin üzerine devrildi: 3 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2024
YAŞAM
Devasa enkaz alanında tek bir insan kalıntısı bile yok: Titanik'te ölen yüzlerce kişiye ne oldu?
13:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала