Grup toplantısında konuşan Bahçeli: İnsanından kopan siyasetçinin kaderi dibe çakılmaktır

© AA MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim Kültür Vakfı tarafından ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenen iftar programına katılarak konuşma yaptı. ( Güven Yılmaz - Anadolu Ajansı )