https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/eski-bakan-ve-trabzonspor-kulubu-eski-baskanlarindan-mehmet-ali-yilmaz-vefat-etti-1083107306.html

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu

Sputnik Türkiye

Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübünün eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz vefat etti. 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T14:56+0300

2024-04-24T14:56+0300

2024-04-24T15:20+0300

spor

mehmet ali yılmaz

trabzonspor

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Eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz (78), evinde ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, bir dönem Trabzonspor Kulübü Başkanlığı da yapan Yılmaz, Beşiktaş'taki ikametinde henüz belirlenemeyen nedenle hayatını kaybetti.İlk incelemede, Yılmaz'ın ölümünde şüpheli bir durum tespit edilemediği öğrenildi.Mehmet Ali Yılmaz kimdir?Mehmet Ali Yılmaz, 21 Ekim 1948 yılında Of'ta dünyaya geldi. İstanbul Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Fakültesini bitirdi.Antalya'da Zigana Tatil Köyü, Tek-Art Holding ve Yılmaz Yayınları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Trabzonspor Kulübü Başkanlığı, XIX. Dönem Trabzon Milletvekilliği ile Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapmıştır. Evli ve beş çocuk babasıdır.Bakanlığı döneminde Türkiye Futbol Federasyonuna özerklik getirdi. Futbolda havuz sistemini düzenleyen kişidir. Trabzonspor'a tesis kazandırdı.Medya alanında da yatırımları vardır. İnternet üzerinden yayın yapan "TVem" kanalı, Trabzon'da eskiden yayın yapan Zigana TV ve hâlâ yayın yapan Zigana FM, Karadeniz, Türk Sesi gibi medya kuruluşları kendisine aittir.

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