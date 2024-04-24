https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/guney-kore-ile-abd-tatbikatina-kuzey-koreden-tepki-askeri-kapasitemizi-artirmaya-devam-edecegiz-1083102934.html

Güney Kore ile ABD tatbikatına Kuzey Kore'den tepki: 'Askeri kapasitemizi artırmaya devam edeceğiz'

Güney Kore ile ABD tatbikatına Kuzey Kore'den tepki: 'Askeri kapasitemizi artırmaya devam edeceğiz'

Sputnik Türkiye

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Güney Kore ile ABD’nin ortak askeri tatbikatına tepki göstererek, düşman kuvvetlere karşı ülkesinin... 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T13:12+0300

2024-04-24T13:12+0300

2024-04-24T13:12+0300

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kim yo jong

kuzey kore lideri kim jong un

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güney kore

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japonya

ortak askeri tatbikat

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Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi'nde de üst düzey yetkili olan Kim Yo-jong ABD’nin bu yıl 'uşaklarıyla birlikte' 80’den fazla, Güney Kore’nin de 60’ın üzerinde askeri tatbikat düzenlediğini ifade etti.Kim Yo-jong, bu durumun bölgesel gerilime neden olan 'baş suçluların' kim olduğunu gösterdiğini belirterek, Güney Kore ile ABD’nin ortak askeri tatbikatına tepki gösterdi.ABD, Güney Kore ve Japonya’nın üçlü askeri tatbikatına atıf yapan Kim Yo-jong, bu ülkeleri bölgesel tansiyonu artırmakla suçladı.Kim Yo-jong, Kuzey Kore'nin egemenliğini, güvenliğini ve bölgesel barışı korumak için askeri kapasitelerini artırmaya devam edeceklerini, kimsenin Kuzey Kore’nin kararlılığını kıramayacağını kaydetti.Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan da yapılan açıklamada da Güney Kore ve ABD’den devam eden askeri tatbikatı derhal sonlandırması talep edildi.Güney Kore ile ABD, 12 Nisan'da yaklaşık 100 savaş uçağının katılımıyla Kuzey Kore'nin askeri tehditlerine karşı hazır olma kapasitelerini güçlendirmek için 2 hafta sürecek hava kuvvetleri tatbikatına başlamıştı. Dün, Kuzey Kore, çoklu roketatarların kullanıldığı ve senaryo gereği düşman hedeflerine nükleer karşı saldırının gerçekleştirildiği bir tatbikat düzenlediğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/kuzey-kore-irana-ekonomik-heyet-gonderdi-1083098417.html

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