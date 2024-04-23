https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/rus-uzman-israil-abdnin-ortadogudaki-yumrugudur-1083078664.html

Rus uzman: İsrail, ABD’nin Ortadoğu'daki yumruğudur

Rus uzman: İsrail, ABD’nin Ortadoğu'daki yumruğudur

Sputnik Türkiye

Rus siyaset bilimci Sergey Balmasov, ABD’nin İsrail ve Ukrayna’ya mali yardımının Kongre’deki İsrail lobisiyle doğrudan ilişkili olduğunu belirtti. 23.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-23T23:38+0300

2024-04-23T23:38+0300

2024-04-23T23:39+0300

görüş

abd

sergey balmasov

israil

ortadoğu

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ABD Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato da aralarında İsrail, Tayvan ve Ukrayna'nın bulunduğu ABD müttefiklerine finansal yardımı öngören yasa tasarısını geçirmeyi planlıyor. Tasarı, İsrail'e 26.38 milyar dolar, Tayvan’a 8.12 milyar dolar ve Ukrayna’ya 60.84 milyar dolar yardım tahsis edilmesini öngörüyor.Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü ve Kriz Toplumu Araştırma Merkezi uzmanlarından Sergey Balmasov, söz konusu tasarının kabul edilmesinin nedenleri ve sonuçlarını Sputnik'e değerlendirdi.Balmasov, yasa tasarısının İsrail lobisiyle bağlantılı olduğunu ve ABD'nin imajına büyük zarar verdiğini belirterek şu açıklamayı yaptı: ABD için savaşın ticaret olduğu ve Washington'un hiçbir insani hedefi dikkate almadığına vurgu yapan Rus uzman, “ABD Gazze'ye yönelik barışçıl çözümleri engelliyor, bununla birlikte İsrail'e mali destek sağlıyor. Bu insanlık dışı tutum başta bölge ülkeleri ve Müslüman ülkeler olmak üzere tüm dünyada eleştiriliyor. Aynı zamanda Amerikalılar, insani yardım için ‘sefil kuruşlar’ denebilecek oranda yardım ayırırken savaşa milyarlarca dolar harcıyor. Bu ikiyüzlülüktür” değerlendirmesinde bulundu.Bu tür tasarıların kabul edilmesini ‘şahinleri beslemek’ olarak nitelendiren uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/lavrov-rusya-ve-cin-ikili-ekonomik-iliskilerde-neredeyse-tamamen-dolardan-arindi-1083076603.html

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2024

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abd, sergey balmasov, israil, ortadoğu