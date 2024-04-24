https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/mehmet-ali-yilmazin-olumune-iliskin-ailesinden-aciklama-1083122103.html

Mehmet Ali Yılmaz'ın ölümüne ilişkin ailesinden açıklama

Mehmet Ali Yılmaz'ın ölümüne ilişkin ailesinden açıklama

Sputnik Türkiye

Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı, Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın ölümüne ilişkin ailesi tarafından yapılan açıklama geçirdiği... 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T22:08+0300

2024-04-24T22:08+0300

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mehmet ali yılmaz

türkiye

aile

vefat

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Mehmet Ali Yılmaz'ın, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Yılmaz'ın ailesince yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Yılmaz'ın cenazesinin 26 Nisan Cuma günü Altunizade Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet aile kabristanlığına defnedileceği aktarılan açıklamada, "Bütün sevenlerinin, yakınlarının, dostlarının ve Trabzonspor camiasının başı sağ olsun" denildi.Mehmet Ali Yılmaz kimdir?Mehmet Ali Yılmaz, 21 Ekim 1948 yılında Of'ta dünyaya geldi. İstanbul Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Fakültesini bitirdi.Antalya'da Zigana Tatil Köyü, Tek-Art Holding ve Yılmaz Yayınları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Trabzonspor Kulübü Başkanlığı, XIX. Dönem Trabzon Milletvekilliği ile Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapmıştır. Evli ve beş çocuk babasıdır.Bakanlığı döneminde Türkiye Futbol Federasyonuna özerklik getirdi. Futbolda havuz sistemini düzenleyen kişidir. Trabzonspor'a tesis kazandırdı.Medya alanında da yatırımları vardır. İnternet üzerinden yayın yapan "TVem" kanalı, Trabzon'da eskiden yayın yapan Zigana TV ve hâlâ yayın yapan Zigana FM, Karadeniz, Türk Sesi gibi medya kuruluşları kendisine aittir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/eski-bakan-ve-trabzonspor-kulubu-eski-baskanlarindan-mehmet-ali-yilmaz-vefat-etti-1083107306.html

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mehmet ali yılmaz, aile, vefat