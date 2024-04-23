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Elif Aslı Yıldız’la ilgili tartışma yaratan ‘Hacettepe’ ayrıntısı
Elif Aslı Yıldız’la ilgili tartışma yaratan ‘Hacettepe’ ayrıntısı
Sputnik Türkiye
Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız'ın özgeçmişinde yer alan Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans programının Yıldız'ın bitirdiği... 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T18:24+0300
2024-04-23T18:24+0300
türkiye
elif aslı yıldız tunaoğlu
patiswiss
diploma
hacettepe üniversitesi
küf
çikolata
yanıt
linkedin
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Küflü çikolata paylaşımına verdiği yanıtın ardından istifa eden Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız'ın özgeçmişinde verdiği bazı bilgiler yeni bir tartışmaya neden oldu.Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans programını 2011-2013 yılları arasında tamamladığını bildiren Yıldız'ın aksine Hacettepe Üniversitesi'nin web sitesinde söz konusu programın ilk mezunlarını 2015 yılında verdiği bilgisi yer aldı.Bir kez daha eleştirilerin hedefinde olan Elif Aslı Yıldız duruma dair bir açıklamada bulunmadı.Konuyla ilgili Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Erdi Daşdemir "Gelen sorular üzerine bilgilendirme: Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız'ın Linkedin'indeki 2011-2013 Hacettepe End. Müh. Yüksek Lisans bilgisi doğru değildir. Böyle bir mezunumuz yoktur. Program ilk mezununu 2015'te vermiştir" şeklinde sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız, bir sosyal medya kullanıcısının LinkedIn üzerinden Patiswiss marka küflü çikolata paylaşımına tepki göstermesi sonucu yönetim kurulu başkanlığından istifa etmişti. Patiswiss olayı ne? Ne olmuştu?Marketten aldığı çikolatanın beyazlaştığını ve küflendiğini fark eden bir kullanıcı söz konusu ürünün fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı.Satın aldığı çikolata markası Patiswiss'in CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nu etiketleyen kullanıcı hiç beklemediği bir yanıtla karşılaştı. Tunaoğlu, "Bu ürünler hayatta küflenmez biliyor musun? Hadi doğru diyelim. Sen bence acil şekilde evindeki nem oranına falan baya bir bakmalısın. Bir de linkedinde paylaşacak hiç başka içeriğinin olmaması ne acı. Haklısın prim yapmak için bize baya ihtiyacı var herkesin" dedi.Sosyal medyadan art arda tepkiler gelince Tunaoğlu, bu mesajı sildi. Instagram hesabından yeni paylaşımlar yapan Tunaoğlu şu ifadeleri kullandı:'Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimden ayrılıyorum'Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, küflü çikolata paylaşımına verdiği yanıtın ardından, görevinden ayrıldığını duyurmuştu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, "Samimi özrümün bir yansıması olarak bugün itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimden ayrılıyorum" dedi ve şu ifadeleri kullanmıştı:"Kamuoyuna duyuru:Her şeyin önüne koyduğum tüketicilerimizden birini hatalı bir cevapla üzdüm. Özellikle her geçen yıl kadın istihdamını arttırmayı, iş hayatındaki eşitliğini savunmayı kendimin misyon edilmiş biri olarak hemcinsime vermiş olduğum hatalı cevabın savunması olmayacağını elbette biliyorum.Bu yaptığımın çok yanlış bir davranış olduğunu sonuna kadar kabul ediyor yaşanan bu tatsız hadise nedeniyle başta kendisinden sonrasında tüm tüketicilerimizden ve değerli kamuoyundan samimi bir şekilde özür diliyorum.Samimi özünün bir yansıması olarak bugün itibari ile yönetim kurulu başkanlığı görevinden ayrılıyorum görev değişikliği yönetim kurulu kararıyla hızlıca ilan edilecektir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/murat-ulkerden-istifa-eden-ceoya-her-mevkide-ogrenecegimiz-seyler-var-1083051561.html
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Elif Aslı Yıldız’la ilgili tartışma yaratan ‘Hacettepe’ ayrıntısı

