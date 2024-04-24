https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/kremlin-sozcusu-peskovdan-thy-aciklamasi-1083106050.html

Kremlin Sözcüsü Peskov'dan 'THY' açıklaması

Kremlin Sözcüsü Peskov'dan 'THY' açıklaması

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türk Hava Yolları'nın (THY) Latin Amerika ülkelerine aktarma yapacak Rus yolcuları uçağa almaması konusunda Ankara'yla çalışma... 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T14:19+0300

2024-04-24T14:19+0300

2024-04-24T14:24+0300

yaşam

türkiye-rusya ilişkileri

rusya

türkiye

türk hava yolları (thy)

thy

latin amerika

abd

ukrayna

mali yardım

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/05/1080406241_0:138:3016:1835_1920x0_80_0_0_8f1463c546fc18882fa74562088102ec.jpg

THY'nin Rusları Latin Amerika ülkelerine yapılan uçuşlara almamaya devam etmesi sonrası Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na resmi talepte bulunarak durumun açıklığa kavuşturulmasını istemişti. Son olarak dün THY, Ruslar için Rusça bir uyarı notu yayınlamıştı.Kremlin Sözcüsü Peskov, gazetecilerin konuyla ilgili soruları karşısında "Esas sorun Türk tarafında, Türk şirketinde. Dışişleri Bakanlığımız en üst düzeyde temasları beklemeden çok aktif çalışıyor, konuyu yorulmadan gündeme getiren ve böyle bir durumun bizim açımızdan ve Rus vatandaşları açısından kabul edilemez olduğunu belirten hükümetimiz çok aktif olarak çalışıyor. Ankara'daki büyükelçiliğimiz de çalışıyor" yanıtını verdi.Peskov, dostane Rus-Türk ilişkileri sayesinde bu tür sorunları çözüleceklerinden emin olduğunu da vurguladı.'ABD'nin Kiev'e silah tedarikleri sahadaki durumu değşitirmeyecek'ABD'de kabul edilen yeni mali yardım paketini de değerlendiren Peskov, sahadaki durumun çok net olduğunun altını çizerek yeni parti silahların cephedeki dinamikleri değiştirmeyeceğini belirtti.ABD Senatosu, Ukrayna'ya 61 ve İsrail'e 26 milyar dolarlık askeri yardımı da kapsayan toplam 95 milyar dolarlık yardım paketini onaylamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/ukrayna-ve-israile-95-milyar-dolarlik-yardim-paketi-senatodan-gecti-1083085346.html

rusya

latin amerika

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye-rusya ilişkileri, rusya, türkiye, türk hava yolları (thy), thy, latin amerika, abd, ukrayna, mali yardım, abd senatosu