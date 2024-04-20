https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/moldovali-muhalif-sor-moldova-hukumeti-abdnin-cikarlari-ugruna-ulkenin-bagimsizligini-yok-ediyor-1082981077.html
Moldovalı muhalif Şor: Moldova hükümeti ABD’nin çıkarları uğruna ülkenin bağımsızlığını yok ediyor
Moldovalı muhalif Şor: Moldova hükümeti ABD’nin çıkarları uğruna ülkenin bağımsızlığını yok ediyor
Sputnik Türkiye
Moldovalı muhalif İlan Şor, Moldova yetkililerinin ABD'nin jeopolitik çıkarları uğruna ülkenin bağımsızlığını tehlikeye atmakla suçladı. 20.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-20T19:39+0300
2024-04-20T19:39+0300
2024-04-20T19:39+0300
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Moldovalı muhalif siyasetçi İlan Şor, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Moldova yetkililerinin ülkeyi jeopolitik oyunlarında kullanan ABD'nin çıkarları için ülkenin bağımsızlığını tehlikeye attığını ifade etti.Şor açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Moldovalı yetkililerin uluslararası politikasının Washington'a hizmet etmek üzerine kurulduğuna vurgu yapan Şor, “Şu anda Dışişleri Bakanı Popşoi'nin yaptığı da tam olarak bu. Moldova için faydalı olan ülkelerle ortaklıklar ve eşit ilişkiler kurması gerektiğini anlamıyor” ifadelerine yer verdi.Resmi ziyaret için ABD'ye giden Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi’nin Amerikalı yetkililerle bir dizi görüşme yapması planlanıyo
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/gagavuzya-lideri-gutsul-moldova-yonetimi-gagavuzlara-gelen-yardimlari-engelliyor-1082609216.html
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ilan şor, moldova, abd, bağımsızlık, rusya, washington
ilan şor, moldova, abd, bağımsızlık, rusya, washington
Moldovalı muhalif Şor: Moldova hükümeti ABD’nin çıkarları uğruna ülkenin bağımsızlığını yok ediyor
Moldovalı muhalif İlan Şor, Moldova yetkililerinin ABD'nin jeopolitik çıkarları uğruna ülkenin bağımsızlığını tehlikeye atmakla suçladı.
Moldovalı muhalif siyasetçi İlan Şor, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Moldova yetkililerinin ülkeyi jeopolitik oyunlarında kullanan ABD'nin çıkarları için ülkenin bağımsızlığını tehlikeye attığını ifade etti.
Şor açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Ülkemiz tarafsızlığını kaybetme noktasına hızla yaklaşıyor. Yetkililer, ABD'nin gözüne girmek ve Rusya'yı kendilerine karşı kışkırtmak için var güçleriyle çalışıyor. ABD için Moldova, haritada jeopolitik oyunlarında kullandıkları küçük bir nokta. Ve bu işe yaramaz yöneticiler başkalarının çıkarlarını gözeterek ülkemizin birliğini ve bağımsızlığını yok etmelerine izin veriyorlar.
Moldovalı yetkililerin uluslararası politikasının Washington'a hizmet etmek üzerine kurulduğuna vurgu yapan Şor, “Şu anda Dışişleri Bakanı Popşoi'nin yaptığı da tam olarak bu. Moldova için faydalı olan ülkelerle ortaklıklar ve eşit ilişkiler kurması gerektiğini anlamıyor” ifadelerine yer verdi.
Resmi ziyaret için ABD'ye giden Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi’nin Amerikalı yetkililerle bir dizi görüşme yapması planlanıyo