18:24 23.04.2024
© FotoğrafElif Aslı Yıldız Tunaoğlu
Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2024
© Fotoğraf
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Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız'ın özgeçmişinde yer alan Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans programının Yıldız'ın bitirdiği belirttiği tarihlerde henüz hiç mezun vermediği ortaya çıktı.
Küflü çikolata paylaşımına verdiği yanıtın ardından istifa eden Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız'ın özgeçmişinde verdiği bazı bilgiler yeni bir tartışmaya neden oldu.
Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans programını 2011-2013 yılları arasında tamamladığını bildiren Yıldız'ın aksine Hacettepe Üniversitesi'nin web sitesinde söz konusu programın ilk mezunlarını 2015 yılında verdiği bilgisi yer aldı.
Bir kez daha eleştirilerin hedefinde olan Elif Aslı Yıldız duruma dair bir açıklamada bulunmadı.
Konuyla ilgili Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Erdi Daşdemir "Gelen sorular üzerine bilgilendirme: Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız'ın Linkedin'indeki 2011-2013 Hacettepe End. Müh. Yüksek Lisans bilgisi doğru değildir. Böyle bir mezunumuz yoktur. Program ilk mezununu 2015'te vermiştir" şeklinde sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.
Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız, bir sosyal medya kullanıcısının LinkedIn üzerinden Patiswiss marka küflü çikolata paylaşımına tepki göstermesi sonucu yönetim kurulu başkanlığından istifa etmişti.

Patiswiss olayı ne? Ne olmuştu?

Marketten aldığı çikolatanın beyazlaştığını ve küflendiğini fark eden bir kullanıcı söz konusu ürünün fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı.
Satın aldığı çikolata markası Patiswiss'in CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nu etiketleyen kullanıcı hiç beklemediği bir yanıtla karşılaştı. Tunaoğlu, "Bu ürünler hayatta küflenmez biliyor musun? Hadi doğru diyelim. Sen bence acil şekilde evindeki nem oranına falan baya bir bakmalısın. Bir de linkedinde paylaşacak hiç başka içeriğinin olmaması ne acı. Haklısın prim yapmak için bize baya ihtiyacı var herkesin" dedi.
Sosyal medyadan art arda tepkiler gelince Tunaoğlu, bu mesajı sildi. Instagram hesabından yeni paylaşımlar yapan Tunaoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Ah ülkemin güzel insanları... Ah güzel rakiplerim ki bizi rakip görenlere göre baya küçüğüz. Neyse. Sadece imla kurallarıma takıldınız. Özür dilerim herkesten imla kurallara uyumun yazılarımda hız kaynaklı eksik kalmış. Sosyal medya uzmanlarıma bırakmayacak kadar tez canlılığımın da etkisi var tabii. Kabul edelim şimdi işi bilene bırakmak lazım. Ben bu kadar önemli değilim ya da güzel dilimizi sosyal medya içinde kullanım notum hiç bir şeye referans değil. Tıpkı İngilizce yazma ve konuşma arasındaki farklılıklar gibi. Bu arada telefonum ing. klavye ve gözlerimde çok ciddi bir kuruluk var göremiyorum. Size zahmet benim hatalarımı yazım ve imla denetimini yapıp/düzeltir misiniz. Bu cümledeki yanlışları bulacak ve düzeltecek insanlara şimdiden teşekkür ederim."

'Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimden ayrılıyorum'

Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, küflü çikolata paylaşımına verdiği yanıtın ardından, görevinden ayrıldığını duyurmuştu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, "Samimi özrümün bir yansıması olarak bugün itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimden ayrılıyorum" dedi ve şu ifadeleri kullanmıştı:
"Kamuoyuna duyuru:
Her şeyin önüne koyduğum tüketicilerimizden birini hatalı bir cevapla üzdüm. Özellikle her geçen yıl kadın istihdamını arttırmayı, iş hayatındaki eşitliğini savunmayı kendimin misyon edilmiş biri olarak hemcinsime vermiş olduğum hatalı cevabın savunması olmayacağını elbette biliyorum.
Bu yaptığımın çok yanlış bir davranış olduğunu sonuna kadar kabul ediyor yaşanan bu tatsız hadise nedeniyle başta kendisinden sonrasında tüm tüketicilerimizden ve değerli kamuoyundan samimi bir şekilde özür diliyorum.
Samimi özünün bir yansıması olarak bugün itibari ile yönetim kurulu başkanlığı görevinden ayrılıyorum görev değişikliği yönetim kurulu kararıyla hızlıca ilan edilecektir."
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