https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/grup-toplantisinda-konusan-bahceli--insanindan-kopan-siyasetcinin-kaderi-dibe-cakilmaktir-1082813563.html
Grup toplantısında konuşan Bahçeli: İnsanından kopan siyasetçinin kaderi dibe çakılmaktır
Grup toplantısında konuşan Bahçeli: İnsanından kopan siyasetçinin kaderi dibe çakılmaktır
Sputnik Türkiye
Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T10:43+0300
2024-04-16T10:43+0300
2024-04-16T10:48+0300
politika
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/en-dusuk-emekli-maasi-icin-yeni-tahmin-enflasyona-gore-zam-tablosu-nasil-olacak-1082809342.html
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Grup toplantısında konuşan Bahçeli: İnsanından kopan siyasetçinin kaderi dibe çakılmaktır
10:43 16.04.2024 (güncellendi: 10:48 16.04.2024)
Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar
Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşma mücadelemiz kamçılanmıştır. 14. Olağan Büyük Kururultayımız'da parti tüzüğümüz cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uygun olarak değiştirilmiştir. Özellikle her birimizin hissesine düşen vazife, ortamı bulandıran çarpık zihniyetlerin kara propagandalarına aldırmadan, arkamıza bakmadan hızlı adımlarla yürümektir.