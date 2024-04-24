https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/kanser-oldugunu-ogrenen-kadin-kendisine-cenaze-toreni-duzenledi-10-gun-sonra-gercekten-oldu-1083094965.html

Kanser olduğunu öğrenen kadın 'kendisine' cenaze töreni düzenledi: 10 gün sonra 'gerçekten' öldü

Kanser olduğunu öğrenen kadın 'kendisine' cenaze töreni düzenledi: 10 gün sonra 'gerçekten' öldü

Sputnik Türkiye

Michelle isimli 29 yaşındaki kadına nadir görülen bir yumurtalık kanseri teşhisi konulduktan sonra kendisine 'canlıyken' cenaze töreni düzenledi. Töreninden on... 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T10:55+0300

2024-04-24T10:55+0300

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yaşam

kanser

cenaze

cenaze töreni

ölüm

ölüm nedeni

arkadaş

aile

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Singapur'da gerçekleştirilen olayda Michelle'in 'korkutucu' olarak nitelendirdiği ölüm süreci hakkındaki düşüncelerini paylaşan ancak ölümün kendisinin onu korkutmadığını söyleyen röportajı ile ortaya çıktı.Ayrıca, biri öldüğünde insanların cenaze yöneticilerini aradıklarını ve vefat eden bedenle 'samimi zaman' geçiremediklerini, kendisinin ise insanlara bunu yaşatmak istediğini söyledi. 'Günden güne' yaklaşan bir şey olduğu için, cenaze töreninde arkadaşlarının ve ailesinin yanında olmasını sağlayarak ölümün 'kalbine yakın' olmasını istediğini söyledi.Yıllardır görmediği bir arkadaşını da cenaze törenine çağıran Michelle'ın kilisesinden insanlar, arkadaşları, erkek kardeşi ve erkek arkadaşı da mikrofondan duygusal sözler söyleyerek vedalaştı.Ayrıca 'kendisini çok mutlu ettikleri' için herkese teşekkür eden Michelle, şunları söyledi:Canlı cenaze töreninden on gün sonra Michelle Ocak 2024'te vefat etti.

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Sputnik Türkiye

kanser, cenaze, cenaze töreni, ölüm, ölüm nedeni, arkadaş, aile