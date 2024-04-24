https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/erdogan-irak-basbakaniyla-anisini-anlatti-telefonumu-gorup-ekrandakinin-kim-oldugunu-sordu-1083084427.html

Erdoğan, Irak başbakanıyla anısını anlattı: 'Telefonumu görüp ekrandakinin kim olduğunu sordu'

Erdoğan, Irak başbakanıyla anısını anlattı: 'Telefonumu görüp ekrandakinin kim olduğunu sordu'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 23 Nisan kutlamaları sebebiyle makamında kabul ettiği çocuklar kendisine hediye edilen annesi ile birlikte olduğu resim... 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T08:33+0300

2024-04-24T08:33+0300

2024-04-24T08:33+0300

recep tayyip erdoğan

irak

telefon

telefon görüşmesi

türkiye

çocuk

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul etti. Burada konuşan Erdoğan, çocukların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kız çocuğu, kendisi ile annesinin yan yana olduğu resmini çizdiği tabloyu hediye etti. Erdoğan bu hediye karşısında duygulandığını belirtirken dikkat çeken bir detayı da şu sözlerle anlattı:Lösemi hastalığını atlatan çocuk için harekete geçti2 buçuk yaşında bu yana lösemi tedavisi gördüğünü ancak atlattığını söyleyen kız çocuğunun kulağına eğilen Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Durumunu benim doktorumla da takip edelim" dedi ve ardından gerekli talimatı da kurmaylarına iletti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/fatih-erbakan-yanitladi-yeniden-refah-partisi-cumhur-ittifakinda-mi-1083084017.html

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recep tayyip erdoğan, irak, telefon, telefon görüşmesi, çocuk, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı