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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/yaklasik-1-yildir-kayip-olan-ekonomist-korhan-berzeg-ile-ilgili-gelisme-iskelet-parcalari-bulundu-1083074714.html
Yaklaşık 1 yıldır kayıp olan ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili gelişme: İskelet parçaları bulundu
Yaklaşık 1 yıldır kayıp olan ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili gelişme: İskelet parçaları bulundu
Sputnik Türkiye
Balıkesir'in Gönen ilçesinde yaklaşık bir yıl önce kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'in yaşadığı köyün yakınlarında iskelet parçaları bulundu. Cumhuriyet... 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T20:27+0300
2024-04-23T20:28+0300
türkiye
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Türkiye'nin tanıdığı kayıp ekonomist Korhan Berzeg olayı sırrını korurken; bugün Berzeg'in evine 5 kilometre mesafede ormanlık alanda insana ait olduğu iddia edilen kemik parçaları ve eşyalar bulundu. Olay yerine gelen jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını tamamladı. Olay yerinden alınan parçalar Adli Tıp Kurumu morguna gönderilerek parçaların Korhan Berzeg'e ait olup olmadığı tespit edilecek. Savcılığın ve jandarmanın olay yerindeki incelemesi ve DNA testinin ardından olayın sırrı aydınlanacak. İskeletin yanında elbise parçaları ve kredi kartları da bulundu.Berzeg köpeği Tina ile ormanda yürüyüşe çıktıktan sonra geri dönmemişti. 74 gün sonra köpeği evine geri gelmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240103/korhan-berzegin-kaybolmasi-davasinda-yeni-gelisme-tinanin-davranisindaki-degisiklik-dikkat-cekti-1079272293.html
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korhan berzeg, iskelet, köy, kayıp, ekonomist
korhan berzeg, iskelet, köy, kayıp, ekonomist

Yaklaşık 1 yıldır kayıp olan ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili gelişme: İskelet parçaları bulundu

20:27 23.04.2024 (güncellendi: 20:28 23.04.2024)
© İHA / GÖKHAN DAĞLI - KUDRET ŞENEL-AW188945Korhan Berzeg
Korhan Berzeg - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2024
© İHA / GÖKHAN DAĞLI - KUDRET ŞENEL-AW188945
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde yaklaşık bir yıl önce kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'in yaşadığı köyün yakınlarında iskelet parçaları bulundu. Cumhuriyet Savcılığı ve jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Türkiye'nin tanıdığı kayıp ekonomist Korhan Berzeg olayı sırrını korurken; bugün Berzeg'in evine 5 kilometre mesafede ormanlık alanda insana ait olduğu iddia edilen kemik parçaları ve eşyalar bulundu.
Olay yerine gelen jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını tamamladı. Olay yerinden alınan parçalar Adli Tıp Kurumu morguna gönderilerek parçaların Korhan Berzeg'e ait olup olmadığı tespit edilecek.
Savcılığın ve jandarmanın olay yerindeki incelemesi ve DNA testinin ardından olayın sırrı aydınlanacak. İskeletin yanında elbise parçaları ve kredi kartları da bulundu.
Berzeg köpeği Tina ile ormanda yürüyüşe çıktıktan sonra geri dönmemişti. 74 gün sonra köpeği evine geri gelmişti.
Korhan Berzeg - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
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Korhan Berzeg'in kaybolması davasında yeni gelişme: Tina’nın davranışındaki değişiklik dikkat çekti
3 Ocak, 08:06
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