https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/erdogan-irak-basbakaniyla-anisini-anlatti-telefonumu-gorup-ekrandakinin-kim-oldugunu-sordu-1083084427.html
Erdoğan, Irak başbakanıyla anısını anlattı: 'Telefonumu görüp ekrandakinin kim olduğunu sordu'
Erdoğan, Irak başbakanıyla anısını anlattı: 'Telefonumu görüp ekrandakinin kim olduğunu sordu'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 23 Nisan kutlamaları sebebiyle makamında kabul ettiği çocuklar kendisine hediye edilen annesi ile birlikte olduğu resim... 24.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-24T08:33+0300
2024-04-24T08:33+0300
2024-04-24T08:33+0300
recep tayyip erdoğan
irak
telefon
telefon görüşmesi
türkiye
çocuk
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083084612_0:191:2963:1858_1920x0_80_0_0_e687ea048b56cb074845aefb3a0fa07b.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul etti. Burada konuşan Erdoğan, çocukların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kız çocuğu, kendisi ile annesinin yan yana olduğu resmini çizdiği tabloyu hediye etti. Erdoğan bu hediye karşısında duygulandığını belirtirken dikkat çeken bir detayı da şu sözlerle anlattı:Lösemi hastalığını atlatan çocuk için harekete geçti2 buçuk yaşında bu yana lösemi tedavisi gördüğünü ancak atlattığını söyleyen kız çocuğunun kulağına eğilen Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Durumunu benim doktorumla da takip edelim" dedi ve ardından gerekli talimatı da kurmaylarına iletti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/fatih-erbakan-yanitladi-yeniden-refah-partisi-cumhur-ittifakinda-mi-1083084017.html
irak
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083084612_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_fbb729253bbd3a17f78a30afd8782eb4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, irak, telefon, telefon görüşmesi, çocuk, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
recep tayyip erdoğan, irak, telefon, telefon görüşmesi, çocuk, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
Erdoğan, Irak başbakanıyla anısını anlattı: 'Telefonumu görüp ekrandakinin kim olduğunu sordu'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 23 Nisan kutlamaları sebebiyle makamında kabul ettiği çocuklar kendisine hediye edilen annesi ile birlikte olduğu resim hakkında konuşurken de dikkat çeken bir detayı ilk kez anlattı. Erdoğan telefonunda yer alan görüntüyü gören Kuzey Irak Başbakan’ı ile arasında geçen diyalogu açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul etti. Burada konuşan Erdoğan, çocukların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kız çocuğu, kendisi ile annesinin yan yana olduğu resmini çizdiği tabloyu hediye etti. Erdoğan bu hediye karşısında duygulandığını belirtirken dikkat çeken bir detayı da şu sözlerle anlattı:
“Dün Irak’taydım. Kuzey Irak Başbakan’ı benim telefonumun açılışını gördü ve telefonumun açılışında annemin görüntüsü vardı. ‘Kim bu dedi?’ Annem dedim. ‘Ne söylediyseniz onu uyguluyorsunuz’ diyerek karşılık verdi. Dedim anne unutulmaz ki; ölse de unutulmaz. Şimdi yakaladın kızım sen de annemle benim unutulmaz hatıramı, resmetmiş.”
Lösemi hastalığını atlatan çocuk için harekete geçti
2 buçuk yaşında bu yana lösemi tedavisi gördüğünü ancak atlattığını söyleyen kız çocuğunun kulağına eğilen Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Durumunu benim doktorumla da takip edelim" dedi ve ardından gerekli talimatı da kurmaylarına iletti.