https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/rus-uzman-israil-abdnin-ortadogudaki-yumrugudur-1083078664.html
Rus uzman: İsrail, ABD’nin Ortadoğu'daki yumruğudur
Rus uzman: İsrail, ABD’nin Ortadoğu'daki yumruğudur
Sputnik Türkiye
Rus siyaset bilimci Sergey Balmasov, ABD’nin İsrail ve Ukrayna’ya mali yardımının Kongre’deki İsrail lobisiyle doğrudan ilişkili olduğunu belirtti. 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T23:38+0300
2024-04-23T23:38+0300
2024-04-23T23:39+0300
görüş
abd
sergey balmasov
israil
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ABD Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato da aralarında İsrail, Tayvan ve Ukrayna'nın bulunduğu ABD müttefiklerine finansal yardımı öngören yasa tasarısını geçirmeyi planlıyor. Tasarı, İsrail'e 26.38 milyar dolar, Tayvan’a 8.12 milyar dolar ve Ukrayna’ya 60.84 milyar dolar yardım tahsis edilmesini öngörüyor.Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü ve Kriz Toplumu Araştırma Merkezi uzmanlarından Sergey Balmasov, söz konusu tasarının kabul edilmesinin nedenleri ve sonuçlarını Sputnik'e değerlendirdi.Balmasov, yasa tasarısının İsrail lobisiyle bağlantılı olduğunu ve ABD'nin imajına büyük zarar verdiğini belirterek şu açıklamayı yaptı: ABD için savaşın ticaret olduğu ve Washington'un hiçbir insani hedefi dikkate almadığına vurgu yapan Rus uzman, “ABD Gazze'ye yönelik barışçıl çözümleri engelliyor, bununla birlikte İsrail'e mali destek sağlıyor. Bu insanlık dışı tutum başta bölge ülkeleri ve Müslüman ülkeler olmak üzere tüm dünyada eleştiriliyor. Aynı zamanda Amerikalılar, insani yardım için ‘sefil kuruşlar’ denebilecek oranda yardım ayırırken savaşa milyarlarca dolar harcıyor. Bu ikiyüzlülüktür” değerlendirmesinde bulundu.Bu tür tasarıların kabul edilmesini ‘şahinleri beslemek’ olarak nitelendiren uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/lavrov-rusya-ve-cin-ikili-ekonomik-iliskilerde-neredeyse-tamamen-dolardan-arindi-1083076603.html
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abd, sergey balmasov, israil, ortadoğu
abd, sergey balmasov, israil, ortadoğu
Rus uzman: İsrail, ABD’nin Ortadoğu'daki yumruğudur
23:38 23.04.2024 (güncellendi: 23:39 23.04.2024)
Rus siyaset bilimci Sergey Balmasov, ABD’nin İsrail ve Ukrayna’ya mali yardımının Kongre’deki İsrail lobisiyle doğrudan ilişkili olduğunu belirtti.
ABD Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato da aralarında İsrail, Tayvan ve Ukrayna'nın bulunduğu ABD müttefiklerine finansal yardımı öngören yasa tasarısını geçirmeyi planlıyor. Tasarı, İsrail'e 26.38 milyar dolar, Tayvan’a 8.12 milyar dolar ve Ukrayna’ya 60.84 milyar dolar yardım tahsis edilmesini öngörüyor.
Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü ve Kriz Toplumu Araştırma Merkezi uzmanlarından Sergey Balmasov, söz konusu tasarının kabul edilmesinin nedenleri ve sonuçlarını Sputnik'e değerlendirdi.
Balmasov, yasa tasarısının İsrail lobisiyle bağlantılı olduğunu ve ABD'nin imajına büyük zarar verdiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:
“Washington'un imajı genel olarak Libya ve Irak'tan sonra toparlanamadı ve şu an en düşük seviyede. Arap ülkelerinde İsrail'in ABD’nin Ortadoğu'daki yumruğu olduğu düşüncesi çok yaygın. Sonuç olarak, Amerikan Kongresi'ndeki İsrail lobisi bir kez daha ABD, İsrail ve Ukrayna’da yararlanabileceği böyle bir sözleşmeyi elde etmeyi başardı. Pek çok kişi bu lobiyi Zelenskiy'in kökenlerine bağlayarak söz konusu yardımı İsrail seçkinleriyle ilişkilendiriyor. İsrail lobisine gelince, Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında hiçbir fark yok, onlar Amerikan hükümeti içinde aynı ağacın dalları.”
ABD için savaşın ticaret olduğu ve Washington'un hiçbir insani hedefi dikkate almadığına vurgu yapan Rus uzman, “ABD Gazze'ye yönelik barışçıl çözümleri engelliyor, bununla birlikte İsrail'e mali destek sağlıyor. Bu insanlık dışı tutum başta bölge ülkeleri ve Müslüman ülkeler olmak üzere tüm dünyada eleştiriliyor. Aynı zamanda Amerikalılar, insani yardım için ‘sefil kuruşlar’ denebilecek oranda yardım ayırırken savaşa milyarlarca dolar harcıyor. Bu ikiyüzlülüktür” değerlendirmesinde bulundu.
Bu tür tasarıların kabul edilmesini ‘şahinleri beslemek’ olarak nitelendiren uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:
“İsrail'e mali yardım sağlamak, ‘şahinleri beslemektir’. Sadece silahlı kuvvetler ve istihbarat servislerinin yönetiminde yer alanlar değil, aynı zamanda doğrudan ABD savunma kompleksi alanında da yer alan şahinler. Bu, ABD'nin Birinci ve İkinci Dünya Savaşı’ndaki krizlerden çıkış yolunu nasıl bulduğuyla karşılaştırılabilir: Milyarlarca dolarlık kesintiler, finansmanın çatışmaları barışçıl yoldan çözme yöntemlerinin geliştirilmesi için değil, ‘ölüm makinelerinin’ geliştirilmesi için tahsis edilmesi.”