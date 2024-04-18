https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/chp-genel-baskani-ozel-erdogan-ile-yapilacak-gorusme-bir-nezaket-ziyareti-degil-1082909298.html

CHP Genel Başkanı Özel: Erdoğan ile yapılacak görüşme bir nezaket ziyareti değil

CHP Genel Başkanı Özel: Erdoğan ile yapılacak görüşme bir nezaket ziyareti değil

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada bunun bir nezaket görüşmesi olmadığını zira nezaket görüşmesini... 18.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-18T16:14+0300

2024-04-18T16:14+0300

2024-04-18T16:15+0300

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

recep tayyip erdoğan

anayasa

emekliler

numan kurtulmuş

yüksek seçim kurulu

yüksek seçim kurulu (ysk)

hatay

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacakları toplantının gündemini kendi adlarına oluşturacaklarını belirterek daha sonra randevu isteyeceklerini dile getirdi.'Nezaket görüşmesini bayramda telefonda yaptık'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile planlanan görüşmeye dair konuşan Özel, “Şöyle bir takvimlendirmemiz var, bugün grubumuzla bir toplantı yaptık. Pazartesi MYK yapmıştık, yarın uzun bir MYK’mız daha var. Öğleden sonra Parti Meclisimiz toplanacak. 2 ayda bir toplanan Parti Meclisimizi 2 ayda biliyorsunuz 13 kez topladım ben. Bundan sonra da sık toplanmaya devam edecek. Cumartesi günü İl Başkanlarımız, Belediye Başkanlarımız ayrı ayrı ve birlikte Cumartesi pazar günü çok özel bir çalışma toplantısında bir araya gelecekler. Yılmaz Büyükerşen başkanlığındaki heyetin 5 daimi üyesi ilk toplantıya katılacak. Bundan sonrası içinde çalışmaya başlayacağız. Ve seçim sonuçlarını değerlendirip bundan sonrasıyla ilgili yol haritamızı belirliyoruz ki parti grubumuzdan da bir uzun toplantı daha yapma niyetindeyim. Ondan sonra sayın Cumhurbaşkanı ile yapacağım toplantının gündemini kendi adıma oluşturup Sayın Cumhurbaşkanından randevu talep edeceğiz" dedi. Bu görüşmenin bir nezaket ziyareti olmadığının altını çizen Özel, nezaket görüşmesini bayramda telefonda yaptıklarını belirterek konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Görüşmenin zamanının sorulması üzerine Özel, görüşmenin çok gecikmeyeceğini belirterek, "Önümüzdeki hafta, ondan sonraki... Sayın Erdoğan'ın da takvimine göre özel kalemler onu hallederler" yanıtını verdi.'Anayasa meselesinde çerçeveyi millet çizer'"TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yeni anayasa çalışmaları konusunda parti genel başkanları ile temasları olacak. Yaklaşımınız ne olacak?" sorusuna verdiği yanıtta Özel, anayasa meselesinde Numan Kurtulmuş'un çizdiği çerçeveyi kendisi ile tartışmak istediğini söyledi.Siyasetin nezaketi terk etmemesi gerektiğinin altını çizen Özel, "O yüzden Sayın Kurtulmuş'a her zaman kapımız açık. Gündemi ne olursa olsun. Anayasa meselesinde kendisi ile de siyasi partilerle de paylaşacağımız olmazsa olmaz görüşlerimiz var. Sayın Meclis Başkanı demokratik bir içtüzük konusunda çalışmak istediğini söylemişti. O son derece makuldür. Grup başkanvekillerimizle birlikte değerlendiririz. Anayasa meselesinde çerçeveyi millet çizer. Anayasanın ne şekilde değiştirilebileceğini, nasıl anayasa yapım süreci olabileceğini özel bir gündemle ve titizlikle konuşmak lazım. Bir anda 'anayasa değişiyor, koşun gelen gelsin, gelenle değiştiririm, gelmeyenle değiştirmem' o günler geride kaldı. O çok titizlikle takip edeceğimiz özel gündemimizdir" diye konuştu.