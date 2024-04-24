https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/eski-pentagon-danismani-ortadoguda-tum-kartlar-putinin-elinde-1083079000.html

Eski Pentagon Danışmanı: Ortadoğu'da tüm kartlar Putin'in elinde

Eski Pentagon Danışmanı: Ortadoğu'da tüm kartlar Putin'in elinde

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) eski danışmanı emekli Albay Douglas McGregor, Rusya’nın Ortadoğu'da önemli bir faktör olduğunu ve Putin’in mevcut... 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T00:14+0300

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amerikan savunma bakanlığı (pentagon)

abd savunma bakanlığı (pentagon)

douglas mcgregor

ortadoğu

vladimir putin

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YouTube kanalı Judging Freedom’a konuşan McGregor, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu'daki mevcut denklemde tüm kartları elinde tuttuğunu ve bölge ülkeleri arasında büyük saygı gördüğünü söyledi.McGregor, “Rusya, Ortadoğu'daki denklemde yer alan bir diğer önemli faktör. Aslında bir faktörden daha fazlası. Kritik bir değişken. Şu anda Vladimir Putin Ortadoğu'da perde arkasında tüm kartları elinde tutuyor. Büyük saygı görüyor” dedi.Uzman, Rus liderin sürekli itidal ve sabır çağrısında bulunduğunu ve bölge ülkelerinin onun tavsiyelerine kulak verdiğini belirterek, “Bölgede hem Rusya hem Putin büyük saygı görüyor” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/isvicre-konfederasyonu-baskaninin-yeniden-secilmesinin-ardindan-putine-mektup-yazdigi-ortaya-cikti-1082993619.html

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pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı (pentagon), douglas mcgregor, ortadoğu, vladimir putin