https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/kuflu-cikolata-tartismasi-sonrasi-ceosu-istifa-etmisti-marka-ihlali-de-mi-var-1083105897.html

Küflü çikolata tartışması sonrası CEO'su istifa etmişti: Marka ihlali de mi var?

Küflü çikolata tartışması sonrası CEO'su istifa etmişti: Marka ihlali de mi var?

Sputnik Türkiye

CEO'su tüketici ile küflü çikolata tartışması yaşayan çikolata markası Patiswiss, şimdi de marka ihlali konusu ile gündemde. İsviçre merkezli Patiswiss AG ise... 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T14:19+0300

2024-04-24T14:19+0300

2024-04-24T14:19+0300

türkiye

patiswiss

elif aslı yıldız tunaoğlu

isviçre

çikolata

çikolata

marka

ihlal

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Türkiye'nin gündemine oturan Patiswiss'in 'küflü çikolata' krizinin ardından markaya dair de iddialar dile getirilmişti.Marka koruma ihlalinden davaBir markanın taklidi olduğu söylenilen Patiswiss için, Patiswiss AG isimli İsviçre firmasından açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Patiswiss AG, Ankara merkezli Patiswiss Çikolata’ya geçmişte marka koruma ihlalinden dava açmış olduğunu duyurdu.İsviçre merkezli Patiswiss AG ise konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak, Ankara, Türkiye merkezli Patiswiss Çikolata ile herhangi bir iş ilişkisinin olmadığını duyurdu. Patiswiss AG, bugünkü açıklamasında, Patiswiss Çikolata’ya geçmişte marka koruma ihlalinden dava açmış olduğunu açıkladı.İsviçreli şirket, “Patiswiss AG İsviçre'nin ticari marka korumasının ihlalleri birçok ülkede tescil edildiğinden, geçmişte birkaç kez Patiswiss Çikolata'ya karşı ticari marka kanunu kapsamında yasal işlem başlatmıştı” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/elif-asli-yildizla-ilgili-tartisma-yaratan-hacettepe-ayrintisi--1083071495.html

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patiswiss, elif aslı yıldız tunaoğlu, isviçre, çikolata, çikolata, marka, ihlal