https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/meteorolojiden-bazi-iller-icin-lodos-uyarisi-1083118680.html

Meteoroloji'den bazı iller için lodos uyarısı

Meteoroloji'den bazı iller için lodos uyarısı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın İç Ege, Batı Akdeniz ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu Bölgesi'nin genelinde lodosun etkili olacağını... 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T19:13+0300

2024-04-24T19:13+0300

2024-04-24T19:13+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

ege

ege

lodos

batı

karadeniz

batı karadeniz

doğu karadeniz

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur çevreleri ile Antalya'nın iç kesimleri, İç Anadolu bölgesi geneli ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden lodos, yüksek kesimlerde ise yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Lodos ve fırtına, yarın 09.00 ile 21.00 saatleri arasında etkili olacak.Meteoroloji ayrıca, vatandaşları ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması hususlarında uyardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/son-uyari-meteorolojiden-geldi-cuma-gece-saatlerine-kadar-gorulecek-1083115548.html

türkiye

ege

batı

karadeniz

batı karadeniz

doğu karadeniz

iç anadolu bölgesi

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