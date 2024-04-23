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Kuzey Kore'den gözdağı: İlk nükleer karşı saldırı tatbikatı yapıldı
Kuzey Kore'den gözdağı: İlk nükleer karşı saldırı tatbikatı yapıldı
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore ordusu, 600 mm kalibreli çok namlulu roketatar sistemlerini kullanarak nükleer karşı saldırı yürütmeye yönelik ilk kapsamlı taktik tatbikatını... 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T10:27+0300
2024-04-23T10:27+0300
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Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), ordunun Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yönetiminde ilk kez bir nükleer karşı saldırı tatbikatı gerçekleştirdiğini belirtti.Tatbikatta entegre nükleer silah sisteminin devreye alındığını aktaran KCNA, en ciddi nükleer kriz durumunda çalıştırılan 'Volkanik Alarm' sistemi ile nükleer karşı saldırı komuta sisteminin de kullanıldığını vurguladı.Ajans, Kuzey Kore ordusunun tatbikat sırasında imitasyon nükleer savaş başlıkları kullanarak görev icra ettiğinin de altını çizdi.KCNA, manevralar sırasında 600 mm kalibreli 'süper büyük roketatar sistemleriyle' donatılmış birlikteki askerlerin düşmanları yok etmek için eşgüdümlü olarak ateş açıp 352 km uzaklıktaki bir adada bulunan hedefi vurduğunu bildirdi.'Normal bir tüfekle ateş etmekle aynı hassasiyete sahip'Tatbikatta kullanılan sistemlerin gelişmişlik düzeyinden övgüyle söz eden Kim, söz konusu nükleer sistemlerin hassasiyetinin normal bir tüfekle ateş etmek kadar yüksek olduğunu vurguladı.'ABD ve Güney Kore'deki savaş manyaklarına uyarı niteliğinde'KCNA'nın haberinde, ülke tarihinde bir ilk olma özelliğini taşıyan bu tatbikatların Kuzey Kore'ye karşı askeri faaliyetler yürüten düşmanlara uyarı niteliğinde olduğu ifade edildi.Özellikle ABD ve Güney Kore'deki 'savaş manyaklarının' gerçekleştirdiği bir dizi tatbikatı örnek veren ajans, Kore Yarımadası'ndaki güvenlik durumunun düşman güçlerin sürekli provokasyonları nedeniyle tehdit altında olduğunu da kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/kuzey-koreden-yeni-hipersonik-fuze-testi-1082422992.html
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kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, kuzey kore lideri kim jong-un, nükleer, nükleer füze, nükleer silah, nükleer savaş, güney kore, abd, abd ordusu
kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, kuzey kore lideri kim jong-un, nükleer, nükleer füze, nükleer silah, nükleer savaş, güney kore, abd, abd ordusu

Kuzey Kore'den gözdağı: İlk nükleer karşı saldırı tatbikatı yapıldı

10:27 23.04.2024
© Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) Kuzey Kore lideri, yeni orta menzilli hipersonik füzenin motor testini denetledi
Kuzey Kore lideri, yeni orta menzilli hipersonik füzenin motor testini denetledi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2024
© Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA)
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Kuzey Kore ordusu, 600 mm kalibreli çok namlulu roketatar sistemlerini kullanarak nükleer karşı saldırı yürütmeye yönelik ilk kapsamlı taktik tatbikatını gerçekleştirdi. Tatbikatın düşmanlara verilen bir uyarı mesajı olduğu ifade edildi.
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), ordunun Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yönetiminde ilk kez bir nükleer karşı saldırı tatbikatı gerçekleştirdiğini belirtti.

Tatbikatta entegre nükleer silah sisteminin devreye alındığını aktaran KCNA, en ciddi nükleer kriz durumunda çalıştırılan 'Volkanik Alarm' sistemi ile nükleer karşı saldırı komuta sisteminin de kullanıldığını vurguladı.

Ajans, Kuzey Kore ordusunun tatbikat sırasında imitasyon nükleer savaş başlıkları kullanarak görev icra ettiğinin de altını çizdi.

KCNA, manevralar sırasında 600 mm kalibreli 'süper büyük roketatar sistemleriyle' donatılmış birlikteki askerlerin düşmanları yok etmek için eşgüdümlü olarak ateş açıp 352 km uzaklıktaki bir adada bulunan hedefi vurduğunu bildirdi.

'Normal bir tüfekle ateş etmekle aynı hassasiyete sahip'

Tatbikatta kullanılan sistemlerin gelişmişlik düzeyinden övgüyle söz eden Kim, söz konusu nükleer sistemlerin hassasiyetinin normal bir tüfekle ateş etmek kadar yüksek olduğunu vurguladı.

'ABD ve Güney Kore'deki savaş manyaklarına uyarı niteliğinde'

KCNA'nın haberinde, ülke tarihinde bir ilk olma özelliğini taşıyan bu tatbikatların Kuzey Kore'ye karşı askeri faaliyetler yürüten düşmanlara uyarı niteliğinde olduğu ifade edildi.

Özellikle ABD ve Güney Kore'deki 'savaş manyaklarının' gerçekleştirdiği bir dizi tatbikatı örnek veren ajans, Kore Yarımadası'ndaki güvenlik durumunun düşman güçlerin sürekli provokasyonları nedeniyle tehdit altında olduğunu da kaydetti.
Kuzey Kore hipersonik füze testi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
SAVUNMA
Kuzey Kore’den yeni hipersonik füze testi
3 Nisan, 11:53
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