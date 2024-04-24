https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/cocuklar-mite-istihbarat-mektubu-yazdi-gizli-gizli-annemi-takip-ediyorum-ama-genelde-yakaliyor-1083101934.html
Çocuklar MİT'e istihbarat mektubu yazdı: 'Gizli gizli annemi takip ediyorum ama genelde yakalıyor'
Çocuklar MİT'e istihbarat mektubu yazdı: 'Gizli gizli annemi takip ediyorum ama genelde yakalıyor'
Sputnik Türkiye
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklardan gelen mektupları paylaştı. Yaşları 5-14 arasında değişen çocuklar... 24.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-24T12:52+0300
2024-04-24T12:52+0300
2024-04-24T12:52+0300
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar, Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) mektup yazdı. Mektuplar MİT'in sitesinden paylaşılırken çocuklar arasında MİT mensupları gibi kahraman olmak isteyen de vardı, hayali MİT personeli olmak olan da vardır. Bazıları ise MİT'e olan güvenini "Geceleri rahat uyuyorum" ifadeleriyle kaleme almış bazıları apaçık teşekkür etmişti.'Annemi takip ediyorum'Hiranur adlı bir çocuk yaptığı mektupta "Ben geceleri annem olmadan uyuyamıyorum. Annem beni uyuttuğunu sandıktan sonra gizli ajan gibi annemi takip ediyorum. Ne yapıyor, ne yiyor, kiminle konuşuyor? Ama annem genelde annem beni yakalıyor ve geri hemen yatırıyor" dedi.'Bu ülkeyi kuran Atatürk'tür'Şanlıurfa'da yaşayan 8 yaşındaki bir çocuk ise mektuba adını yazmayarak, televizyon dizisinden de etkilenerek "Teşkilat sizi bulur" ifadelerini kullandı. Teşkilat çalışanlarını çok sevdiğini ve TRT'de yayınlanan diziyi takip ettiğini söyleyen 8 yaşındaki çocuk mektubunda şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/erdogandan-23-nisan-paylasimi-ulkemizin-bugunlere-gelmesinde-katkisi-olanlari-saygiyla-aniyorum-1083063819.html
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mit çocuk mektup,çocuk ajan,çocuk anne ajan
mit çocuk mektup,çocuk ajan,çocuk anne ajan
Çocuklar MİT'e istihbarat mektubu yazdı: 'Gizli gizli annemi takip ediyorum ama genelde yakalıyor'
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklardan gelen mektupları paylaştı. Yaşları 5-14 arasında değişen çocuklar "güvenlik", "istihbarat" ve "gizli ajan" kelimeleriyle mektuplarını gönderdiler.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar, Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) mektup yazdı. Mektuplar MİT'in sitesinden paylaşılırken çocuklar arasında MİT mensupları gibi kahraman olmak isteyen de vardı, hayali MİT personeli olmak olan da vardır. Bazıları ise MİT'e olan güvenini "Geceleri rahat uyuyorum" ifadeleriyle kaleme almış bazıları apaçık teşekkür etmişti.
Hiranur adlı bir çocuk yaptığı mektupta "Ben geceleri annem olmadan uyuyamıyorum. Annem beni uyuttuğunu sandıktan sonra gizli ajan gibi annemi takip ediyorum. Ne yapıyor, ne yiyor, kiminle konuşuyor? Ama annem genelde annem beni yakalıyor ve geri hemen yatırıyor" dedi.
'Bu ülkeyi kuran Atatürk'tür'
Şanlıurfa'da yaşayan 8 yaşındaki bir çocuk ise mektuba adını yazmayarak, televizyon dizisinden de etkilenerek "Teşkilat sizi bulur" ifadelerini kullandı. Teşkilat çalışanlarını çok sevdiğini ve TRT'de yayınlanan diziyi takip ettiğini söyleyen 8 yaşındaki çocuk mektubunda şu ifadeleri kullandı:
"Teşkilat çalışanları devletimiz için çalışıyor. Türk istihbaratı, bizi düşmanlardan koruyan sizlersiniz. Bayrağımız için savaşanlar var. Atatürk 23 Nisan'ı çocuklara armağan etti. Bu ülkeyi kurtaran Atatürk, koruyan ise Teşkilattır. Güvenliğimiz için çalışan ajanları filmlerde izliyorum. Büyüdüğümde ben de sizin gibi kahraman olmak istiyorum."