https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/erdogandan-23-nisan-paylasimi-ulkemizin-bugunlere-gelmesinde-katkisi-olanlari-saygiyla-aniyorum-1083063819.html
Erdoğan'dan '23 Nisan' paylaşımı: Ülkemizin bugünlere gelmesinde katkısı olanları saygıyla anıyorum
Erdoğan'dan '23 Nisan' paylaşımı: Ülkemizin bugünlere gelmesinde katkısı olanları saygıyla anıyorum
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin açılışının 104'üncü yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T15:22+0300
2024-04-23T15:22+0300
2024-04-23T15:22+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
atatürk
cumhurbaşkanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/03/1082441712_0:196:2945:1853_1920x0_80_0_0_68fd1ef43f4f2c47a46d1c23701e5490.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/mit-23-nisanda-cocuklarin-yolladigi-resimleri-paylasti-1083061196.html
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recep tayyip erdoğan, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, atatürk, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, atatürk, cumhurbaşkanı
Erdoğan'dan '23 Nisan' paylaşımı: Ülkemizin bugünlere gelmesinde katkısı olanları saygıyla anıyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin açılışının 104'üncü yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 104'üncü yıl dönümünü ve gözümüzün nuru evlatlarımızın 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Geleceğimizin teminatı yavrularımızın her gününün bayram neşesi içinde geçmesini temenni ediyorum. Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ülkemizin bugünlere gelmesinde katkısı olan herkesi saygıyla anıyorum. İstiklalimiz ve istikbalimiz uğrunda gözlerini kırpmadan canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin her birine Allah'tan rahmet niyaz ediyorum."