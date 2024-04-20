https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/moldovali-muhalif-sor-moldova-hukumeti-abdnin-cikarlari-ugruna-ulkenin-bagimsizligini-yok-ediyor-1082981077.html

Moldovalı muhalif Şor: Moldova hükümeti ABD’nin çıkarları uğruna ülkenin bağımsızlığını yok ediyor

Moldovalı muhalif Şor: Moldova hükümeti ABD’nin çıkarları uğruna ülkenin bağımsızlığını yok ediyor

Sputnik Türkiye

Moldovalı muhalif İlan Şor, Moldova yetkililerinin ABD'nin jeopolitik çıkarları uğruna ülkenin bağımsızlığını tehlikeye atmakla suçladı. 20.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-20T19:39+0300

2024-04-20T19:39+0300

2024-04-20T19:39+0300

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bağımsızlık

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Moldovalı muhalif siyasetçi İlan Şor, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Moldova yetkililerinin ülkeyi jeopolitik oyunlarında kullanan ABD'nin çıkarları için ülkenin bağımsızlığını tehlikeye attığını ifade etti.Şor açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Moldovalı yetkililerin uluslararası politikasının Washington'a hizmet etmek üzerine kurulduğuna vurgu yapan Şor, “Şu anda Dışişleri Bakanı Popşoi'nin yaptığı da tam olarak bu. Moldova için faydalı olan ülkelerle ortaklıklar ve eşit ilişkiler kurması gerektiğini anlamıyor” ifadelerine yer verdi.Resmi ziyaret için ABD'ye giden Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi’nin Amerikalı yetkililerle bir dizi görüşme yapması planlanıyo

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/gagavuzya-lideri-gutsul-moldova-yonetimi-gagavuzlara-gelen-yardimlari-engelliyor-1082609216.html

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