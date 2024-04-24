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Kanser olduğunu öğrenen kadın 'kendisine' cenaze töreni düzenledi: 10 gün sonra 'gerçekten' öldü
Kanser olduğunu öğrenen kadın 'kendisine' cenaze töreni düzenledi: 10 gün sonra 'gerçekten' öldü
Sputnik Türkiye
Michelle isimli 29 yaşındaki kadına nadir görülen bir yumurtalık kanseri teşhisi konulduktan sonra kendisine 'canlıyken' cenaze töreni düzenledi. Töreninden on... 24.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-24T10:55+0300
2024-04-24T10:55+0300
yaşam
kanser
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cenaze töreni
ölüm
ölüm nedeni
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aile
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Singapur'da gerçekleştirilen olayda Michelle'in 'korkutucu' olarak nitelendirdiği ölüm süreci hakkındaki düşüncelerini paylaşan ancak ölümün kendisinin onu korkutmadığını söyleyen röportajı ile ortaya çıktı.Ayrıca, biri öldüğünde insanların cenaze yöneticilerini aradıklarını ve vefat eden bedenle 'samimi zaman' geçiremediklerini, kendisinin ise insanlara bunu yaşatmak istediğini söyledi. 'Günden güne' yaklaşan bir şey olduğu için, cenaze töreninde arkadaşlarının ve ailesinin yanında olmasını sağlayarak ölümün 'kalbine yakın' olmasını istediğini söyledi.Yıllardır görmediği bir arkadaşını da cenaze törenine çağıran Michelle'ın kilisesinden insanlar, arkadaşları, erkek kardeşi ve erkek arkadaşı da mikrofondan duygusal sözler söyleyerek vedalaştı.Ayrıca 'kendisini çok mutlu ettikleri' için herkese teşekkür eden Michelle, şunları söyledi:Canlı cenaze töreninden on gün sonra Michelle Ocak 2024'te vefat etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/olu-amcasini-kredi-icin-bankaya-goturen-kadinin-oglu-ifade-verdi-annem-en-buyuk-ilham-kaynagimiz-1083086926.html
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kanser, cenaze, cenaze töreni, ölüm, ölüm nedeni, arkadaş, aile
kanser, cenaze, cenaze töreni, ölüm, ölüm nedeni, arkadaş, aile

Kanser olduğunu öğrenen kadın 'kendisine' cenaze töreni düzenledi: 10 gün sonra 'gerçekten' öldü

10:55 24.04.2024
© AFP 2023Tabut - Cenaze
Tabut - Cenaze - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2024
© AFP 2023
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Michelle isimli 29 yaşındaki kadına nadir görülen bir yumurtalık kanseri teşhisi konulduktan sonra kendisine 'canlıyken' cenaze töreni düzenledi. Töreninden on gün sonra ocak 2024'te ise vefat etti.
Singapur'da gerçekleştirilen olayda Michelle'in 'korkutucu' olarak nitelendirdiği ölüm süreci hakkındaki düşüncelerini paylaşan ancak ölümün kendisinin onu korkutmadığını söyleyen röportajı ile ortaya çıktı.
Ayrıca, biri öldüğünde insanların cenaze yöneticilerini aradıklarını ve vefat eden bedenle 'samimi zaman' geçiremediklerini, kendisinin ise insanlara bunu yaşatmak istediğini söyledi. 'Günden güne' yaklaşan bir şey olduğu için, cenaze töreninde arkadaşlarının ve ailesinin yanında olmasını sağlayarak ölümün 'kalbine yakın' olmasını istediğini söyledi.
Yıllardır görmediği bir arkadaşını da cenaze törenine çağıran Michelle'ın kilisesinden insanlar, arkadaşları, erkek kardeşi ve erkek arkadaşı da mikrofondan duygusal sözler söyleyerek vedalaştı.
Ayrıca 'kendisini çok mutlu ettikleri' için herkese teşekkür eden Michelle, şunları söyledi:

"Varlığınız çok ama çok takdire şayan. Her bir kahkahayı duyduğum, her bir gülümsemeyi gördüğüm için minnettarım."

Canlı cenaze töreninden on gün sonra Michelle Ocak 2024'te vefat etti.
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