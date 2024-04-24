https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/kuzey-kore-irana-ekonomik-heyet-gonderdi-1083098417.html
Kuzey Kore, İran’a ekonomik heyet gönderdi
Kuzey Kore, İran’a ekonomik heyet gönderdi
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore’nin, Dış Ekonomik İşler Bakanı Yoon Jeong-ho liderliğindeki dış ekonomik işler heyetinin İran’a gittiği belirtildi. 24.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-24T11:38+0300
2024-04-24T11:38+0300
2024-04-24T11:38+0300
dünya
kuzey kore
kuzey kore dışişleri bakanlığı
iran
tahran
ortadoğu
asya
asya & pasifik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083098260_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_091e8fd139356f8ce991f0b519b095c0.jpg
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı’nın yaptığı açıklamada, “Yoldaş Yoon Jeong-ho liderliğindeki dış ekonomik işler heyeti İran’ı ziyaret etmek üzere 23 Nisan’da uçakla Pyongyang’dan ayrıldı” ifadesine yer verildi.Ziyaretin programı ve amaçlarıyla ilgili hiçbir detay verilmedi.Güney Koreli haber ajansı Yonhap, söz konusu ziyaretin, iki ülkenin askeri alandaki bağları güçlendirme niyetiyle ilgili olabileceğini belirtti.Kuzey Kore temsilcilerinin İran’ı en son 2019 yılında ziyaret ettiği anımsatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/kuzey-koreden-gozdagi-ilk-nukleer-karsi-saldiri-tatbikati-yapildi-1083051722.html
kuzey kore
iran
tahran
asya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083098260_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_f71c11deefdba582b973e46c822b0b4f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kuzey kore, kuzey kore dışişleri bakanlığı, iran, tahran, ortadoğu, asya, asya & pasifik
kuzey kore, kuzey kore dışişleri bakanlığı, iran, tahran, ortadoğu, asya, asya & pasifik
Kuzey Kore, İran’a ekonomik heyet gönderdi
Kuzey Kore’nin, Dış Ekonomik İşler Bakanı Yoon Jeong-ho liderliğindeki dış ekonomik işler heyetinin İran’a gittiği belirtildi.
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı’nın yaptığı açıklamada, “Yoldaş Yoon Jeong-ho liderliğindeki dış ekonomik işler heyeti İran’ı ziyaret etmek üzere 23 Nisan’da uçakla Pyongyang’dan ayrıldı” ifadesine yer verildi.
Ziyaretin programı ve amaçlarıyla ilgili hiçbir detay verilmedi.
Güney Koreli haber ajansı Yonhap, söz konusu ziyaretin, iki ülkenin askeri alandaki bağları güçlendirme niyetiyle ilgili olabileceğini belirtti.
Kuzey Kore temsilcilerinin İran’ı en son 2019 yılında ziyaret ettiği anımsatıldı.