https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/elif-asli-yildizla-ilgili-tartisma-yaratan-hacettepe-ayrintisi--1083071495.html

Elif Aslı Yıldız’la ilgili tartışma yaratan ‘Hacettepe’ ayrıntısı

Elif Aslı Yıldız’la ilgili tartışma yaratan ‘Hacettepe’ ayrıntısı

Sputnik Türkiye

Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız'ın özgeçmişinde yer alan Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans programının Yıldız'ın bitirdiği... 23.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-23T18:24+0300

2024-04-23T18:24+0300

2024-04-23T18:24+0300

türkiye

elif aslı yıldız tunaoğlu

patiswiss

diploma

hacettepe üniversitesi

küf

çikolata

yanıt

linkedin

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Küflü çikolata paylaşımına verdiği yanıtın ardından istifa eden Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız'ın özgeçmişinde verdiği bazı bilgiler yeni bir tartışmaya neden oldu.Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans programını 2011-2013 yılları arasında tamamladığını bildiren Yıldız'ın aksine Hacettepe Üniversitesi'nin web sitesinde söz konusu programın ilk mezunlarını 2015 yılında verdiği bilgisi yer aldı.Bir kez daha eleştirilerin hedefinde olan Elif Aslı Yıldız duruma dair bir açıklamada bulunmadı.Konuyla ilgili Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Erdi Daşdemir "Gelen sorular üzerine bilgilendirme: Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız'ın Linkedin'indeki 2011-2013 Hacettepe End. Müh. Yüksek Lisans bilgisi doğru değildir. Böyle bir mezunumuz yoktur. Program ilk mezununu 2015'te vermiştir" şeklinde sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız, bir sosyal medya kullanıcısının LinkedIn üzerinden Patiswiss marka küflü çikolata paylaşımına tepki göstermesi sonucu yönetim kurulu başkanlığından istifa etmişti. Patiswiss olayı ne? Ne olmuştu?Marketten aldığı çikolatanın beyazlaştığını ve küflendiğini fark eden bir kullanıcı söz konusu ürünün fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı.Satın aldığı çikolata markası Patiswiss'in CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nu etiketleyen kullanıcı hiç beklemediği bir yanıtla karşılaştı. Tunaoğlu, "Bu ürünler hayatta küflenmez biliyor musun? Hadi doğru diyelim. Sen bence acil şekilde evindeki nem oranına falan baya bir bakmalısın. Bir de linkedinde paylaşacak hiç başka içeriğinin olmaması ne acı. Haklısın prim yapmak için bize baya ihtiyacı var herkesin" dedi.Sosyal medyadan art arda tepkiler gelince Tunaoğlu, bu mesajı sildi. Instagram hesabından yeni paylaşımlar yapan Tunaoğlu şu ifadeleri kullandı:'Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimden ayrılıyorum'Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, küflü çikolata paylaşımına verdiği yanıtın ardından, görevinden ayrıldığını duyurmuştu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, "Samimi özrümün bir yansıması olarak bugün itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimden ayrılıyorum" dedi ve şu ifadeleri kullanmıştı:"Kamuoyuna duyuru:Her şeyin önüne koyduğum tüketicilerimizden birini hatalı bir cevapla üzdüm. Özellikle her geçen yıl kadın istihdamını arttırmayı, iş hayatındaki eşitliğini savunmayı kendimin misyon edilmiş biri olarak hemcinsime vermiş olduğum hatalı cevabın savunması olmayacağını elbette biliyorum.Bu yaptığımın çok yanlış bir davranış olduğunu sonuna kadar kabul ediyor yaşanan bu tatsız hadise nedeniyle başta kendisinden sonrasında tüm tüketicilerimizden ve değerli kamuoyundan samimi bir şekilde özür diliyorum.Samimi özünün bir yansıması olarak bugün itibari ile yönetim kurulu başkanlığı görevinden ayrılıyorum görev değişikliği yönetim kurulu kararıyla hızlıca ilan edilecektir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/murat-ulkerden-istifa-eden-ceoya-her-mevkide-ogrenecegimiz-seyler-var-1083051561.html

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