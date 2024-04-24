https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/kuzey-kore-irana-ekonomik-heyet-gonderdi-1083098417.html

Kuzey Kore, İran’a ekonomik heyet gönderdi

Kuzey Kore, İran’a ekonomik heyet gönderdi

Sputnik Türkiye

Kuzey Kore’nin, Dış Ekonomik İşler Bakanı Yoon Jeong-ho liderliğindeki dış ekonomik işler heyetinin İran’a gittiği belirtildi. 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T11:38+0300

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2024-04-24T11:38+0300

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Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı’nın yaptığı açıklamada, “Yoldaş Yoon Jeong-ho liderliğindeki dış ekonomik işler heyeti İran’ı ziyaret etmek üzere 23 Nisan’da uçakla Pyongyang’dan ayrıldı” ifadesine yer verildi.Ziyaretin programı ve amaçlarıyla ilgili hiçbir detay verilmedi.Güney Koreli haber ajansı Yonhap, söz konusu ziyaretin, iki ülkenin askeri alandaki bağları güçlendirme niyetiyle ilgili olabileceğini belirtti.Kuzey Kore temsilcilerinin İran’ı en son 2019 yılında ziyaret ettiği anımsatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/kuzey-koreden-gozdagi-ilk-nukleer-karsi-saldiri-tatbikati-yapildi-1083051722.html

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kuzey kore, kuzey kore dışişleri bakanlığı, iran, tahran, ortadoğu, asya, asya & pasifik