Özel, anayasa değişikliğini gerektirecek konuların bambaşka bir kapsam olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:'Emekliler 230 euro ile geçiniyor deyince yabancılar tercüme hatası sanıyor'Özgür Özel, bir soru üzerine de Türkiye'de 16 milyon emekli bulunduğunu belirterek, "Almanca söyleyince 'doğru mu' diye soruyorlar. 'Bunların çok önemli bir kısmı 230 euro parayla geçiniyor' diyorum. Bu cümlenin İngilizce ve Almanca tercümesini hata sanıyor dünyadaki liderler. Ve birileri bu ülkede bir ayını 230 euro ile kirası, yemeği, giyimi, ısınması her şeyi dahil geçinmeye itilmiş. 15-16 milyon emekli varken bunların yüzde 70'i bu maaşa mahkumken birileri o euroları veriyor, o ıstakozları yiyor ve bunu paylaşıyor" ifadelerini kullandı.'31 Mart seçim sonuçları bir zafer değil, bir görev'Ortak mutabakatlarını açıklayan Özgür Özel, 31 Mart seçim sonuçlarının bir zafer olmadığını söyledi.Özel açıklamasında, "31 Mart bir zafer değildir, çok önemli bir görevdir. Çok büyük bir zafer için görevlendirildik. Bu görev, yapılacak ikinci yüzyılın ilk genel seçimlerini kazanma görevidir. O görev bilinciyle çalışıyoruz" ifadesini kullandı.Belediye başkanı seçilen milletvekilleri nedeniyle bazı illerde milletvekilleri olmadığını hatırlatan Özel, bu illere ilişkin görevlendirme yapacaklarını bildirdi. Özel, Kilis gibi milletvekillerinin olmadığı illerde de görevlendirme yapılacağını duyurdu.Yerel seçimlerde stratejik çalıştıklarını vurgulayan Özel, bunun neticesinde önemli bir başarı elde ettikleri ifade etti. Seçimin bir oyla kazanılacağının bilincinde olduklarını vurgulayan Özel, o bir oy için milletvekillerinin gidilmedik il, ilçe bırakmadığını, bu konuda CHP Grubuna güvendiğini söyledi.Özel, bundan sonra da sıkça kapalı grup toplantıları yapacaklarının altını çizdi.'Size sandıkta verilecek daha çok ders var''Erdemliler hareketi' diye kurulmuş bir hareketin dün grup toplantısında öz eleştiri yapmak yerine seçimleri kazandığını ilan ettiğini anlatan Özel, "Balkonda mektup okuyan, grupta hikaye okuyor, masal okuyor. Seçmenin mektubunu balkonda okuyup grupta masal okumaya başlamak ders almamak demektir. O zaman size sandıkta verilecek daha çok ders var. O dersi milletimiz verir. Bu bakış açısına milletimiz 31 Mart'ta bir sarı kart gösterdi. Ama sarı kartı gösteren hakem, ikincide dışarıdasın diye de uyarır. Bakarsanız o sarı karttan sonra futbolcu dikkat ederse tamam. Ben dünkü grup toplantısını izledim. Dedim ikinci sarı kart geliyor. Başka yolu yok, siyasetin altın kuralıdır" açıklamasında bulundu.CHP Genel Başkanı Özel ayrıca açıklamalarında, Yüksek Seçim Kurulu'na Hatay konusunda yaptıkları itirazı yarın parti meclisi toplantısında özel bir gündemde ele alacaklarını söyledi.

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), recep tayyip erdoğan, anayasa, emekliler, numan kurtulmuş, yüksek seçim kurulu, yüksek seçim kurulu (ysk), hatay, 31 mart yerel seçimleri, 31 mart yerel seçimleri