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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/eski-nato-askeri-danismanindan-kieve-kotu-haber-1083094318.html
Eski NATO askeri danışmanından Kiev'e kötü haber
Eski NATO askeri danışmanından Kiev'e kötü haber
Sputnik Türkiye
NATO'nun eski askeri danışmanlarından Jacques Baud, ABD'nin Ukrayna'ya göndermeyi planladığı askeri yardımın önemli bölümünün Kiev'e ulaşmayacağının altını... 24.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-24T10:28+0300
2024-04-24T10:28+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
mali yardım
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washington
ukrayna krizi
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askeri faaliyet
vladimir zelenskiy
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YouTube'da ABD merkezli olarak yayın yapan 'Dialogue Works' kanalına konuk olan İsviçreli askeri uzman Baud, ABD Senatosu'nun Ukrayna'ya 61 ve İsrail'e 26 milyar dolarlık askeri yardımı da kapsayan toplam 95 milyar dolarlık yardım paketini onaylamasını yorumladı.Baud, "Bu mali yardım paketine bakarsak, bunun öncelikle ABD savunma sanayisine faydalı olduğunu göreceğiz. Bu, pakette belirtilen fonların Ukrayna'ya değil, daha fazla silah üretilmesine yardımcı olmak amacıyla ilk etapta ABD'ye yönlendirileceği anlamına geliyor" dedi.İsviçreli askeri uzman, tam da bu nedenle ABD dış politikasının dünyadaki çatışmalarda taraflardan birini desteklemeyi öngördüğünü ifade etti.'Destek kesintiye uğrayınca Kiev önemli kayıplar yaşadı'Batılı müttefiklerin Kiev'e verdiği desteğin uzun süre kesintiye uğraması sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin son zamanlarda önemli kayıplar yaşadığına da dikkat çeken Jacques Baud, "Bu nedenle Batı'nın şu anda Ukrayna'ya aktarmaya hazır olduğu yardımlar, sahadaki mevcut durumu tersine çevirebilecek güçte değil" vurgusu yaptı.Rusya'nın istikrarlı bir başarı ortaya koyduğunun altını çizen Baud, sözlerini şöyle sürdürdü:ABD itiraf, Zelenskiy teyit etmiştiDaha önce ABD'li yetkililer, Ukrayna'ya yönelik askeri yardımın yüzde 90'ının ABD içinde kullanıldığına ve ekonominin büyümesi için harcandığına itiraflarda bulunmuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Aralık 2023'teki Washington ziyareti sırasında Kiev'e tahsis edilen yardımlarla ilgili itirafta bulunurken söz konusu yardımların büyük bölümünün ABD'de kaldığını teyit etmişti.ABD Başkanı Joe Biden'la basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yapan Zelenskiy, "ABD'nin Ukrayna'ya yardımlarının üçte ikisinin ABD'de kaldığı ve kullanıldığının bilinmesi önemli" demişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da, ABD’nin Ukrayna’ya tahsis ettiği yardımların yeniden kendisine geri döndüğünün altını çizerek "ABD Ukrayna'ya nasıl yardım edebilir sorusunun cevabı fon ayırmaktır. Peki bu para nereye gidiyor? Bu para aynı demokratik ekibe bir şekilde geri dönüyor” ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/ukrayna-ve-israile-95-milyar-dolarlik-yardim-paketi-senatodan-gecti-1083085346.html
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abd, ukrayna, mali yardım, kiev, washington, ukrayna krizi, askeri, askeri faaliyet, vladimir zelenskiy, joe biden, mariya zaharova
abd, ukrayna, mali yardım, kiev, washington, ukrayna krizi, askeri, askeri faaliyet, vladimir zelenskiy, joe biden, mariya zaharova

Eski NATO askeri danışmanından Kiev'e kötü haber

10:28 24.04.2024
© AFP 2023 / MANDEL NGANUkrayna ABD Zelenskiy Biden zor durum yardım kötü
Ukrayna ABD Zelenskiy Biden zor durum yardım kötü - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2024
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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NATO'nun eski askeri danışmanlarından Jacques Baud, ABD'nin Ukrayna'ya göndermeyi planladığı askeri yardımın önemli bölümünün Kiev'e ulaşmayacağının altını çizdi.
YouTube'da ABD merkezli olarak yayın yapan 'Dialogue Works' kanalına konuk olan İsviçreli askeri uzman Baud, ABD Senatosu'nun Ukrayna'ya 61 ve İsrail'e 26 milyar dolarlık askeri yardımı da kapsayan toplam 95 milyar dolarlık yardım paketini onaylamasını yorumladı.

Baud, "Bu mali yardım paketine bakarsak, bunun öncelikle ABD savunma sanayisine faydalı olduğunu göreceğiz. Bu, pakette belirtilen fonların Ukrayna'ya değil, daha fazla silah üretilmesine yardımcı olmak amacıyla ilk etapta ABD'ye yönlendirileceği anlamına geliyor" dedi.

İsviçreli askeri uzman, tam da bu nedenle ABD dış politikasının dünyadaki çatışmalarda taraflardan birini desteklemeyi öngördüğünü ifade etti.

'Destek kesintiye uğrayınca Kiev önemli kayıplar yaşadı'

Batılı müttefiklerin Kiev'e verdiği desteğin uzun süre kesintiye uğraması sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin son zamanlarda önemli kayıplar yaşadığına da dikkat çeken Jacques Baud, "Bu nedenle Batı'nın şu anda Ukrayna'ya aktarmaya hazır olduğu yardımlar, sahadaki mevcut durumu tersine çevirebilecek güçte değil" vurgusu yaptı.

Rusya'nın istikrarlı bir başarı ortaya koyduğunun altını çizen Baud, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ukrayna'nın imkan ve kabiliyetleri zayıfladıkça, söz konusu istikrar daha da artacak. Ukrayna'nın askeri personeli ve teçhizatı daha da azaldı. Batı onlara ne verirse versin, Rusya'ya rakip olamazlar."

ABD itiraf, Zelenskiy teyit etmişti

Daha önce ABD'li yetkililer, Ukrayna'ya yönelik askeri yardımın yüzde 90'ının ABD içinde kullanıldığına ve ekonominin büyümesi için harcandığına itiraflarda bulunmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Aralık 2023'teki Washington ziyareti sırasında Kiev'e tahsis edilen yardımlarla ilgili itirafta bulunurken söz konusu yardımların büyük bölümünün ABD'de kaldığını teyit etmişti.

ABD Başkanı Joe Biden'la basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yapan Zelenskiy, "ABD'nin Ukrayna'ya yardımlarının üçte ikisinin ABD'de kaldığı ve kullanıldığının bilinmesi önemli" demişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da, ABD’nin Ukrayna’ya tahsis ettiği yardımların yeniden kendisine geri döndüğünün altını çizerek "ABD Ukrayna'ya nasıl yardım edebilir sorusunun cevabı fon ayırmaktır. Peki bu para nereye gidiyor? Bu para aynı demokratik ekibe bir şekilde geri dönüyor” ifadelerini kullanmıştı.
ABD Senato Kongre - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2024
DÜNYA
Ukrayna ve İsrail’e 95 milyar dolarlık yardım paketi Senato’dan geçti
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