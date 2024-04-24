https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/bakanlik-harekete-gecti-fahis-fiyat-icin-yeni-duzenleme-geliyor-1083085759.html
Bakanlık harekete geçti: Fahiş fiyat için yeni düzenleme geliyor
Bakanlık harekete geçti: Fahiş fiyat için yeni düzenleme geliyor
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fahiş fiyatta yeni bir adım daha atılacağının sinyalini verdi. ‘Tavsiye edilen fiyat’ uygulaması ile artık ürünün fiyatını... 24.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-24T09:00+0300
2024-04-24T09:00+0300
2024-04-24T09:00+0300
ekonomi
fahiş fiyat
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyareti dönüşünde gazetecilerle sohbetinde fahiş fiyatla mücadele de konuşuldu. Erdoğan, yeni ve daha caydırıcı önlemlerin alınacağını söyledi ve, "Bunu kim yaparsa yapsın bedelini fazlasıyla ödeyecek" dedi. Ürün fiyatının, ambalajın üzerine yazılması önerisinin de değerlendirileceğini söyledi.Tavsiye edilen fiyat etiketi geliyorFahiş fiyatlarla mücadele için yeni bir düzenleme gündemde. O da ambalajların üzerine fiyatların yazılması. Bazı ürünlerin üzerinde ‘tavsiye edilen fiyat’ ibaresi bulunuyor ancak düzenleme getirilirse artık tüm ürünler bu şekilde satılacak. Eğer uygulama hayata geçerse günlük fiyat değişimleri de rafa kalkacak.Fiyatları üretici belirleyecekTicaret Bakanlığı uygulamanın devreye alınması için yasal düzenleme hazırlığına başladı. Sektör temsilcilerinin de görüşleri ile oluşturulacak yeni düzenlemenin detaylarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan TÜRKONFED Hukuk Komisyonu Üyesi Dr. Mücahit Saraçlı, “Tavsiye edilen fiyatı belirleyen üretici. Ama üretici bu fiyatı belirlerken satıcının da kar marjını üzerine koyarak ‘bu fiyattan satın’ şeklinde öneriyor. Bunu alan satıcı da bu fiyattan satmayı kabul ederek alıyor zaten” ifadelerini kullandı.TÜRKONFED Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü ise, “Ambalajlı gıda maddeleri ve temel maddelerin üzerine tavsiye edilen satış fiyatı uygulaması fiyat artışlarının önüne geçeceği gibi fahiş fiyat uygulaması yapanların tespitini de sağlayacaktır” diye değerlendirmede bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/istifa-edip-topraksiz-tarima-basladi-yuzde-500-kar-edebiliyoruz-herkes-balkonunda-yapabilir-1083085298.html
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fahiş fiyat, fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı, fiyat listesi, pahalı, pahalılaşma, hayat pahalılığı
fahiş fiyat, fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı, fiyat listesi, pahalı, pahalılaşma, hayat pahalılığı
Bakanlık harekete geçti: Fahiş fiyat için yeni düzenleme geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fahiş fiyatta yeni bir adım daha atılacağının sinyalini verdi. ‘Tavsiye edilen fiyat’ uygulaması ile artık ürünün fiyatını üretici belirleyecek. Böylece günlük fiyat değişimleri rafa kalkacak. Ticaret Bakanlığı ise yasal düzenleme için çalışmalara başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyareti dönüşünde gazetecilerle sohbetinde fahiş fiyatla mücadele de konuşuldu. Erdoğan, yeni ve daha caydırıcı önlemlerin alınacağını söyledi ve, "Bunu kim yaparsa yapsın bedelini fazlasıyla ödeyecek" dedi. Ürün fiyatının, ambalajın üzerine yazılması önerisinin de değerlendirileceğini söyledi.
Tavsiye edilen fiyat etiketi geliyor
Fahiş fiyatlarla mücadele için yeni bir düzenleme gündemde. O da ambalajların üzerine fiyatların yazılması. Bazı ürünlerin üzerinde ‘tavsiye edilen fiyat’ ibaresi bulunuyor ancak düzenleme getirilirse artık tüm ürünler bu şekilde satılacak. Eğer uygulama hayata geçerse günlük fiyat değişimleri de rafa kalkacak.
Fiyatları üretici belirleyecek
Ticaret Bakanlığı uygulamanın devreye alınması için yasal düzenleme hazırlığına başladı. Sektör temsilcilerinin de görüşleri ile oluşturulacak yeni düzenlemenin detaylarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan TÜRKONFED Hukuk Komisyonu Üyesi Dr. Mücahit Saraçlı, “Tavsiye edilen fiyatı belirleyen üretici. Ama üretici bu fiyatı belirlerken satıcının da kar marjını üzerine koyarak ‘bu fiyattan satın’ şeklinde öneriyor. Bunu alan satıcı da bu fiyattan satmayı kabul ederek alıyor zaten” ifadelerini kullandı.
TÜRKONFED Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü ise, “Ambalajlı gıda maddeleri ve temel maddelerin üzerine tavsiye edilen satış fiyatı uygulaması fiyat artışlarının önüne geçeceği gibi fahiş fiyat uygulaması yapanların tespitini de sağlayacaktır” diye değerlendirmede bulundu.