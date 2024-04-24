https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/bakanlik-harekete-gecti-fahis-fiyat-icin-yeni-duzenleme-geliyor-1083085759.html

Bakanlık harekete geçti: Fahiş fiyat için yeni düzenleme geliyor

Bakanlık harekete geçti: Fahiş fiyat için yeni düzenleme geliyor

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fahiş fiyatta yeni bir adım daha atılacağının sinyalini verdi. ‘Tavsiye edilen fiyat’ uygulaması ile artık ürünün fiyatını... 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T09:00+0300

2024-04-24T09:00+0300

2024-04-24T09:00+0300

ekonomi

fahiş fiyat

fiyat

fiyat artışı

fiyat artırımı

fiyat listesi

pahalı

pahalılaşma

hayat pahalılığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/01/1064052020_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_efddcfcb6a444a3e793676703bd73ee5.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyareti dönüşünde gazetecilerle sohbetinde fahiş fiyatla mücadele de konuşuldu. Erdoğan, yeni ve daha caydırıcı önlemlerin alınacağını söyledi ve, "Bunu kim yaparsa yapsın bedelini fazlasıyla ödeyecek" dedi. Ürün fiyatının, ambalajın üzerine yazılması önerisinin de değerlendirileceğini söyledi.Tavsiye edilen fiyat etiketi geliyorFahiş fiyatlarla mücadele için yeni bir düzenleme gündemde. O da ambalajların üzerine fiyatların yazılması. Bazı ürünlerin üzerinde ‘tavsiye edilen fiyat’ ibaresi bulunuyor ancak düzenleme getirilirse artık tüm ürünler bu şekilde satılacak. Eğer uygulama hayata geçerse günlük fiyat değişimleri de rafa kalkacak.Fiyatları üretici belirleyecekTicaret Bakanlığı uygulamanın devreye alınması için yasal düzenleme hazırlığına başladı. Sektör temsilcilerinin de görüşleri ile oluşturulacak yeni düzenlemenin detaylarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan TÜRKONFED Hukuk Komisyonu Üyesi Dr. Mücahit Saraçlı, “Tavsiye edilen fiyatı belirleyen üretici. Ama üretici bu fiyatı belirlerken satıcının da kar marjını üzerine koyarak ‘bu fiyattan satın’ şeklinde öneriyor. Bunu alan satıcı da bu fiyattan satmayı kabul ederek alıyor zaten” ifadelerini kullandı.TÜRKONFED Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü ise, “Ambalajlı gıda maddeleri ve temel maddelerin üzerine tavsiye edilen satış fiyatı uygulaması fiyat artışlarının önüne geçeceği gibi fahiş fiyat uygulaması yapanların tespitini de sağlayacaktır” diye değerlendirmede bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/istifa-edip-topraksiz-tarima-basladi-yuzde-500-kar-edebiliyoruz-herkes-balkonunda-yapabilir-1083085298.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fahiş fiyat, fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı, fiyat listesi, pahalı, pahalılaşma, hayat pahalılığı