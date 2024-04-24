https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/meteorolojiden-bazi-iller-icin-lodos-uyarisi-1083118680.html
Meteoroloji'den bazı iller için lodos uyarısı
Meteoroloji'den bazı iller için lodos uyarısı
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın İç Ege, Batı Akdeniz ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu Bölgesi'nin genelinde lodosun etkili olacağını... 24.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-24T19:13+0300
2024-04-24T19:13+0300
2024-04-24T19:13+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
ege
ege
lodos
batı
karadeniz
batı karadeniz
doğu karadeniz
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur çevreleri ile Antalya'nın iç kesimleri, İç Anadolu bölgesi geneli ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden lodos, yüksek kesimlerde ise yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Lodos ve fırtına, yarın 09.00 ile 21.00 saatleri arasında etkili olacak.Meteoroloji ayrıca, vatandaşları ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması hususlarında uyardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/son-uyari-meteorolojiden-geldi-cuma-gece-saatlerine-kadar-gorulecek-1083115548.html
türkiye
ege
batı
karadeniz
batı karadeniz
doğu karadeniz
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, ege, ege, lodos, batı, karadeniz, batı karadeniz, doğu karadeniz, iç anadolu bölgesi
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, ege, ege, lodos, batı, karadeniz, batı karadeniz, doğu karadeniz, iç anadolu bölgesi
Meteoroloji'den bazı iller için lodos uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın İç Ege, Batı Akdeniz ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu Bölgesi'nin genelinde lodosun etkili olacağını duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur çevreleri ile Antalya'nın iç kesimleri, İç Anadolu bölgesi geneli ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden lodos, yüksek kesimlerde ise yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Lodos ve fırtına, yarın 09.00 ile 21.00 saatleri arasında etkili olacak.
Meteoroloji ayrıca, vatandaşları ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması hususlarında uyardı.