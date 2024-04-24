https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/cocuklar-mite-istihbarat-mektubu-yazdi-gizli-gizli-annemi-takip-ediyorum-ama-genelde-yakaliyor-1083101934.html

Çocuklar MİT'e istihbarat mektubu yazdı: 'Gizli gizli annemi takip ediyorum ama genelde yakalıyor'

Çocuklar MİT'e istihbarat mektubu yazdı: 'Gizli gizli annemi takip ediyorum ama genelde yakalıyor'

Sputnik Türkiye

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklardan gelen mektupları paylaştı. Yaşları 5-14 arasında değişen çocuklar... 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T12:52+0300

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yaşam

mit

çocuk

mektup

ajan

ajan

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar, Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) mektup yazdı. Mektuplar MİT'in sitesinden paylaşılırken çocuklar arasında MİT mensupları gibi kahraman olmak isteyen de vardı, hayali MİT personeli olmak olan da vardır. Bazıları ise MİT'e olan güvenini "Geceleri rahat uyuyorum" ifadeleriyle kaleme almış bazıları apaçık teşekkür etmişti.'Annemi takip ediyorum'Hiranur adlı bir çocuk yaptığı mektupta "Ben geceleri annem olmadan uyuyamıyorum. Annem beni uyuttuğunu sandıktan sonra gizli ajan gibi annemi takip ediyorum. Ne yapıyor, ne yiyor, kiminle konuşuyor? Ama annem genelde annem beni yakalıyor ve geri hemen yatırıyor" dedi.'Bu ülkeyi kuran Atatürk'tür'Şanlıurfa'da yaşayan 8 yaşındaki bir çocuk ise mektuba adını yazmayarak, televizyon dizisinden de etkilenerek "Teşkilat sizi bulur" ifadelerini kullandı. Teşkilat çalışanlarını çok sevdiğini ve TRT'de yayınlanan diziyi takip ettiğini söyleyen 8 yaşındaki çocuk mektubunda şu ifadeleri kullandı:

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