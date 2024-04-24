https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/cumhurbaskani-erdogan-almanya-cumhurbaskani-steinmeier-ile-bir-araya-gelecek-1083080215.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile bir araya gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile bir araya gelecek
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya gelecek. Görüşmelerde, Türkiye ve Almanya ikili... 24.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-24T00:41+0300
2024-04-24T00:41+0300
2024-04-24T00:41+0300
türkiye
frank-walter steinmeier
türkiye
recep tayyip erdoğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/11/1077512674_0:118:1600:1018_1920x0_80_0_0_51d629cc90ae982b7250790010e0e3a1.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya gelecek.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Steinmeier'i yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayacak.Yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye ve Almanya ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak ve iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yapılabilecekler değerlendirilecek.Görüşmelerde ayrıca, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırıları ve bölgedeki son durum, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaştaki son gelişmeler, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, küresel ve bölgesel konular görüşülecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/steinmeier-istanbulda-doner-kesti-artik-almanyanin-ulusal-yemegi-haline-geldi-1083036961.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/11/1077512674_43:0:1558:1136_1920x0_80_0_0_63133edb80247f8e20a3ec8f9d6da46b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
frank-walter steinmeier, türkiye, recep tayyip erdoğan
frank-walter steinmeier, türkiye, recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile bir araya gelecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya gelecek. Görüşmelerde, Türkiye ve Almanya ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak ve iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yapılabilecekler değerlendirilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Steinmeier'i yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayacak.
Yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye ve Almanya ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak ve iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yapılabilecekler değerlendirilecek.
Görüşmelerde ayrıca, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırıları ve bölgedeki son durum, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaştaki son gelişmeler, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, küresel ve bölgesel konular görüşülecek.