https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/eski-nato-askeri-danismanindan-kieve-kotu-haber-1083094318.html

Eski NATO askeri danışmanından Kiev'e kötü haber

Eski NATO askeri danışmanından Kiev'e kötü haber

Sputnik Türkiye

NATO'nun eski askeri danışmanlarından Jacques Baud, ABD'nin Ukrayna'ya göndermeyi planladığı askeri yardımın önemli bölümünün Kiev'e ulaşmayacağının altını... 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T10:28+0300

2024-04-24T10:28+0300

2024-04-24T10:28+0300

ukrayna krizi

abd

ukrayna

mali yardım

kiev

washington

ukrayna krizi

askeri

askeri faaliyet

vladimir zelenskiy

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YouTube'da ABD merkezli olarak yayın yapan 'Dialogue Works' kanalına konuk olan İsviçreli askeri uzman Baud, ABD Senatosu'nun Ukrayna'ya 61 ve İsrail'e 26 milyar dolarlık askeri yardımı da kapsayan toplam 95 milyar dolarlık yardım paketini onaylamasını yorumladı.Baud, "Bu mali yardım paketine bakarsak, bunun öncelikle ABD savunma sanayisine faydalı olduğunu göreceğiz. Bu, pakette belirtilen fonların Ukrayna'ya değil, daha fazla silah üretilmesine yardımcı olmak amacıyla ilk etapta ABD'ye yönlendirileceği anlamına geliyor" dedi.İsviçreli askeri uzman, tam da bu nedenle ABD dış politikasının dünyadaki çatışmalarda taraflardan birini desteklemeyi öngördüğünü ifade etti.'Destek kesintiye uğrayınca Kiev önemli kayıplar yaşadı'Batılı müttefiklerin Kiev'e verdiği desteğin uzun süre kesintiye uğraması sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin son zamanlarda önemli kayıplar yaşadığına da dikkat çeken Jacques Baud, "Bu nedenle Batı'nın şu anda Ukrayna'ya aktarmaya hazır olduğu yardımlar, sahadaki mevcut durumu tersine çevirebilecek güçte değil" vurgusu yaptı.Rusya'nın istikrarlı bir başarı ortaya koyduğunun altını çizen Baud, sözlerini şöyle sürdürdü:ABD itiraf, Zelenskiy teyit etmiştiDaha önce ABD'li yetkililer, Ukrayna'ya yönelik askeri yardımın yüzde 90'ının ABD içinde kullanıldığına ve ekonominin büyümesi için harcandığına itiraflarda bulunmuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Aralık 2023'teki Washington ziyareti sırasında Kiev'e tahsis edilen yardımlarla ilgili itirafta bulunurken söz konusu yardımların büyük bölümünün ABD'de kaldığını teyit etmişti.ABD Başkanı Joe Biden'la basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yapan Zelenskiy, "ABD'nin Ukrayna'ya yardımlarının üçte ikisinin ABD'de kaldığı ve kullanıldığının bilinmesi önemli" demişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da, ABD’nin Ukrayna’ya tahsis ettiği yardımların yeniden kendisine geri döndüğünün altını çizerek "ABD Ukrayna'ya nasıl yardım edebilir sorusunun cevabı fon ayırmaktır. Peki bu para nereye gidiyor? Bu para aynı demokratik ekibe bir şekilde geri dönüyor” ifadelerini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/ukrayna-ve-israile-95-milyar-dolarlik-yardim-paketi-senatodan-gecti-1083085346.html

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abd, ukrayna, mali yardım, kiev, washington, ukrayna krizi, askeri, askeri faaliyet, vladimir zelenskiy, joe biden, mariya zaharova