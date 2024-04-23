https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/kuzey-koreden-gozdagi-ilk-nukleer-karsi-saldiri-tatbikati-yapildi-1083051722.html

Kuzey Kore'den gözdağı: İlk nükleer karşı saldırı tatbikatı yapıldı

Kuzey Kore'den gözdağı: İlk nükleer karşı saldırı tatbikatı yapıldı

Sputnik Türkiye

Kuzey Kore ordusu, 600 mm kalibreli çok namlulu roketatar sistemlerini kullanarak nükleer karşı saldırı yürütmeye yönelik ilk kapsamlı taktik tatbikatını... 23.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-23T10:27+0300

2024-04-23T10:27+0300

2024-04-23T10:27+0300

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Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), ordunun Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yönetiminde ilk kez bir nükleer karşı saldırı tatbikatı gerçekleştirdiğini belirtti.Tatbikatta entegre nükleer silah sisteminin devreye alındığını aktaran KCNA, en ciddi nükleer kriz durumunda çalıştırılan 'Volkanik Alarm' sistemi ile nükleer karşı saldırı komuta sisteminin de kullanıldığını vurguladı.Ajans, Kuzey Kore ordusunun tatbikat sırasında imitasyon nükleer savaş başlıkları kullanarak görev icra ettiğinin de altını çizdi.KCNA, manevralar sırasında 600 mm kalibreli 'süper büyük roketatar sistemleriyle' donatılmış birlikteki askerlerin düşmanları yok etmek için eşgüdümlü olarak ateş açıp 352 km uzaklıktaki bir adada bulunan hedefi vurduğunu bildirdi.'Normal bir tüfekle ateş etmekle aynı hassasiyete sahip'Tatbikatta kullanılan sistemlerin gelişmişlik düzeyinden övgüyle söz eden Kim, söz konusu nükleer sistemlerin hassasiyetinin normal bir tüfekle ateş etmek kadar yüksek olduğunu vurguladı.'ABD ve Güney Kore'deki savaş manyaklarına uyarı niteliğinde'KCNA'nın haberinde, ülke tarihinde bir ilk olma özelliğini taşıyan bu tatbikatların Kuzey Kore'ye karşı askeri faaliyetler yürüten düşmanlara uyarı niteliğinde olduğu ifade edildi.Özellikle ABD ve Güney Kore'deki 'savaş manyaklarının' gerçekleştirdiği bir dizi tatbikatı örnek veren ajans, Kore Yarımadası'ndaki güvenlik durumunun düşman güçlerin sürekli provokasyonları nedeniyle tehdit altında olduğunu da kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/kuzey-koreden-yeni-hipersonik-fuze-testi-1082422992.html

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