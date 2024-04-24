Kremlin Sözcüsü Peskov'dan 'THY' açıklaması
14:19 24.04.2024 (güncellendi: 14:24 24.04.2024)
© Sputnik / Кристина КормилицынаKremlin Sözcüsü Peskov
© Sputnik / Кристина Кормилицына
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türk Hava Yolları'nın (THY) Latin Amerika ülkelerine aktarma yapacak Rus yolcuları uçağa almaması konusunda Ankara'yla çalışma yürüttüklerini söyledi.
THY'nin Rusları Latin Amerika ülkelerine yapılan uçuşlara almamaya devam etmesi sonrası Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na resmi talepte bulunarak durumun açıklığa kavuşturulmasını istemişti. Son olarak dün THY, Ruslar için Rusça bir uyarı notu yayınlamıştı.
Kremlin Sözcüsü Peskov, gazetecilerin konuyla ilgili soruları karşısında "Esas sorun Türk tarafında, Türk şirketinde. Dışişleri Bakanlığımız en üst düzeyde temasları beklemeden çok aktif çalışıyor, konuyu yorulmadan gündeme getiren ve böyle bir durumun bizim açımızdan ve Rus vatandaşları açısından kabul edilemez olduğunu belirten hükümetimiz çok aktif olarak çalışıyor. Ankara'daki büyükelçiliğimiz de çalışıyor" yanıtını verdi.
Peskov, dostane Rus-Türk ilişkileri sayesinde bu tür sorunları çözüleceklerinden emin olduğunu da vurguladı.
Kremlin Sözcüsü Peskov, gazetecilerin konuyla ilgili soruları karşısında "Esas sorun Türk tarafında, Türk şirketinde. Dışişleri Bakanlığımız en üst düzeyde temasları beklemeden çok aktif çalışıyor, konuyu yorulmadan gündeme getiren ve böyle bir durumun bizim açımızdan ve Rus vatandaşları açısından kabul edilemez olduğunu belirten hükümetimiz çok aktif olarak çalışıyor. Ankara'daki büyükelçiliğimiz de çalışıyor" yanıtını verdi.
Peskov, dostane Rus-Türk ilişkileri sayesinde bu tür sorunları çözüleceklerinden emin olduğunu da vurguladı.
'ABD'nin Kiev'e silah tedarikleri sahadaki durumu değşitirmeyecek'
ABD'de kabul edilen yeni mali yardım paketini de değerlendiren Peskov, sahadaki durumun çok net olduğunun altını çizerek yeni parti silahların cephedeki dinamikleri değiştirmeyeceğini belirtti.
ABD Senatosu, Ukrayna'ya 61 ve İsrail'e 26 milyar dolarlık askeri yardımı da kapsayan toplam 95 milyar dolarlık yardım paketini onaylamıştı.
ABD Senatosu, Ukrayna'ya 61 ve İsrail'e 26 milyar dolarlık askeri yardımı da kapsayan toplam 95 milyar dolarlık yardım paketini onaylamıştı.