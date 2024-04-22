https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/ekrem-imamoglu-ve-almanya-cumhurbaskani-steinmeier-gorusmesine-ilber-ortayli-da-eslik-etti-1083026644.html
Ekrem İmamoğlu ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in sergi ziyaretine İlber Ortaylı da eşlik etti
Ekrem İmamoğlu ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in sergi ziyaretine İlber Ortaylı da eşlik etti
Sputnik Türkiye
İBB Ekrem İmamoğlu ve Almanya Cumhurbaşkanı bir araya geldi. Görüşme sonrası Demiryolu Müzesi'ndeki göç sergisine İlber Ortaylı da eşlik ederek anlatımda... 22.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-22T16:05+0300
2024-04-22T16:05+0300
2024-04-22T16:09+0300
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frank-walter steinmeier
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ilber ortaylı
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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye ziyareti kapsamında İstanbul'a geldi. Uçağı İstanbul Havalimanı'na inen Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier'i İstanbul Valisi Davut Gül karşıladı.Steinmeier'in İstanbul'da ilk durağı Serkeci Garı'nda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmesi oldu. Steinmeier, Türk işçilerin Almanya'ya göçünü konu alan sergiyi İmamoğlu ile birlikte ziyaret etti. Sergi ziyaretine Prof. Dr. İlber Ortaylı da eşlik etti.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu X sosyal medya hesabından Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüşmesine dair fotoğraf ve açıklamasını paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/ibb-kirazli-halkali-metro-projesi-icin-250-milyon-dolar-borclanacak-1082920559.html
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ekrem imamoğlu, frank-walter steinmeier, ilber ortaylı, ibb
ekrem imamoğlu, frank-walter steinmeier, ilber ortaylı, ibb
Ekrem İmamoğlu ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in sergi ziyaretine İlber Ortaylı da eşlik etti
16:05 22.04.2024 (güncellendi: 16:09 22.04.2024)
İBB Ekrem İmamoğlu ve Almanya Cumhurbaşkanı bir araya geldi. Görüşme sonrası Demiryolu Müzesi'ndeki göç sergisine İlber Ortaylı da eşlik ederek anlatımda bulundu.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye ziyareti kapsamında İstanbul'a geldi. Uçağı İstanbul Havalimanı'na inen Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier'i İstanbul Valisi Davut Gül karşıladı.
Steinmeier'in İstanbul'da ilk durağı Serkeci Garı'nda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmesi oldu.
Steinmeier, Türk işçilerin Almanya'ya göçünü konu alan sergiyi İmamoğlu ile birlikte ziyaret etti.
Sergi ziyaretine Prof. Dr. İlber Ortaylı da eşlik etti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu X sosyal medya hesabından Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüşmesine dair fotoğraf ve açıklamasını paylaştı.