https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/eski-pentagon-danismani-ortadoguda-tum-kartlar-putinin-elinde-1083079000.html
Eski Pentagon Danışmanı: Ortadoğu'da tüm kartlar Putin'in elinde
Eski Pentagon Danışmanı: Ortadoğu'da tüm kartlar Putin'in elinde
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) eski danışmanı emekli Albay Douglas McGregor, Rusya’nın Ortadoğu'da önemli bir faktör olduğunu ve Putin’in mevcut... 24.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-24T00:14+0300
2024-04-24T00:14+0300
2024-04-24T00:39+0300
dünya
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amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
abd savunma bakanlığı (pentagon)
douglas mcgregor
ortadoğu
vladimir putin
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YouTube kanalı Judging Freedom’a konuşan McGregor, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu'daki mevcut denklemde tüm kartları elinde tuttuğunu ve bölge ülkeleri arasında büyük saygı gördüğünü söyledi.McGregor, “Rusya, Ortadoğu'daki denklemde yer alan bir diğer önemli faktör. Aslında bir faktörden daha fazlası. Kritik bir değişken. Şu anda Vladimir Putin Ortadoğu'da perde arkasında tüm kartları elinde tutuyor. Büyük saygı görüyor” dedi.Uzman, Rus liderin sürekli itidal ve sabır çağrısında bulunduğunu ve bölge ülkelerinin onun tavsiyelerine kulak verdiğini belirterek, “Bölgede hem Rusya hem Putin büyük saygı görüyor” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/isvicre-konfederasyonu-baskaninin-yeniden-secilmesinin-ardindan-putine-mektup-yazdigi-ortaya-cikti-1082993619.html
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pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı (pentagon), douglas mcgregor, ortadoğu, vladimir putin
pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı (pentagon), douglas mcgregor, ortadoğu, vladimir putin
Eski Pentagon Danışmanı: Ortadoğu'da tüm kartlar Putin'in elinde
00:14 24.04.2024 (güncellendi: 00:39 24.04.2024)
ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) eski danışmanı emekli Albay Douglas McGregor, Rusya’nın Ortadoğu'da önemli bir faktör olduğunu ve Putin’in mevcut denklemde tüm kartları elinde tuttuğunu belirtti.
YouTube kanalı Judging Freedom’a konuşan McGregor, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu'daki mevcut denklemde tüm kartları elinde tuttuğunu ve bölge ülkeleri arasında büyük saygı gördüğünü söyledi.
McGregor, “Rusya, Ortadoğu'daki denklemde yer alan bir diğer önemli faktör. Aslında bir faktörden daha fazlası. Kritik bir değişken. Şu anda Vladimir Putin Ortadoğu'da perde arkasında tüm kartları elinde tutuyor. Büyük saygı görüyor” dedi.
Uzman, Rus liderin sürekli itidal ve sabır çağrısında bulunduğunu ve bölge ülkelerinin onun tavsiyelerine kulak verdiğini belirterek, “Bölgede hem Rusya hem Putin büyük saygı görüyor” diye konuştu.