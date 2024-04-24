https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/cumhurbaskani-erdogan-almanya-cumhurbaskani-steinmeier-ile-bir-araya-gelecek-1083080215.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile bir araya gelecek

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya gelecek. Görüşmelerde, Türkiye ve Almanya ikili... 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T00:41+0300

2024-04-24T00:41+0300

2024-04-24T00:41+0300

türkiye

frank-walter steinmeier

türkiye

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya gelecek.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Steinmeier'i yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayacak.Yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye ve Almanya ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak ve iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yapılabilecekler değerlendirilecek.Görüşmelerde ayrıca, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırıları ve bölgedeki son durum, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaştaki son gelişmeler, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, küresel ve bölgesel konular görüşülecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/steinmeier-istanbulda-doner-kesti-artik-almanyanin-ulusal-yemegi-haline-geldi-1083036961.html

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frank-walter steinmeier, türkiye, recep tayyip erdoğan