https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/ekrem-imamoglu-ve-almanya-cumhurbaskani-steinmeier-gorusmesine-ilber-ortayli-da-eslik-etti-1083026644.html

Ekrem İmamoğlu ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in sergi ziyaretine İlber Ortaylı da eşlik etti

Ekrem İmamoğlu ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in sergi ziyaretine İlber Ortaylı da eşlik etti

Sputnik Türkiye

İBB Ekrem İmamoğlu ve Almanya Cumhurbaşkanı bir araya geldi. Görüşme sonrası Demiryolu Müzesi'ndeki göç sergisine İlber Ortaylı da eşlik ederek anlatımda... 22.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-22T16:05+0300

2024-04-22T16:05+0300

2024-04-22T16:09+0300

ekrem imamoğlu

frank-walter steinmeier

türkiye

ilber ortaylı

ibb

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye ziyareti kapsamında İstanbul'a geldi. Uçağı İstanbul Havalimanı'na inen Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier'i İstanbul Valisi Davut Gül karşıladı.Steinmeier'in İstanbul'da ilk durağı Serkeci Garı'nda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmesi oldu. Steinmeier, Türk işçilerin Almanya'ya göçünü konu alan sergiyi İmamoğlu ile birlikte ziyaret etti. Sergi ziyaretine Prof. Dr. İlber Ortaylı da eşlik etti.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu X sosyal medya hesabından Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüşmesine dair fotoğraf ve açıklamasını paylaştı.

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ekrem imamoğlu, frank-walter steinmeier, ilber ortaylı, ibb