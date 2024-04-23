https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/yaklasik-1-yildir-kayip-olan-ekonomist-korhan-berzeg-ile-ilgili-gelisme-iskelet-parcalari-bulundu-1083074714.html

Yaklaşık 1 yıldır kayıp olan ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili gelişme: İskelet parçaları bulundu

Yaklaşık 1 yıldır kayıp olan ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili gelişme: İskelet parçaları bulundu

Sputnik Türkiye

Balıkesir'in Gönen ilçesinde yaklaşık bir yıl önce kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'in yaşadığı köyün yakınlarında iskelet parçaları bulundu. Cumhuriyet... 23.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-23T20:27+0300

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2024-04-23T20:28+0300

türkiye

korhan berzeg

iskelet

köy

kayıp

ekonomist

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Türkiye'nin tanıdığı kayıp ekonomist Korhan Berzeg olayı sırrını korurken; bugün Berzeg'in evine 5 kilometre mesafede ormanlık alanda insana ait olduğu iddia edilen kemik parçaları ve eşyalar bulundu. Olay yerine gelen jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını tamamladı. Olay yerinden alınan parçalar Adli Tıp Kurumu morguna gönderilerek parçaların Korhan Berzeg'e ait olup olmadığı tespit edilecek. Savcılığın ve jandarmanın olay yerindeki incelemesi ve DNA testinin ardından olayın sırrı aydınlanacak. İskeletin yanında elbise parçaları ve kredi kartları da bulundu.Berzeg köpeği Tina ile ormanda yürüyüşe çıktıktan sonra geri dönmemişti. 74 gün sonra köpeği evine geri gelmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240103/korhan-berzegin-kaybolmasi-davasinda-yeni-gelisme-tinanin-davranisindaki-degisiklik-dikkat-cekti-1079272293.html

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korhan berzeg, iskelet, köy, kayıp, ekonomist