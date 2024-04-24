https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/bakan-gulerden-eurofighter-yaniti-adam-doner-kesiyor-sonra-soracagiz-1083101743.html

Bakan Güler'den 'Eurofighter' yanıtı: 'Adam döner kesiyor, sonra soracağız'

Bakan Güler'den 'Eurofighter' yanıtı: 'Adam döner kesiyor, sonra soracağız'

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Eurofighter ile ilgili Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir görüşme olup olmayacağına ilişkin soru üzerine... 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T12:37+0300

2024-04-24T12:37+0300

2024-04-24T12:37+0300

politika

frank-walter steinmeier

almanya

yaşar güler

milli savunma bakanlığı (msb)

milli savunma bakanlığı

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında TBMM'de düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını cevapladı. Yaşar Güler F-16 savaş uçağı ve Eurofighter savaş uçağı konusuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.ABD'den F-16 savaş uçaklarının alımına ilişkin soru üzerine Güler, "Konuşuyoruz. Yakında her şeyle ilgili neredeyiz, bütün hepsini öğreneceksiniz. Çalışıyoruz" şeklinde cevap verdi.'Döner kesiyor'Almanya’nın engel olmaya çalıştığı Eurofighter konusuna ilişkin soruya cevap veren Güler’in ‘döner kesme’ göndermesi gündem oldu. Güler, ‘’Almanya Cumhurbaşkanı döner kesiyor, bitsin soracağız’’ dedi.Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, İstanbul'a yaptığı ziyarette Tarabya'da davet vermişti. Davette döner kesen Steinmeier "Döner kebap, artık Almanya'nın ulusal yemeği haline geldi." demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/steinmeier-istanbulda-doner-kesti-artik-almanyanin-ulusal-yemegi-haline-geldi-1083036961.html

almanya

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